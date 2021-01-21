贵州茅台拿下2020胡润品牌榜首 天猫排名第2

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:今天，胡润研究院发布了《2020胡润品牌榜》，200强最具价值中国品牌上榜。榜单显示，2020年，200强中国品牌价值总和9.2万亿元，相比去年增加2成。

其中，贵州茅台以1万亿元的品牌价值拿下2020胡润品牌榜首，这是该公司连续第三次成为“最具价值中国品牌”，品牌价值上涨63%。

截至上午收盘，茅台股价涨1.93%报价2080元，目前总市值为26128.91亿元。

排名第二的是天猫，品牌价值为4900亿元，上涨53%。美团品牌价值上涨幅度也不小，从第31位跃居第七位，品牌价值上涨3倍，达到2400亿元。

此外，贝壳找房、京东数科、蔚来、泡泡玛特、完美日记、三七互娱、理想、吉比特、小鹏等38个品牌首次登上胡润品牌榜。17个品牌过去一年品牌价值增长超一倍，其中，农夫山泉增长近17倍，是榜单上价值涨幅最大品牌;其次是作业帮和猿辅导，都增长近4倍。

从整体来看，金融依然是上榜品牌数量最多的行业，今年有42个金融品牌上榜。而价值增长最快的是医疗健康行业，平均涨幅74%。

以下是详细榜单:

2020最具价值中国品牌十强



品牌 品牌价值（亿元人民币） 母公司 总部 1- 贵州茅台* 10，400 贵州茅台 遵义 2↑ 天猫 4，900 阿里巴巴 杭州 3↓ 中华* 3，350 上海烟草 上海 4- 淘宝 3，000 阿里巴巴 杭州 5※ 五粮液* 2，950 五粮液 宜宾 6↑ 腾讯 2，600 腾讯控股 深圳 7↓ 微信 2，400 腾讯控股 深圳 7※ 美团 2，400 美团 北京 9↓ 中国平安 2，050 中国平安 深圳 10※ 京东 1，800 京东集团 北京 10※ 拼多多 1，800 拼多多 上海

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，※对比去年新进前十，*国有品牌

对比五年前和十年前



品牌 2015品牌价值（亿元人民币）



品牌 2010品牌价值（亿元人民币） 1 腾讯* 2，770

1 中国移动 2，670 2 淘宝* 2，660

2 中国工商银行 2，450 3 中国移动 2，650

3 中国建设银行 1，850 4 百度* 2，500

4 中国银行 1，400 5 中国工商银行 2，270

5 中国农业银行 880 6 中国建设银行 1，850

6 中国人寿 770 7 中国银行 1，560

7 招商银行 550 8 中国农业银行 1，200

8 中华 510 9 中国人寿 1，180

9 中国交通银行 490 10 中华 1，020

10 中国电信 480

来源:胡润研究院

2020最具价值中国民营品牌十强



品牌 品牌价值（亿元人民币） 母公司 总部 1- 天猫 4，900 阿里巴巴 杭州 2- 淘宝 3，000 阿里巴巴 杭州 3↑ 腾讯 2，600 腾讯控股 深圳 4↓ 微信 2，400 腾讯控股 深圳 4※ 美团 2，400 美团 北京 6↓ 中国平安 2，050 中国平安 深圳 7↑ 京东 1，800 京东集团 北京 7※ 拼多多 1，800 拼多多 上海 9※ 海天 1，200 海天味业 佛山 10↓ 百度 1，050 百度集团 北京

