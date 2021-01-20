联发科发布天玑1200旗舰处理器，Redmi将全球首发

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:今天下午，联发科发布了旗舰级处理器天玑1200SoC，使用台积电6nm工艺和全新A78大核，由1个超大核+3个大核+4个A55小核组成，AI 性能提升60%，GPU 性能提升13%。

天玑1200处理器使用台积电6nm新制程，集成5G基带，使用的是1+3+4:三丛集架构:1个最高主频3.0GHz A78超大核，3个Cortex-A78（2.6GHz），4个Cortex- A55（2.0GHz），九核GPU和六核MediaTek APU3.0，支持双通道UFS3.1。

联发科介绍称，天玑1200处理器可以支持AI 急速夜拍速度提升20%，APU 算力高达 IN T8/ INT16;与虹软合作，超级全景 AI 夜拍性能提升50%。

在网络方面，天玑1200处理器支持5G 高铁模式/电梯模式（快速联网），5G UltraSave，轻载省电40%，高负载省电45%。

在发布会上，还公布了一段Redmi品牌总经理卢伟冰的视频内容，卢伟冰称Redmi将会首发天玑1200处理器。于是有人猜测2月份发布的Redmi K40系列可能会有部分型号使用天玑1200处理器。

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