京东2020年度账单出炉 来看看你的总消费金额

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:近日，京东正式上线了年度账单，想要查询的用户可以在京东APP左下角“我的”中找到“开启年度账单，热爱持续不断”活动栏。
今年的京东年度账单具体内容包括了，使用京东总时长、2020年京东总消费、下单次数、共省钱金额、花费最多的类别、共收到几个京东包裹、最经常在哪个时段访问京东等。
在年度账单的最后，用户还可给好友分享一个“年度热爱标签”，具体包括了:打工人、吃吃喝喝、一健重启、乘风破浪、平安喜乐、不念过往、突破自我、不负热爱等。
站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:近日，京东正式上线了年度账单，想要查询的用户可以在京东APP左下角“我的”中找到“开启年度账单，热爱持续不断”活动栏。
今年的京东年度账单具体内容包括了，使用京东总时长、2020年京东总消费、下单次数、共省钱金额、花费最多的类别、共收到几个京东包裹、最经常在哪个时段访问京东等。
在年度账单的最后，用户还可给好友分享一个“年度热爱标签”，具体包括了:打工人、吃吃喝喝、一健重启、乘风破浪、平安喜乐、不念过往、突破自我、不负热爱等。
淘宝在最近正式推出了2020年的淘宝年度账单，大家又可以查看自己的消费记录了，下面就来为大家分享一下怎么查看。
今日，饿了么宣布，2020年个人年度账单正式发布，消费者可以通过饿了么app搜索【年度账单】，即可拥有2020年个人年度账单、今年饿了么年度账单的内容包括了:使用饿了么的总天数、2020年年度总消费、2020年年度订单数以及订单分类，为用户送餐的骑手共行走的里程数、今年订单总优惠、最贵的一单等。
今日，在继各种年终盘点之后，万众期待的淘宝年度账单也如约而至。据悉，本次的淘宝年度账单名为“2020年度记忆”。
2020年支付宝年度账单姗姗来迟。今日，支付宝年度账单上线，想要查询的用户可在支付宝搜索“2020年度账单”、“账单”、“年账单”等关键词，在查收账单前，用户需输入支付密码。
支付宝年度账单是不少人给每年划句号的一个仪式，根据这份总结了我们生活方方面面的账单，我们可以得以更好的帮助自己回忆过去的这一年自己是怎么过的。
昨日晚间，腾讯QQ宣布，在QQ8.5.5版本中，授权登录时新增“扫码授权登录”选项。当用户用QQ登录其它平台时，在登录页面点击下方“扫码授权登录”后，用另一部手机扫描二维码，即可成功授权。如果在同一设备需要登录其他平台，此时手机QQ已经登录，那么在添加帐号页面，点击“扫码授权登录”按钮，进入二维码页面扫码进行授权即可。
4日凌晨，千呼万唤的支付宝年账单终于上线啦!由于这是款国民级的年度账本，看支付宝年账单已经成了过年前的一种仪式感。记者通过支付宝相关人士了解到，早在2020年12月初，每天就有大量用户在支付宝App内搜索“年账单”了，1月4号上线当天搜索量更是激增了33倍。
阿尔法蛋上榜“摘星”了!近日,在京东-东联计划2020年度评选中,安徽淘云科技旗下的阿尔法蛋产品品牌凭借出色的市场表现、优质的口碑、强大的品牌影响力,荣获“东联计划2020年度优秀新星品牌”,这也是人工智能机器人品类唯一获此殊荣的品牌。自2016年阿尔法蛋品牌推出首款产品,布局电商平台之后,便与京东开始了广泛深入的合作。作为阿尔法蛋重要的线上合作伙伴,京东与阿尔法蛋共建共赢, 2017年至2020年,阿尔法蛋系列产品连续四年稳居
近日，为了表彰2020年在京东平台表现出色、受用户欢迎的教育机构，京东教育发布年度榜单。国内知名职业教育机构学慧网，凭借综合实力、用户口碑及卓越的市场表现荣获“最具影响力品牌”。此次获奖，是用户及京东教育对学慧网品牌实力的高度认可。学慧网自与京东合作以来，“学慧拉旗舰店”凭借优质的教学服务、完善的课程体系，数次在京东教育的盘点榜单上位居前列。学慧网积极参与京东教育举办的各项活动，屡创佳绩。在京东618购?
