贵州茅台拿下2020胡润品牌榜首 天猫排名第2

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贵州茅台拿下2020胡润品牌榜首 天猫排名第2

2021-01-21 11:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:今天，胡润研究院发布了《2020胡润品牌榜》，200强最具价值中国品牌上榜。榜单显示，2020年，200强中国品牌价值总和9.2万亿元，相比去年增加2成。

其中，贵州茅台以1万亿元的品牌价值拿下2020胡润品牌榜首，这是该公司连续第三次成为“最具价值中国品牌”，品牌价值上涨63%。

截至上午收盘，茅台股价涨1.93%报价2080元，目前总市值为26128.91亿元。

QQ截图20210121114159.jpg

排名第二的是天猫，品牌价值为4900亿元，上涨53%。美团品牌价值上涨幅度也不小，从第31位跃居第七位，品牌价值上涨3倍，达到2400亿元。

此外，贝壳找房、京东数科、蔚来、泡泡玛特、完美日记、三七互娱、理想、吉比特、小鹏等38个品牌首次登上胡润品牌榜。17个品牌过去一年品牌价值增长超一倍，其中，农夫山泉增长近17倍，是榜单上价值涨幅最大品牌;其次是作业帮和猿辅导，都增长近4倍。

从整体来看，金融依然是上榜品牌数量最多的行业，今年有42个金融品牌上榜。而价值增长最快的是医疗健康行业，平均涨幅74%。

以下是详细榜单:

