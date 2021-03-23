理想回应车型被撤销免征购置税：该型号已不再销售

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理想回应车型被撤销免征购置税：该型号已不再销售

2021-03-23 19:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，针对“被撤销免征购置税”一事，理想汽车方面回应称，被撤销免征购置税的车型为LXA6500SHEVM1，该型号理想ONE已经不再销售。目前市售理想ONE的型号是LXA6500SHEVM2，在免购置税车型目录当中，不受影响。

此前，工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单，理想ONE LXA6500SHEVM1型号在列。

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受此消息影响，目前理想汽车美股盘前下跌2.87%。

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