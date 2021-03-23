理想回应车型被撤销免征购置税：该型号已不再销售

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，针对“被撤销免征购置税”一事，理想汽车方面回应称，被撤销免征购置税的车型为LXA6500SHEVM1，该型号理想ONE已经不再销售。目前市售理想ONE的型号是LXA6500SHEVM2，在免购置税车型目录当中，不受影响。
此前，工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单，理想ONE LXA6500SHEVM1型号在列。
受此消息影响，目前理想汽车美股盘前下跌2.87%。
站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，针对“被撤销免征购置税”一事，理想汽车方面回应称，被撤销免征购置税的车型为LXA6500SHEVM1，该型号理想ONE已经不再销售。目前市售理想ONE的型号是LXA6500SHEVM2，在免购置税车型目录当中，不受影响。
此前，工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单，理想ONE LXA6500SHEVM1型号在列。
受此消息影响，目前理想汽车美股盘前下跌2.87%。
前不久，小鹏汽车发布了上市后的首份财务报告，经历了6年时间的发展，小鹏汽车在2020年取得了不错的成绩，其中，总收入、毛利率、净亏损等指标均是公司成立以来的最佳水平，去年Q4更创下了公司成立以来的季度最佳成绩。
今日，路透社旗下IFR报道称，中国电动汽车品牌蔚来汽车、理想汽车以及小鹏汽车计划回港上市，目前雇佣投行筹备上市事宜。
据kelo报道称，已经在美国上市的三家中国新能源车企蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车计划最快在今年于香港上市，以吸引国内和亚洲地区的投资者。
OPPO官方宣布与理想汽车合作，OPPO Find X3系列手机可以作为理想 ONE的蓝牙车钥匙，靠近汽车就可以自动解锁车门，此外还可以远程开窗、鸣笛寻车。
据晚点LatePost报道，理想已于近期启动纯电动车项目，首款纯电动车计划于2023年发布。同时，理想汽车还在研发与X01同平台的中型SUV;今年内，还将推出理想ONE的改款。此外，理想计划在2021年把门店扩张到200家。
探索“文化+”模式作为国务院国资委直接管理的大型中央企业，1985年伊始，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步。结合三十余年“造城”经验，华侨城提出“文化+旅游+城镇化”创新发展模式，全国开拓布局。
昨日，据港交所官网文件显示，百度已通过港交所上市聆讯。据百度披露文件显示，2018年至2020年，百度营收为1023亿元、1074亿元及1071亿元。归属百度集团股份有限公司的净利润分别为276亿元、21亿元及225亿元。
近日，“八省”联考的成绩陆续公布，江苏省率先出了成绩。考生们也纷纷晒出自己的分数，可谓是几家欢喜几家愁。根据网络上整理的分段表和各科平均分来看，考生们的成绩总体不太理想，数学、历史、政治、地理等科目平均分仍处于及格线以下。据说最近好多高中迫于压力，已经开始周末补课了。家长们也没有闲着，在学校课程的基础上，很多家长为孩子选择了更有针对性的一对一提分网课。在挑选网课设备时，小编建议家长们一定要选通过英
今天理想发布2020年四季度及全年财报。财报显示，2020年四季度，理想实现营收41.5亿元，同比增长65.2%，市场预期38.98亿元;调整后净利润1.154亿元，同比增长621.3%，市场预期亏损1.25亿元。
影视剧CP正在成为现代年轻人缓解孤独的一剂良方，看着剧里剧外的年轻男女或亲密或暖昧的互动，简直让人嗑到“上头”。如今，又一部都市情感大剧《爱的理想生活》火了，这部汇集了殷桃、宋轶、魏大勋等一众实力偶像演员的大戏，同样为人们贡献了不少CP素材。尤其是戴希希（宋轶饰）和段序（魏大勋饰）两人的感情发展，让网友直呼“甜掉牙”、“太甜了”。而他们感情的迅速升温，离不开一个CP“工具人”的推动——积目APP。从两人一?
