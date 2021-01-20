京东2020年度账单出炉 来看看你的总消费金额

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京东2020年度账单出炉 来看看你的总消费金额

2021-01-20 22:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:近日，京东正式上线了年度账单，想要查询的用户可以在京东APP左下角“我的”中找到“开启年度账单，热爱持续不断”活动栏。

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今年的京东年度账单具体内容包括了，使用京东总时长、2020年京东总消费、下单次数、共省钱金额、花费最多的类别、共收到几个京东包裹、最经常在哪个时段访问京东等。

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在年度账单的最后，用户还可给好友分享一个“年度热爱标签”，具体包括了:打工人、吃吃喝喝、一健重启、乘风破浪、平安喜乐、不念过往、突破自我、不负热爱等。

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