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，※对比去年新进前十

新上榜品牌

38个新上榜品牌，其中金融行业数量最多，有7个。企业总部在北京的最多，有17个;上海第二，有9个。



品牌 行业 总部 1 贝壳找房 生活服务 北京 2 中国飞鹤 食品饮料 北京 3 京东数科 金融 北京 4 中公教育 教育 北京 5 蔚来 汽车制造 上海 6 中信建投 金融 北京 7 阿里健康 医疗健康 北京 8 跟谁学 教育 北京 9 邮储银行 金融 北京 10 公牛 家电 宁波 11 蓝月亮 日化 广州 12 京东健康 医疗健康 北京 13 泡泡玛特 新零售 北京 14 完美日记 日化 广州 15 三七互娱 传媒与娱乐 广州 16 理想 汽车制造 北京 17 京东物流 快递 西安 18 完美世界 传媒与娱乐 北京 19 汽车之家 生活服务 北京 20 芒果TV 传媒与娱乐 长沙 21 苏宁金服 金融 上海 22 平安好医生 医疗健康 上海 23 吉比特 传媒与娱乐 厦门 24 美菜 生活服务 北京 25 巨人网络 传媒与娱乐 上海 26 全棉时代 日化 深圳 27 石头 家电 北京 28 国缘 酿酒 淮安 29 盛跃网路 传媒与娱乐 上海 30 小鹏 汽车制造 广州 31 郎酒 酿酒 泸州 32 名创优品 新零售 广州 33 晨光 文具用品制造 上海 34 申万宏源 金融 上海 35 中国银河 金融 北京 36 红星美凯龙 电子商务和零售 上海 37 光大证券 金融 上海 38 国美 电子商务和零售 北京

来源:《2020胡润品牌榜》

十大增长领先品牌



品牌 涨幅 品牌价值（亿元人民币） 行业 1 农夫山泉 1675% 710 食品饮料 2 作业帮 389% 220 教育 3 猿辅导 367% 210 教育 4 美团 264% 2400 生活服务 5 拼多多 250% 1800 电子商务和零售 6 汾酒 204% 350 酿酒 7 顺丰 167% 1000 快递 8 东方财富 167% 400 金融 9 片仔癀 159% 375 医疗健康 10 招商证券 125% 135 金融

来源:《2020胡润品牌榜》

《2020胡润品牌榜》企业总部排名



总部 数量（数量变化） 地区最具价值品牌前三名 1- 北京 67（+9） 美团※、京东※、中国人寿、工商银行（并列） 2- 广东 41（-3） 腾讯、微信、中国平安 3- 上海 33（-1） 中华、拼多多、饿了么※ 4- 浙江 15（-2） 天猫、淘宝、支付宝 5- 江苏 10（+1） 梦之蓝、南京、苏宁、华泰证券（并列） 6- 四川 6（0） 五粮液、国窖1573、泸州老窖 6- 福建 6（0） 片仔癀※、兴业银行、安踏 8- 云南 4（0） 玉溪、云烟、云南白药 9↑ 湖南 3（+1） 芙蓉王、芒果TV※、白沙 10↑ 安徽 2（0） 古井贡、黄山 10↑ 内蒙古 2（0） 伊利、蒙牛 10↓ 山东 2（-2） 青岛啤酒、海尔 13↑ 贵州 1（0） 贵州茅台 13↑ 辽宁 1（0） 桃李面包 13↑ 河北 1（0） 长城汽车 13↓ 香港 1（-2） 华润 13↑ 山西 1（0） 汾酒 13↓ 湖北 1（-1） 黄鹤楼 13* 陕西 1（+1） 京东物流※ 13↓ 重庆 1（-1） 长安 13↑ 河南 1（0） 双汇 13↑ 黑龙江 1（0） 哈尔滨啤酒

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜，※新进入地区前三名

“最具价值中国民营品牌”企业总部排名



总部 数量（数量变化） 地区最具价值民营品牌前三名 1- 北京 45 （+10） 美团※、京东、百度 2- 广东 25（0） 腾讯、微信、中国平安 3- 上海 23（+2） 拼多多、饿了么※、东方财富※ 4- 浙江 12（-1） 天猫、淘宝、支付宝 5- 福建 4（0） 安踏、达利、永辉、吉比特※（并列） 6- 四川 2（0） 天味食品、郎酒※ 6- 江苏 2（0） 苏宁、海澜之家 8* 湖南 1（+1） 芒果TV※ 8↓ 山东 1（-1） 海尔 8* 陕西 1（+1） 京东物流※ 8↑ 河北 1（0） 长城汽车 8↑ 辽宁 1（0） 桃李面包