2020最具价值中国品牌十强


品牌

品牌价值（亿元人民币）

母公司

总部

1-

贵州茅台*

10，400

贵州茅台

遵义

2↑

天猫

4，900

阿里巴巴

杭州

3↓

中华*

3，350

上海烟草

上海

4-

淘宝

3，000

阿里巴巴

杭州

5※

五粮液*

2，950

五粮液

宜宾

6↑

腾讯

2，600

腾讯控股

深圳

7↓

微信

2，400

腾讯控股

深圳

7※

美团

2，400

美团

北京

9↓

中国平安

2，050

中国平安

深圳

10※

京东

1，800

京东集团

北京

10※

拼多多

1，800

拼多多

上海

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，※对比去年新进前十，*国有品牌

对比五年前和十年前


品牌

2015品牌价值（亿元人民币）



品牌

2010品牌价值（亿元人民币）

1

腾讯*

2，770


1

中国移动

2，670

2

淘宝*

2，660


2

中国工商银行

2，450

3

中国移动

2，650


3

中国建设银行

1，850

4

百度*

2，500


4

中国银行

1，400

5

中国工商银行

2，270


5

中国农业银行

880

6

中国建设银行

1，850


6

中国人寿

770

7

中国银行

1，560


7

招商银行

550

8

中国农业银行

1，200


8

中华

510

9

中国人寿

1，180


9

中国交通银行

490

10

中华

1，020


10

中国电信

480

来源:胡润研究院

2020最具价值中国民营品牌十强


品牌

品牌价值（亿元人民币）

母公司

总部

1-

天猫

4，900

阿里巴巴

杭州

2-

淘宝

3，000

阿里巴巴

杭州

3↑

腾讯

2，600

腾讯控股

深圳

4↓

微信

2，400

腾讯控股

深圳

4※

美团

2，400

美团

北京

6↓

中国平安

2，050

中国平安

深圳

7↑

京东

1，800

京东集团

北京

7※

拼多多

1，800

拼多多

上海

9※

海天

1，200

海天味业

佛山

10↓

百度

1，050

百度集团

北京

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，※对比去年新进前十

新上榜品牌

38个新上榜品牌，其中金融行业数量最多，有7个。企业总部在北京的最多，有17个;上海第二，有9个。


品牌

行业

总部

1

贝壳找房

生活服务

北京

2

中国飞鹤

食品饮料

北京

3

京东数科

金融

北京

4

中公教育

教育

北京

5

蔚来

汽车制造

上海

6

中信建投

金融

北京

7

阿里健康

医疗健康

北京

8

跟谁学

教育

北京

9

邮储银行

金融

北京

10

公牛

家电

宁波

11

蓝月亮

日化

广州

12

京东健康

医疗健康

北京

13

泡泡玛特

新零售

北京

14

完美日记

日化

广州

15

三七互娱

传媒与娱乐

广州

16

理想

汽车制造

北京

17

京东物流

快递

西安

18

完美世界

传媒与娱乐

北京

19

汽车之家

生活服务

北京

20

芒果TV

传媒与娱乐

长沙

21

苏宁金服

金融

上海

22

平安好医生

医疗健康

上海

23

吉比特

传媒与娱乐

厦门

24

美菜

生活服务

北京

25

巨人网络

传媒与娱乐

上海

26

全棉时代

日化

深圳

27

石头

家电

北京

28

国缘

酿酒

淮安

29

盛跃网路

传媒与娱乐

上海

30

小鹏

汽车制造

广州

31

郎酒

酿酒

泸州

32

名创优品

新零售

广州

33

晨光

文具用品制造

上海

34

申万宏源

金融

上海

35

中国银河

金融

北京

36

红星美凯龙

电子商务和零售

上海

37

光大证券

金融

上海

38

国美

电子商务和零售

北京

来源:《2020胡润品牌榜》

十大增长领先品牌


品牌

涨幅

品牌价值（亿元人民币）

行业

1

农夫山泉

1675%

710

食品饮料

2

作业帮

389%

220

教育

3

猿辅导

367%

210

教育

4

美团

264%

2400

生活服务

5

拼多多

250%

1800

电子商务和零售

6

汾酒

204%

350

酿酒

7

顺丰

167%

1000

快递

8

东方财富

167%

400

金融

9

片仔癀

159%

375

医疗健康

10

招商证券

125%

135

金融

来源:《2020胡润品牌榜》

《2020胡润品牌榜》企业总部排名


