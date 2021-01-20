特朗普任内最后一天赦免前谷歌工程师 被判18个月却未坐一天牢

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:去年，安东尼·莱万多夫斯基（Anthony Levandowski）承认了一项从谷歌窃取材料的指控。他曾是谷歌的自动驾驶汽车工程师，后来离开谷歌创立了一家初创公司，并将其卖给了优步(Uber)。

在离开谷歌之前，莱万多夫斯基将1.4万多份文件转移到了他的个人笔记本电脑上，其中包括开发日程和产品设计等。后来还曾短暂入职优步。

法官在宣判时表示，莱万多夫斯基盗窃文件和电子邮件构成了“我所见过的最大的商业秘密犯罪”。

现在，唐纳德·特朗普任职总统的最后一天发布了一系列赦免。史蒂夫·班和艾略特Broidy Levandowski。

白宫发布的一份新闻稿指出，科技界亿万富翁彼得·蒂尔和帕尔默·勒基都支持赦免莱万多夫斯基，并声称这位工程师“为其致力于促进公共利益的行动和计划付出了巨大代价。”声明还指出，他的抗辩只涉及一项指控，没有提到他被指控的33项指控。

莱万多夫斯基被判处18个月监禁，法院命其向谷歌支付1.79亿美元，以解决一项合同纠纷，而他的抗辩包括75.6499万美元的赔偿和9.5万美元的罚款。有趣的是，莱万多夫斯基并未坐牢，因为刚好遇上疫情，法官在判决时说他将在新冠疫情消退之后再入狱服刑。

Uber和谷歌的子公司Waymo达成了一项和解协议，支付了价值约2.45亿美元的股权，并承诺不使用谷歌提供的技术。去年12月，优步将其整个自动驾驶业务卖给了另一家公司Aurora。