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜，※新进入地区前三名

《2020胡润品牌榜》行业分布



行业 全国数量（变化） 民营数量（变化） 品牌价值占总榜比例 品牌价值平均涨幅 行业冠军 1- 金融 42 （+2） 13（+1） 19% 0% 中国平安 2↑ 生活服务 17（+1） 16（+1） 10% 39% 微信 2↑ 传媒与娱乐 17（+3） 15（+3） 7% 34% 腾讯 4- 酒类 15 （0） 1（0） 17% 66% 贵州茅台※ 5 ↓ 房地产 14（-10） 7（-9） 3% -27% 万科※ 6 ↓ 烟草 12（-1） 0（0） 9% -19% 中华※ 7↓ 食品饮料 11 （-1） 7（-2） 4% 38% 海天 7- 电子商务和零售 11（0） 9（-1） 13% 47% 天猫 9- 消费电子 7（-2） 7（0） 3% 3% 华为 9- 医疗健康 7（0） 4（+1） 1% 74% 片仔癀※

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，※国有品牌

2020金融品牌价值排名

民营排名 全国排名 品牌 品牌价值（亿元人民币） 涨幅 母公司 品牌价值占母公司市值比例 1- 1 ↑ 中国平安 2，050 -5% 中国平安 14%

2 ↑ 中国人寿 1，750 52% 中国人寿 13%

2 ↓ 工商银行 1，750 -26% 工商银行 10%

4 ↓ 建设银行 1，400 -24% 建设银行 9%

5 ↑ 招商银行 1，100 0% 招商银行 11%

6 ↓ 中国银行 1，050 -22% 中国银行 11%

7 ↓ 农业银行 1，000 -13% 农业银行 9% 2 - 8 - 支付宝 900 -10% 蚂蚁集团 9% 3↑ 9 ↑ 东方财富 400 167% 东方财富 18%

10 - 太平洋保险 380 -20% 中国太保 12% 4↑ 10 ↑ 泰康 380 65% 泰康保险 12% 4* 10* 京东数科 380 - 京东数科 19% 4- 10 ↑ 陆金所 380 -6% 陆金所 18%

14 ↓ 兴业银行 355 -9% 兴业银行 10%

15↓ 交通银行 340 -33% 交通银行 10%

16 ↓ 中国人保 310 -35% 中国人保 10% 7↓ 17 ↓ 余额宝 295 -24% 蚂蚁集团 3%

18 ↑ 中信证券 280 87% 中信证券 7%

19 * 中信建投 265 - 中信建投 7%

20 ↓ 浦发银行 255 -26% 浦发银行 9% 8- 21 ↓ 微众银行 240 33% 微众银行 12%

22 ↓ 中信银行 230 -23% 中信银行 9%

23 * 邮储银行 200 - 邮储银行 5% 9↑ 24 ↑ 同花顺 190 111% 同花顺 22%

24 ↓ 光大银行 190 3% 光大银行 9%

26 ↓ 中国银联 185 28% 中国银联 14%

27 ↓ 新华人寿 165 14% 新华保险 8% 10↓ 28↓ 民生银行 155 -31% 民生银行 7%

29 ↓ 华泰证券 135 29% 华泰证券 7%

29↑ 招商证券 135 125% 招商证券 7%

31 ↓ 广发银行 125 25% 广发银行 9%

32 ↓ 海通证券 115 64% 海通证券 6% 11* 33 * 苏宁金服 105

苏宁金服 19%

33 - 宁波银行 105 62% 宁波银行 5%

35↓ 国泰君安 100 43% 国泰君安 6%

36 - 广发证券 85 55% 广发证券 7%

37 ↑ 国信证券 80 78% 国信证券 6% 12- 38↑ 众安保险 75 88% 众安在线 15% 13* 39* 申万宏源 70 - 申万宏源 5%

40↓ 华夏银行 65 -35% 华夏银行 7%

40* 中国银河 65 - 中国银河 5%

40* 光大证券 65 - 光大证券 6%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

2020传媒与娱乐品牌价值排名

民营排名 全国排名 品牌 品牌价值（亿元人民币） 涨幅 母公司 品牌价值占母公司市值比例 1 - 1 - 腾讯 2，600 30% 腾讯控股 5% 2 - 2 - 抖音 670 34% 字节跳动 10% 3 - 3 - 网易 650 49% 网易 16% 4 ↑ 4 ↑ 快手 380 58% 快手科技 19% 5 ↓ 5 ↓ 今日头条 290 -15% 字节跳动 4% 6 ↓ 6 ↓ 爱奇艺 205 -21% 爱奇艺 18%