总部

数量（数量变化）

地区最具价值品牌前三名

1-

北京

67（+9）

美团※、京东※、中国人寿、工商银行（并列）

2-

广东

41（-3）

腾讯、微信、中国平安

3-

上海

33（-1）

中华、拼多多、饿了么※

4-

浙江

15（-2）

天猫、淘宝、支付宝

5-

江苏

10（+1）

梦之蓝、南京、苏宁、华泰证券（并列）

6-

四川

6（0）

五粮液、国窖1573、泸州老窖

6-

福建

6（0）

片仔癀※、兴业银行、安踏

8-

云南

4（0）

玉溪、云烟、云南白药

9↑

湖南

3（+1）

芙蓉王、芒果TV※、白沙

10↑

安徽

2（0）

古井贡、黄山

10↑

内蒙古

2（0）

伊利、蒙牛

10↓

山东

2（-2）

青岛啤酒、海尔

13↑

贵州

1（0）

贵州茅台

13↑

辽宁

1（0）

桃李面包

13↑

河北

1（0）

长城汽车

13↓

香港

1（-2）

华润

13↑

山西

1（0）

汾酒

13↓

湖北

1（-1）

黄鹤楼

13*

陕西

1（+1）

京东物流※

13↓

重庆

1（-1）

长安

13↑

河南

1（0）

双汇

13↑

黑龙江

1（0）

哈尔滨啤酒

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜，※新进入地区前三名

“最具价值中国民营品牌”企业总部排名


总部

数量（数量变化）

地区最具价值民营品牌前三名

1-

北京

45 （+10）

美团※、京东、百度

2-

广东

25（0）

腾讯、微信、中国平安

3-

上海

23（+2）

拼多多、饿了么※、东方财富※

4-

浙江

12（-1）

天猫、淘宝、支付宝

5-

福建

4（0）

安踏、达利、永辉、吉比特※（并列）

6-

四川

2（0）

天味食品、郎酒※

6-

江苏

2（0）

苏宁、海澜之家

8*

湖南

1（+1）

芒果TV※

8↓

山东

1（-1）

海尔

8*

陕西

1（+1）

京东物流※

8↑

河北

1（0）

长城汽车

8↑

辽宁

1（0）

桃李面包

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜，※新进入地区前三名

《2020胡润品牌榜》行业分布


行业

全国数量（变化）

民营数量（变化）

品牌价值占总榜比例

品牌价值平均涨幅

行业冠军

1-

金融

42 （+2）

13（+1）

19%

0%

中国平安

2↑

生活服务

17（+1）

16（+1）

10%

39%

微信

2↑

传媒与娱乐

17（+3）

15（+3）

7%

34%

腾讯

4-

酒类

15 （0）

1（0）

17%

66%

贵州茅台※

5 ↓

房地产

14（-10）

7（-9）

3%

-27%

万科※

6 ↓

烟草

12（-1）

0（0）

9%

-19%

中华※

7↓

食品饮料

11 （-1）

7（-2）

4%

38%

海天

7-

电子商务和零售

11（0）

9（-1）

13%

47%

天猫

9-

消费电子

7（-2）

7（0）

3%

3%

华为

9-

医疗健康

7（0）

4（+1）

1%

74%

片仔癀※

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，※国有品牌

2020金融品牌价值排名

民营排名

全国排名

品牌

品牌价值（亿元人民币）

涨幅

母公司

品牌价值占母公司市值比例

1-

1 ↑

中国平安

2，050

-5%

中国平安

14%


2 ↑

中国人寿

1，750

52%

中国人寿

13%


2 ↓

工商银行

1，750

-26%

工商银行

10%


4 ↓

建设银行

1，400

-24%

建设银行

9%


5 ↑

招商银行

1，100

0%

招商银行

11%


6 ↓

中国银行

1，050

-22%

中国银行

11%


7 ↓

农业银行

1，000

-13%

农业银行

9%

2 -

8 -

支付宝

900

-10%

蚂蚁集团

9%

3↑

9 ↑

东方财富

400

167%

东方财富

18%


10 -

太平洋保险

380

-20%

中国太保

12%

4↑

10 ↑

泰康

380

65%

泰康保险

12%

4*

10*

京东数科

380

-

京东数科

19%

4-

10 ↑

陆金所

380

-6%

陆金所

18%


14 ↓

兴业银行

355

-9%

兴业银行

10%


15↓

交通银行

340

-33%

交通银行

10%


16 ↓

中国人保

310

-35%

中国人保

10%

7↓

17 ↓

余额宝

295

-24%

蚂蚁集团

3%


18 ↑

