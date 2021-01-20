京东2020年度账单出炉 来看看你的总消费金额

曾经有一个人这样说的:你的敌人是谁决定了你的生意大小!我非常认同这一观点!如果你想成功，你首先站得高，看得远，才能做得大!龙观是一家销售400电话的代理商，我们并不关心同行如何做，因为那不是最重要的。做生意最重要的是站在行业领导者的角度去想问题:如何把行业做大?如何拓宽行业的边界?400电话作为一个品类来讲，它的敌人是什么?是95号码吗?是座机号码吗?是手机号码吗?如果客户没有选择400电话，是不是选择了5位的95号码?据