7 - QQ音乐 185 12% 腾讯音乐 11% 7- 8 - 优酷 170 10% 阿里巴巴 0% 8 * 9 * 三七互娱 150 - 三七互娱 20%

10 - CCTV 135 0% CCTV 14% 9 * 11* 完美世界 125 - 完美世界 20% 10 - 12↓ Bilibili 120 60% 哔哩哔哩 12% 11* 13* 芒果TV 115 - 芒果超媒 8% 11 ↓ 13↓ 微博 115 -21% 微博 20% 13 * 15* 吉比特 100 - 吉比特 24% 14 * 16* 巨人网络 95 - 巨人网络 25% 15 * 17* 盛跃网路 80 - 世纪华通 12%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

2020生活服务品牌价值排名

民营排名 全国排名 品牌 品牌价值（亿元人民币） 涨幅 母公司 品牌价值占母公司市值比例 1 - 1 - 微信 2，400 4% 腾讯控股 5% 1 ↑ 1 ↑ 美团 2，400 264% 美团 15% 3 ↓ 3 ↓ QQ 850 -29% 腾讯控股 2% 4 ↓ 4 ↓ 滴滴出行 660 -4% 滴滴出行 18% 5 * 5 * 贝壳找房 630 - 贝壳集团 12% 6 ↑ 6 ↑ 饿了么 530 121% 阿里巴巴 1% 7 ↓ 7 ↓ 大众点评 295 4% 美团 2% 8 ↓ 8 ↓ 携程 230 -23% 携程集团 19% 9 ↑ 9 ↑ 链家 120 50% 贝壳集团 2% 9 * 9 * 汽车之家 120 - 汽车之家 15% 11 ↓ 11 ↓ 口碑 105 31% 阿里巴巴 0% 12 ↓ 12 ↓ 瓜子二手车 100 0% 车好多 16% 13* 13* 美菜 95 - 美菜网 20% 13 ↓ 13 ↓ 58同城 95 0% 58同城 15% 15↓ 15↓ 高德地图 90 38% 阿里巴巴 0% 16↓ 16- 自如 70 27% 自如 18%

17 ↓ 同程艺龙 60 -14% 同程艺龙 21%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜

2020酒类品牌价值排名

民营排名 全国排名 品牌 品牌价值（亿元人民币） 涨幅 母公司 品牌价值占母公司市值比例

1 - 贵州茅台 10，400 63% 贵州茅台 48%

2 - 五粮液 2，950 103% 五粮液 32%

3 - 国窖1573 620 80% 泸州老窖 28%

4 - 梦之蓝 355 20% 洋河股份 19%

5 ↑ 350 204% 山西汾酒 18%

6 ↓ 青岛啤酒 260 44% 青岛啤酒 25%

7 - 古井贡 175 52% 古井贡酒 16%

8 ↓ 雪花 160 -6% 华润啤酒 12%

9 ↑ 泸州老窖 100 82% 泸州老窖 5%

10- 天之蓝 85 21% 洋河股份 4%

11* 国缘 80 - 今世缘 13% 1* 12 * 郎酒 75 - 郎酒 19%

13 ↓ 海之蓝 70 17% 洋河股份 4%

13 ↑ 水井坊 70 40% 水井坊 21%

15 ↓ 哈尔滨啤酒 65 -38% 百威英博 1%

来源:《2020胡润品牌榜》

-对比去年排名不变，↑对比去年排名上升，↓对比去年排名下降，*对比去年新上榜