中信证券

280

87%

中信证券

7%


19 *

中信建投

265

-

中信建投

7%


20 ↓

浦发银行

255

-26%

浦发银行

9%

8-

21 ↓

微众银行

240

33%

微众银行

12%


22 ↓

中信银行

230

-23%

中信银行

9%


23 *

邮储银行

200

-

邮储银行

5%

9↑

24 ↑

同花顺

190

111%

同花顺

22%


24 ↓

光大银行

190

3%

光大银行

9%


26 ↓

中国银联

185

28%

中国银联

14%


27 ↓

新华人寿

165

14%

新华保险

8%

10↓

28↓

民生银行

155

-31%

民生银行

7%


29 ↓

华泰证券

135

29%

华泰证券

7%


29↑

招商证券

135

125%

招商证券

7%


31 ↓

广发银行

125

25%

广发银行

9%


32 ↓

海通证券

115

64%

海通证券

6%

11*

33 *

苏宁金服

105


苏宁金服

19%


33 -

宁波银行

105

62%

宁波银行

5%


35↓

国泰君安

100

43%

国泰君安

6%


36 -

广发证券

85

55%

广发证券

7%


37 ↑

国信证券

80

78%

国信证券

6%

12-

38↑

众安保险

75

88%

众安在线

15%

13*

39*

申万宏源

70

-

申万宏源

5%


40↓

华夏银行

65

-35%

华夏银行

7%


40*

中国银河

65

-

中国银河

5%


40*

光大证券

65

-

光大证券

6%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

2020传媒与娱乐品牌价值排名

民营排名

全国排名

品牌

品牌价值（亿元人民币）

涨幅

母公司

品牌价值占母公司市值比例

1 -

1 -

腾讯

2，600

30%

腾讯控股

5%

2 -

2 -

抖音

670

34%

字节跳动

10%

3 -

3 -

网易

650

49%

网易

16%

4 ↑

4 ↑

快手

380

58%

快手科技

19%

5 ↓

5 ↓

今日头条

290

-15%

字节跳动

4%

6 ↓

6 ↓

爱奇艺

205

-21%

爱奇艺

18%


7 -

QQ音乐

185

12%

腾讯音乐

11%

7-

8 -

优酷

170

10%

阿里巴巴

0%

8 *

9 *

三七互娱

150

-

三七互娱

20%


10 -

CCTV

135

0%

CCTV

14%

9 *

11*

完美世界

125

-

完美世界

20%

10 -

12↓

Bilibili

120

60%

哔哩哔哩

12%

11*

13*

芒果TV

115

-

芒果超媒

8%

11 ↓

13↓

微博

115

-21%

微博

20%

13 *

15*

吉比特

100

-

吉比特

24%

14 *

16*

巨人网络

95

-

巨人网络

25%

15 *

17*

盛跃网路

80

-

世纪华通

12%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

2020生活服务品牌价值排名

民营排名

全国排名

品牌

品牌价值（亿元人民币）

涨幅

母公司

品牌价值占母公司市值比例

1 -

1 -

微信

2，400

4%

腾讯控股

5%

1 ↑

1 ↑

美团

2，400

264%

美团

15%

3 ↓

3 ↓

QQ

850

-29%

腾讯控股

2%

4 ↓

4 ↓

滴滴出行

660

-4%

滴滴出行

18%

5 *

5 *

贝壳找房

630

-

贝壳集团

12%

6 ↑

6 ↑

饿了么

530

121%

阿里巴巴

1%

7 ↓

7 ↓

大众点评

295

4%

美团

2%

8 ↓

8 ↓

携程

230

-23%

携程集团

19%

9 ↑

9 ↑

链家

120

50%

贝壳集团

2%

9 *

9 *

汽车之家

120

-

汽车之家

15%

11 ↓

11 ↓

口碑

105

31%

阿里巴巴

0%

12 ↓

12 ↓

瓜子二手车

100

0%

车好多

16%

13*

13*

美菜

95

-

美菜网

20%

13 ↓

13 ↓

58同城

95

0%

58同城

15%

15↓

15↓

高德地图

90

38%

阿里巴巴

0%

16↓

16-

自如

70

27%

自如

18%


17 ↓

同程艺龙

60

-14%

同程艺龙