1月8日，2020年度妈妈网母婴品牌口碑榜七大榜单正式揭晓。卡洛塔妮品牌旗下配方羊奶粉实力斩获 “年度口碑王”大奖，而配方牛奶粉则荣获“年度匠心品质”奖。作为国内最权威、最专业的母婴行业奖项之一，本届妈妈网口碑榜历经120天的筹备，逾200家母婴品牌产品竞选角逐，共吸引3000多万人次火热参与。在这场万千妈妈们瞩目的母婴界盛典里，来自行业各渠道专家团、医学界权威专家团、母婴头部KOL天团、资深编辑评鉴特工团齐聚一堂，
今年元旦后，支付宝2020年账单正式上线。与以往不同，今年的年账单页面新增了7首简单可爱的小诗，被网友称为是年账单中最大的“彩蛋”。
今日，相互宝公布了2020全年账单。数据显示，2年时间，相互宝成员累计救助人数达85203人。2020年，相互宝全年救助人数为68675，同比增长315%。相互宝大病互助计划全年分摊金91元，老年防癌互助计划全年分摊金414元，慢性病人群防癌计划全年分摊金3.43元。
今日， 京东官方集团官方宣布将云与AI业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团（简称：京东科技），原京东数科CEO李娅云将出任京东科技子集团CEO。
12月22日，由南方报业传媒集团、深圳市消费者委员会指导，南方都市报社主办的深圳夜间经济发展大会暨2020深圳消费口碑榜点赞礼在深圳举行。本次评选通过市民推荐，相关单位、部门、社会组织自荐的方式征集参评案例，以“网络点赞+专家评审”的形式评选出夜间消费目的地、商业消费口碑品牌及消费影响力KOL。万顺叫车凭借其在用户中的良好口碑，在此次评选活动中获评“年度消费口碑大奖”。活动现场，万顺叫车与商业消费领域的专家?
由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询主办的2020年度金i奖，12月18日揭晓获奖名单，米乐教育荣获金i奖2020年度飞跃进步奖。由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询等联合主办的2020（第十八届）中国互联网经济论坛(i-China Forum2020，The18th)在线上举办。本次年度论坛设计邀请各发展阶段的企业领导人谈他们的企业价值主张，结合今年国内外
今日，京东集团发布公告称，经董事会授权推进，拟将旗下云与AI业务整合到京东数科，以实现在科技板块的一体化协同。
日前，国内知名有声阅读平台懒人听书旗下早教绘本APP芽芽故事发布用户年度收听榜单，针对平台重点内容类型进行大数据分析，总结出“热播故事榜”、“口碑绘本榜”、“哄睡榜”三大内容维度的榜单。“宝宝最爱听的故事是哪个?”、“父母认可的启蒙绘本需要具备哪些要素?”，用户的收听喜好、需求、习惯，尽在榜中。芽芽故事自研内容占据两榜榜首数据统计截止2020年12月19日，综合播放量与好评度两个指数，芽芽故事用户年度收听榜单?
今天，淘宝发布了2020年度十大同款，凭借超高的人气，嫦娥五号暖宝宝、钟南山同款哑铃、丁真同款耳环、五条人同款拖鞋、“一起爬山吗”手机壳、王一博同款斜挎包、青你2“淡黄的长裙”、王俊凯同款巨型水壶、奥特曼同款变身器等入选榜单。
昨日，针对“李娅云接任京东数科CEO”一事，京东数科方面回应称，这一管理层的任命提议也是京东集团轮岗制度的体现，目前京东集团的核心管理层在现有岗位上满一定年限后都会转至其他不同岗位进行轮岗，以此打造人才的综合能力和多元视角。
曾经有一个人这样说的:你的敌人是谁决定了你的生意大小!我非常认同这一观点!如果你想成功，你首先站得高，看得远，才能做得大!龙观是一家销售400电话的代理商，我们并不关心同行如何做，因为那不是最重要的。做生意最重要的是站在行业领导者的角度去想问题:如何把行业做大?如何拓宽行业的边界?400电话作为一个品类来讲，它的敌人是什么?是95号码吗?是座机号码吗?是手机号码吗?如果客户没有选择400电话，是不是选择了5位的95号码?据
今日下午，针对“播出郑爽父亲道歉视频”一事，百度APP官方回应称，诚恳接受大家批评，已第一时间在相关账号中下线了该内容。..
