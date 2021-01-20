LG电子考虑出售连续多年亏损的移动部门，正在研究所有可行方案

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日消息:据韩联社报道，LG电子移动部门已连续多年出现亏损，公司正在研究包括出售移动业务在内的各种方案。

LG电子今天表示，当前需理智评估移动业务的竞争力以及做出最佳选择，公司目前正在缜密研究所有可行方案，包括缩小业务规模、出售或维持现状等。主管LG移动业务的移动事业本部自2015年第二季度以来已连续23个季度出现亏损，截至去年第四季度，该部门累计亏损额高达5万亿韩元（约合人民币293.8亿元）。

在去年的2月10日，LG电子决定出售位于北京核心商圈的LG双子座大厦，售价1.37万亿韩元（约合人民币80.46亿元）。接盘者为新加坡政府产业投资有限公司下属全资子公司新加坡Reco Ziyang Pte Ltd.。

资料显示，LG双子座大厦于2005年建成，总投资4亿美元，由地下4层地上31层的两栋相同建筑组成。LG双子座大厦由LG电子的子公司LG控股（香港）持100%股份。LG电子持有LG控股49%的股份，是其最大股东;LG化学(26%)和LG商事(25%)持有其余51%的股份。

LG电子方面表示，出售LG双子座大厦是为了预防全球经济的不确定性，确保资金流动性，提高投资回报和股东价值。