21%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

2020酒类品牌价值排名

民营排名

全国排名

品牌

品牌价值（亿元人民币）

涨幅

母公司

品牌价值占母公司市值比例


1 -

贵州茅台

10，400

63%

贵州茅台

48%


2 -

五粮液

2，950

103%

五粮液

32%


3 -

国窖1573

620

80%

泸州老窖

28%


4 -

梦之蓝

355

20%

洋河股份

19%


5 ↑

350

204%

山西汾酒

18%


6 ↓

青岛啤酒

260

44%

青岛啤酒

25%


7 -

古井贡

175

52%

古井贡酒

16%


8 ↓

雪花

160

-6%

华润啤酒

12%


9 ↑

泸州老窖

100

82%

泸州老窖

5%


10-

天之蓝

85

21%

洋河股份

4%


11*

国缘

80

-

今世缘

13%

1*

12 *

郎酒

75

-

郎酒

19%


13 ↓

海之蓝

70

17%

洋河股份

4%


13 ↑

水井坊

70

40%

水井坊

21%


15 ↓

哈尔滨啤酒

65

-38%

百威英博

1%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

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    胡润 阿里 腾讯

  • 天猫超市回应网传筋膜枪抢茅台：此法不可靠

    临近春节，家家户户吃团圆饭、走亲戚，酒成了多数家庭的必备品，特别是茅台。不过根据此前中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》要求，为做好疫情防控工作，春节期间应该尽量减少人员流动和聚集，坚持科学佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等良好习惯。同时，应自觉抵制餐饮浪费，杜绝“舌尖上的浪费”。

    天猫超市 天猫 茅台

  • 2021年2000元档位家用投影仪推荐品牌榜，捞干的说！

    投影仪随着普及众多人群的使用,特别是在家用投影仪方面紧追传统电视机,并且因为2020年特殊情况后,在家学习办公、娱乐、健身等需求极大提升,均促使了家用投影仪的选购!国家卫健委和北京同仁医院曾在相关近视预防上和网课学习表示并建议,“尽可能选择大屏幕电子产品,优先为投影仪、电视、手机等”。2021家用投影仪什么牌子好,这篇告诉你,建议选择LED智能投影仪,因为这是中消协的提示!还有1500元左右以下的家用投影仪不要看!用不住!20

    家用投影仪

  • 移动电源什么品牌做得好，旅行移动电源品牌排行榜

    想当年手机还都是可拆卸电池时，出门从来就不怕手机电量不够用，多带几块备用电池就可以了。如今手机后壳都被封了起来，出门带备用电池是不可能的了。很多手机用户会选择带上一个移动电源，所以本篇文章将为大家分享移动电源的品牌排行榜。1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡无线充电宝是最近最火爆的充电宝品牌，价格适中，但在质量方面严格把控，把每个看不到的细节都要做好，用品质和体验赢得用户的信任!从选材用料开始，走访几

    移动电源

  • 中国品牌营销咨询机构排行

    目前我国正处在经济转轨，加上全球化、信息化扑面而来。企业已经从生产经营到资本经营，由产品经营到品牌经营这种趋势过渡。各地的企业都严重依赖咨询公司来维持和提高自身优势。谁是咨询行业的主要参与者？他们提供什么服务？他们发展了什么工作文化？下面，就和小编一起了解一些知名咨询公司吧！1、上海欧赛斯文化创意有限公司上海欧赛斯文化创意有限公司是一家数字化品牌全案公司，两大核心业务：品牌全案服务及数字全案服务，?

    品牌营销

  • 无线蓝牙耳机哪个品牌好，蓝牙耳机品牌排行榜

    喜欢听歌的人都知道，有线耳机用着很烦，做什么都被耳机线拉扯着，真心不方便!而且很多手机还取消了3.5mm耳机孔，你连用都不能用!特地买了个转接器，却没法一边充电一边听歌。作为一个耳机重度用户，这样怎么可以忍?所以很多人都纷纷投入了蓝牙耳机的怀抱，无线听歌，用着方便，戴着也酷炫!这两年也用过不少款蓝牙耳机了，说实话，大多的蓝牙耳机也有不少缺点，例如音质差，续航短，连接不稳定。那么什么牌子的蓝牙耳机好呢?今天给

    无线蓝牙耳机 Xisem西圣蓝牙耳机

  • 电视盒子品牌排行榜，销量最高的国产电视盒子品牌

    今天给大家盘点一下国产的电视盒子品牌,分别看看有哪些品牌的电视盒子值得买,会附上各个品牌的型号,给大家进行一个全面的国产电视盒子分析。一、 当贝当贝盒子是19年开始发售的,目前有4款电视盒子,主打的就是高配置和高使用体验,高使用体验主要来自于当贝的系统体验,简单说两个他在系统上的优势,桌面布局上,当贝对安卓原生系统进行优化,桌面支持自定义功能,可以自由的调整软件和内容的布局,这是很多盒子无法做到的。资源整合上面,?