项目涵盖欢乐谷主题公园、水岸人文社区等多种业态，集华侨城实验学校、东丽湖华侨城幼儿园、社区医院、水岸会所、社区综合服务中心等全维度配套于一体。
从宝马、奥迪、别克，到“神车”五菱宏光……各路品牌开始扎堆入驻B站，更有意思的是，它们“八仙过海各显神通”，在B站上的营销手段和思路都各不相同，成为当下汽车营销领域中非常有趣的现象。
每一年中考，竞争都非常的激烈，今年更是如此。不久前教育部发布了两则重磅消息：公立学校禁止招收复读生及实现职高与普高的1:1。那么面对这么严峻的形势，家长们该如何帮助孩子快速提升各科成绩，进入自己理想中的学校就读呢？尤其是像英语和语文这种比较费时间的科目，成绩提高起来非常难。其实讯飞扫描词典笔就是个不错的选择。众所周知，每年各县市的中考考分数线都是按照各个高中分配的招生人数决定的，在实际的招生过程中也?
2 月 26 日上午 10 点，电视剧《爱的理想生活》终于官宣定档，并发布了一则定档预告。殷桃、宋轶、赵今麦、夏若妍、胡连馨领衔主演，改编自朱德庸老师的漫画《涩女郎》。自从开机之后，就一直受到观众朋友们的期待，现如今，终于官宣了。在剧情上，该剧主要讲述了五位性格鲜明、经历迥异的都市女性，在经历形形色色的事情，最终找到自我的故事 ，除了上文介绍的五位领衔主演外，魏大勋、杨烁、孙艺洲还将在其中有着重要的戏份，饰?
目前，新能源汽车可以说是百花齐放，在众多新能源制造厂商中，小鹏汽车异军突起，以汹涌磅礴之势席卷新能源汽车市场，小鹏汽车从研发、到生产、再到销售以及服务运营，一直步步为营，其不断开拓进取理念在践行中逐步微露锋芒，连续创造惊人业绩，其中小鹏汽车G3 凭着华丽的外观、优异的性能吸足了众多眼球，成为新能源汽车行业的宠儿，也得到业界一致好评，但是新能源汽车虽好，它的续航问题却一直都是消费者关心的重点。要想彻底?
小鹏汽车靠谱吗？好与不好，众说客各执一词，到底怎么样？还要看产品质量和各项性能参数。正所谓没有调查就没有发言权，只有通过切实的产品访查才能发现小鹏汽车的好与坏，下面通过对小鹏汽车P7 的调查我们来仔细分析它的优与劣，用事实说话，辨别真假！小鹏汽车品牌旗下第二款产品小鹏P7 于 2020 年 4 月 27 日15: 00 以线上发布会的形式正式上市。甫一上市，众购车者就来了个“亲密接触”，把它的各项性能参数摸了个知根知底。小
OPPO于 3 月 11 日正式发布色彩影像旗舰OPPO Find X3 系列，号称十年理想之作的OPPO Find X3 系列以高端配置、创新技术刷新了人们对旗舰级手机影像体验的印象。在发布会上，OPPO Find X3 系列也展示了外观设计、性能配置、智能生活等方面的升级亮点，让广大网友对OPPO Find X3 系列有了初步的好印象。目前OPPO Find X3 系列已开启预定，并将于 3 月 19 日全面开售，届时用户将会进一步感受科技进步带来的震撼。 未来感的流线设计
相比于轿跑的高调，小鹏G3似乎永远都是小鹏汽车中“老大哥”的存在，但作为最早上市销售的小鹏汽车车型，12月单月销售量2006台、自动泊车获i-VISTA测试高分、征战LPL与LNG李宁战队合作、获得C-NCAP的五星安全评价，红色车外形下的小鹏G3也有颗不服输的心。而选择小鹏G3的用户，大抵看中的也是这样低调不张扬的“张扬实绩”。一、小鹏汽车朴实的老大哥 2020年的《2020新能源汽车消费者满意度调研报告》中的紧凑型SUV满意度排行榜，
市场研究公司IHS Markit在2021年1月份曾表示，持续的全球芯片短缺很可能导致仅今年第一季度全球汽车产量就减少672000 辆。
日前富士康科技集团宣布与电动汽车初创企业Fisker签署合作备忘录，双方将通过「Project PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）项目，携手打造Fisker品牌的电动车产品，预计2023年第四季度正式量产。
游戏《王者荣耀》发布声明称，决定取消与Burberry（博柏利）合作的新皮肤及皮肤计划。据人民日报，BCI成员博柏利曾发表过与新疆棉花“切割”言论。..
