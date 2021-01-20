SpaceX买下两个石油钻井平台 将改造成“星际飞船”发射台

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:继去年12月马斯克透露，SpaceX星际飞船测试发射台在新的一年使用量将增加一倍后，这家太空公司有买下了两个石油钻井平台，将改造成“星际飞船”海上浮动发射台。

目前，SpaceX公司正在德克萨斯州研发下一个航天器。此前，该公司首席执行官埃隆·马斯克透露，计划为星际飞船的运行建造浮动航天港。

此前，该公司发布了一则招聘广告，招聘监督开发工作的员工。当时该公司表示，他们正在建立“一支由工程师和技术人员组成的团队，旨在设计和建造一个海上火箭发射设施”。

据外媒报道，SpaceX公司买下了两座深水石油钻井平台，并将进行改造成浮动发射台，从而为“星际飞船”火箭提供支持。

SpaceX将这些钻井平台命名为Deimos和Phoibos，这也是两颗火星卫星的名字。这些钻井平台最初是为近海深水钻探设计的，最大深度可达8500英尺。它们目前位于墨西哥湾的一个港口城市布朗斯维尔，靠近SpaceX位于德克萨斯州星际飞船开发基地。

石油钻井平台长240英尺，宽255英尺，理论上将被重新设计用于支持星际飞船的发射（考虑到它们的可重复使用设计，也可能用于返回着陆）。到目前为止，SpaceX已经在博卡奇卡基地发射和着陆了星际飞船原型机，不过只进行了低空飞行。

SpaceX公司还发布了另一则广告，招聘一名度假村开发经理，将其在德克萨斯州南部的设施改造成“21世纪太空港”。与此同时，马斯克证实，他已于去年12月搬到德克萨斯州，部分原因是加州的税收和监管环境。

SpaceX在德克萨斯州的麦格雷格维持着发动机测试设施，并将博卡奇卡基地作为两个星际飞船开发基地之一，然后在整合力量后，将德克萨斯州南部的地点作为该飞船建造和测试的唯一重点。