    电视盒子

  • 电视盒子品牌排行榜：五大电视盒子品牌分析

    目前人们看电视的需求慢慢变得旺盛了,电视盒子的销量也在不断的攀升,今天给大家写一个电视盒子品牌排行榜,我来把目前知名的几个电视盒子品牌给大家捋一捋,大家选择的时候有一个参考,尤其是一些小白用户。1、 当贝目前最热门的电视盒子品牌,旗下的电视盒子在性价比、配置、系统体验方面都有着很强的优势,其中性价比方面当贝有当贝盒子H1,这款电视盒子的性价比很高,使用的是海思处理器,2G+16G的内存组合,并支持5GWIFI,加上当贝良好的

    电视盒子

  • 什么品牌蓝牙耳机音质好？蓝牙耳机音质排行

    如今蓝牙耳机是越来越获得大众的喜爱了，越来越多的年轻人都离不开它了，很多人在买耳机的时候会在意蓝牙耳机的音质，毕竟在自己的耳朵里面听到完美的音乐还是很重要的。下面为大家介绍几款音质超赞的无线蓝牙耳机。TOP1：Xisem西圣Ares推荐理由：连接稳定，三频均衡Xisem西圣Ares搭载了高通QCC3020 芯片，信号传输更为稳定，听歌看剧时基本感觉不到延迟，而且还有蓝牙5. 0 技术，可实现范围内高效连接，不会出现卡顿断连现象。在?

    蓝牙耳机

  • 贵州茅台市值破2.7万亿元 ​​​​股价再创新高

    由于春节将至，白酒市场迎来了传统的销售旺季，在一些消费者的抢购热情下，白酒板块持续走强。截至发稿，口子窖涨停，酒鬼酒涨超7%，水井坊涨超6%，迎驾贡酒涨逾5%，茅台股价涨至2151元，涨幅2.44%，市值突破2.7万亿元。

    茅台 茅台市值 股价

  • Zara三个姊妹品牌将关闭中国线下门店 保留官网、天猫等电商渠道

    Zara母公司Inditex确定将关闭旗下Bershka，Pull&Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店，且预计所有关店工作将在2021年年中前完成，将保留官网、天猫旗舰店等电商渠道。

    Zara 快时尚 天猫旗舰店

  • 茅台催生黄牛新业务 有黄牛网上出让抢购软件

    作为国民心目中的”硬通货“，茅台在市场上一直很抢手。临近春节期间，更是掀起了茅台的抢购热潮。虽然电商以及多家连锁超市在年底投放了大量的平价茅台，但不少市民反映依然很难买到平价茅台。

    茅台 黄牛 网购

  • 移动电源什么牌子好，2021移动电源品牌排行榜

    移动电源什么牌子好， 2021 移动电源品牌排行榜现在市面上已经出现了很多品牌的移动电源，但普遍大家就是关注品牌，便携、外形以及电池容量，但却没有真正地去考虑移动电源本身的性能，比如：容量是否存在虚标，电池的类型以及使用的材质，是否有过载保护，电量控制系统是否完善，转化率是否高于80%。这些都值得去思考。移动电源什么牌子好也是大家选购移动电源的时候比较关心的，今天为大家整理了 2021 年移动电源的品牌排行榜，?