中国人民银行数字货币研究所所长穆长春指出，电子支付场景下，微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，大家仍然可以用..
这几天，H&M发声明“抵制新疆棉花”一事引发大众极度愤怒，昨日，大量线上平台已经屏蔽了H&M搜索结果。..
美图公司今天发布了2020年报，去年公司持续经营业务实现总收入人民币11.94亿元，毛利达到人民币7.94亿元，同比2019年分别增长了22.1%和13.5%。..
今晚，智能手机品牌iQOO召开新品发布会，正式推出千元性能机iQOO Z3。55W闪充、120Hz竞速屏，售价1699元起。..
滴滴官微今日发文称，近日，广州一位用户的滴滴账号出现异地订单的情况。滴滴信息安全团队联动微信安全团队迅速进行了核查。..
天猫国际总经理刘一曼今日在2021年商家大会上表示，进口“三新”策略升级到“五新”，在持续孵化新品类、引入新品牌、首发新商品的基础上，推出进..
3月25日消息，网传京东一37岁程序员疑似因常年夜班在工位猝死。当事人现身微博回应:已报警，恳请大家不信谣不传谣。..
这个世界只会优待站在风口的人。数据显示，2020年全球数字化转型和服务支出将增长10.4%，达到1.3万亿美元。虽然明显低于2019年的17.9%，但仍显现出..
当“鸡娃”家长面临孩子因学习压力影响睡眠时，该如何平衡两者之间的矛盾?3月25日，荣耀平板7联合猿辅导在线教育，举办了一场以“倍速学习力 带孩..
3月25日，全国知名内分泌专家邹大进教授入驻京东健康，并担任糖尿病-营养康复中心学术带头人，同时，京东健康与上海山丘联康健康管理有限公司（下..
3月15日是全国消费者权益日诚信是城市文明的基石厦门市信用办厦门市公共信用系信息中心推出3·15专题宣传视频《扬信用为帆 创文明厦门》。..
Clubhouse以兴趣为引子，旨在打破圈层限制，为用户创造平等对话和交流机会。名人效应、邀请制、兴趣圈、仅支持语音对话、陌生人社交等与众不同之处..
3 月 26 日晚 8 点，THE9“虚实之城”沉浸式虚拟演唱会第一场“昼·造梦”即将拉开帷幕。作为THE9 成团后的首场演唱会，这次运用XR技术打造的舞台..
淘宝特价版今天对外宣布进行战略升级，阿里巴巴集团副总裁、C2M事业部总经理汪海表示，未来一年，淘宝特价版将打造全品类源头直供体系，持续补贴日..
日前中国移动、电信、联通三大运营商都公布了2020年报，三家公司去年的净利润超过1400多亿，日赚大约3.9亿元，大家贡献了多少?..
由龙牡壮骨颗粒赞助播出的家庭代际和谐促进真人秀节目《婆婆和妈妈》第二季，自开播以来就话题不断。其中，陈松伶与张铎妈妈间剑拔弩张的关系，更..
日前，国家工信部旗下中国电子信息产业发展研究院（CCID）发布了《2021年中国网络准入控制系统市场分析报告》。报告显示，2019年国内网络准入控制..
为进一步强化司机的安全行车意识和文明服务意识，万顺叫车铜陵分公司始终坚持以常态化培训提升从业人员的综合素质，更好地服务于市民的出行，打造..
3 月 23 日， 2021 中国家电及消费电子博览会（AWE2021）正式拉开帷幕。经过十年的探索与积淀，AWE重新出发，以“AWE新十年，智竞未来”为主题，引..