近日，QQ安全中心公布了《2020年第四季度打击违规帐号行为的治理公告》。数据显示，2020年第四季度，QQ团队共计处置580余万恶意违规帐号，包括涉诈..
近日，网信办公布了《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，该规定自2021年2月22日起施行。其中，针对公众账号信息服务平台，规定明确，公众账号..
【北京时间2021年1月23日】今日，华为花粉年会在线上举行，华为消费者业务CEO余承东，华为消费者业务手机产品线总裁何刚参与活动，并带来关于华为..
2020年上半年，中国家电市场销售额规模达3690亿元，在疫情影响下同比降14.13%。在绝大多数电器品类都陷入’量额齐跌’的境遇时，国产小..
临近春节疫情反复，在家上网课即将成为孩子们寒假辅导的必然选择。读书郎近期推出了多款教育直播平板新品帮助孩子在家学习，包括C25、C9、C18、C1..
2021年1月18日，KAIBOER开博尔全新4K UHD HIFI超清视频与无损音乐全解码播放机旗舰正式推出市场，新型号以Q70进行命名。从型号更迭上来看，开博尔..
在智能手机行业中，三星Galaxy S系列手机一直都是当之无愧的标杆，引领着行业的发展。只是，略显尴尬的是，集品质与科技感于一身的Galaxy S系列手..
如果问最近手机市场哪款手机的关注度最高，答案一定是三星Galaxy S21了。自1月18日发布之后，这款手机就凭借着出色的产品力以及令人惊叹的亲民售价..
根据百度网盘 App 新的隐私协议许可提示信息显示，百度网盘运营主体发生变更，由北京百度网讯科技有限公司迁移至百度旗下的北京度友科技有限公司..
自去年10月份推出iPhone12系列手机以来，苹果已经承认这些设备可能会对心脏起搏器和除颤器等医疗设备造成电磁干扰，现在该公司现在已经分享了更多..
今天，广东省第十三届人民代表大会第四次会议开幕，并发布了“十三五”和2020年成绩单。政府工作报告显示，广东省2020年地区生产总值超11万亿元，..
日前，中国光彩会第六次会员代表大会暨全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人表彰大会在京召开，大会上，100人荣获“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济..
昨天，小鹏汽车官方宣布，小鹏汽车全国首个超充焕新品牌站落地天津!未来，所有新上线的小鹏超充品牌站点，都将采用全新品牌形象标准，并覆盖更多..
近日，有网友爆料电影《送你一朵小红花》中，主演使用的道具沙发日租金10元，并晒出租赁平台截图，称组团求租。优酷昨日回应称，网传价格不属实，..
据天眼查公开信息显示，1月22日，北京三快在线科技有限公司公开了多项专利申请，其中有一项名为“无人车及无人配送系统”的专利，公开号为CN11224..
日前，闲鱼发布最新一期网络生态治理专项行动公告，公告称1月13日至1月19日闲鱼冻结涉欺诈用户1.1万个;处理色情低俗类商品2800余件，冻结账号1100..
如果说过去十年是“全民自媒体”的时代，那么现在就是一个“全民视频UP主”的时代。抖音、快手、B站让几乎全部互联网用户养成了看视频和发视频的习..
2021年始，我们见证了一个又一个产品的陨落。有些产品消失的时候连讣告都没人关注，其实产品也像人一样，最怕一生平淡如水，连死都难起波澜。..
用户运营的主要工作包括:用户获取、用户激活、用户留存、用户付费、用户传播，也就是AARRR模型的主要内容。但是AARRR模型更重视从用户接触产品开..