    移动电源

  • 骨传导蓝牙耳机哪个牌子好，骨传导耳机品牌排行榜

    骨传导耳机的概念，经过前几年的铺垫，在大众中已经慢慢变得耳熟能详。如果说前几年，它仍然属于资深运动用户中间的香饽饽，现在，越来越多的用户开始对它产生了兴趣。在很多电商平台甚至众筹平台上，你都能看到不少打着“骨传导概念”的产品。看起来，我们正在迎来一个骨传导耳机的兴盛时代。骨传导耳机受到大家的追捧，当然是有其内在理由的。和传统耳机相比，骨传导耳机通过颞骨传递声音信号，不堵塞耳朵，不损伤听力，同时还能

    骨传导蓝牙耳机

  • 骨传导耳机哪个好，骨传导耳机品牌排行榜前十名！

    相信大家对骨传导耳机有所耳闻了，无需入耳通过头部骨骼的传导即可享受音乐，其设计特点像是为户外运动爱好者量身打造，无需入耳的特点使其对其他外界声音兼纳，降低了潜在风险。蓝牙传输的功能及其独特的外形设计，让你的步伐不在受到约束。称之为户外运动爱好者必备也不为过。不过目前优质的骨传导耳机的价格偏高。动辄上千的售价，对普通的户外爱好者并不是太友好。那究竟市面上哪几款骨传导耳机比较好呢？下面就让我们一起来看

    骨传导耳机

  • 2021质量排名第一的充电宝，充电宝品牌排行榜

    充电宝是我们出门旅游必备的充电装置，好的充电宝可以用很久而且外观精致电池容量大，而不好的用几次就坏了很苦恼。那么2021年哪些牌子的充电宝质量好呢？笔者今天就根据各大品牌充电宝的销量和好评数据分享充电宝的品牌排行榜。1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡无线充电宝凭借火爆的销量，无可厚非位居充电宝领域的榜首。这款充电宝主打时尚轻巧便携，而且支持支持10W无线快充和18W的PD快充，在数码科技各大媒体都被推荐过，在?

    充电宝品牌

  • 2021电视盒子推荐，电视盒子品牌排行榜

    新的一年到来,电视盒子市场开始慢慢的稳定,各大公司也都把方向对准了性价比和高端电视盒子产品,所以今天小编给大家来推荐几款好用的电视盒子,给不知道如何选购的用户一些建议。1、 当贝超级盒子B3 Pro今年最推荐的一款电视盒子产品,也是今年最火爆的电视盒子产品,使用了晶晨S922X处理器,目前OTT盒子中最高级的处理器方案,看下面这个天梯图我们就可以看到,这款处理器在目前电视盒子芯片中的位置。除了使用了目前最好的处理器,高配的

    电视盒子

  • 电视盒子品牌排行榜：2021年电视盒子哪个牌子好？

    目前人们看电视的需求慢慢变得旺盛了,电视盒子的销量也在不断地攀升,今天给大家写一个电视盒子品牌排行榜,我来把目前知名的几个电视盒子品牌给大家捋一捋,大家选择的时候有一个参考,尤其是一些小白用户。1、 当贝目前最热门的电视盒子品牌,旗下的电视盒子在性价比、配置、系统体验方面都有着很强的优势,其中性价比方面当贝有当贝盒子H1,这款电视盒子的性价比很高,使用的是海思处理器,2G+16G的内存组合,并支持5GWIFI,加上当贝良好的

    电视盒子

  • 天猫回应被市监总局处罚

    昨日，市场监管总局针对电商平台 “双十一”网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题，依法对北京京东世纪信息技术有限公司（京东）、杭州昊超电子商务有限公司(天猫)、广州唯品会电子商务有限公司(唯品会)三家企业进行调查。

    天猫 电商 京东

  • 2021年充电宝品牌排行榜：好用容量大的充电宝推荐

    智能手机日渐壮大的今天，手机的性能在不断的更新换代，手机的功能越来越多，但智能手机的电池发展总好像欠缺了点啥，一直没有重大突破。以至于一天一充仍然是大多数消费者心中的痛。所以大家出门还是会经常备上一个充电宝的，什么充电宝的质量好也是手机用户比较关心的，今天一起来看看2021年充电宝品牌排行榜吧!1、Nank南卡无线充电宝POW2要说现在市面上卖得好的无线充电宝应该非网红Nank南卡无线充电宝POW2莫属了，近期南卡无线

    充电宝
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