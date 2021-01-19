微博疑似服务器崩溃 或与某明星上热搜有关

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:今天下午，不少网友反映称微博出错，评论加载失败，微博客户端App提示“服务器有点累，需要喘口气”。
据悉，微博此次服务器崩溃疑似跟某明星上热搜有关。此前，赵丽颖“官宣”婚讯，鹿晗与关晓彤宣布恋情等均导致过微博宕机。
业内人士表示，微博每次宕机都与明星有着较大的关联。对于微博本身而言，三番两次宕机可以理解为微博需要节省成本。由于某个时间段内访问量过大，一旦系统负荷增大到远超预期，最后导致服务器宕机。
站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:今天下午，不少网友反映称微博出错，评论加载失败，微博客户端App提示“服务器有点累，需要喘口气”。
据悉，微博此次服务器崩溃疑似跟某明星上热搜有关。此前，赵丽颖“官宣”婚讯，鹿晗与关晓彤宣布恋情等均导致过微博宕机。
业内人士表示，微博每次宕机都与明星有着较大的关联。对于微博本身而言，三番两次宕机可以理解为微博需要节省成本。由于某个时间段内访问量过大，一旦系统负荷增大到远超预期，最后导致服务器宕机。
今日，微博方面表示，将对热门微博评论中存在违规导流行为进行整改。微博表示，从本月开始，微博站方将针对热门微博评论中存在的色情导流行为，展开全面整改行动。此次行动重点整治在热门微博的评论中通过发布隐晦、暗示性内容或异形字、变体字内容，诱导用户点击主页链接，进而再为其他非微博网址的不良网站引流的行为。
独立服务器日常维护中，有一项优化设置，需要清楚可以优化哪些内容能够提升独立服务器的运行速度，以及安全性。目前市场上IIS web服务器还是占有很大一部分比重，因此本篇以Bluehost IIS WEB服务器为例，主要介绍一下如何进行独立服务器的优化设置。1.优化服务扩展在服务器运行过程中，部分站长会因为省事，建站时避免出现web运行中有解析错误而开启所有Web服务。正是这样的操作，导致IIS资源的极大浪费。比如所有未知的CGI扩展，?
近日，微博开启了我的2020微博之力的年度报告，可以查看你的微博一年数据，很多朋友还不清楚在哪看，下面就来为大家详细的介绍一下地址。
推迟三年多的英特尔10纳米服务器芯片终于要出货了!英特尔公司周一表示，其代号为Ice Lake的第三代至强可拓展处理器正在10纳米生产线上经历“产能爬坡”，预计将在第一季度大批量出货。
近日，暴雪的战网出现频繁的崩溃断线问题，惹起很多玩家的众怒，对此网易暴雪游戏客服团队的官方微博在12月25日进行了说明，表示暴雪游戏平台持续受到了一系列大型恶意的“分布式拒绝服务（DDOS）”攻击。
今天，微博电商官方发布公告，宣布淘宝联盟将调整对微博小店内容库类目的收费标准。自2021年1月15日零点起，通过微博小店推广淘宝商品，各类目内容场景服务费由原来的6%降至2%。
据外媒报道，当地时间1月12日，德国警方捣毁了全球最大暗网交易平台“黑市”（DarkMarket），并于摩尔多瓦和乌克兰查获20多台服务器，“黑市”经营者也已被逮捕。
微博最近推出了2020年的微博年度报告，我的2020微博之力，很多朋友都遇到了微博之力打不开的情况，那么遇到这样的情况应该怎么办呢？下面就来为大家分享一下解决办法。
新浪微博在最近开启了2020年的微博之夜的活动，可以在活动页面为自己喜欢的明星偶像进行投票，一些小伙伴还不清楚在哪进行投票，下面就来为大家分享一下投票活动的地址。
但是在进群之后，并且呆的比较久了以后，我觉得社群给我个人能够带来的价值还是非常庞大的，其实不管是经验，技巧，包括人脉哈，其实完全都是超出我进这个社群所付出的一些期望。
1月8日,微博年度“年味”品牌活动#让红包飞#如约而至,全面开启2021牛年的牛气狂欢。今年的#让红包飞#活动除了延续除夕夜瓜分一亿现金的传统外,还首次推出“福牛新春旅行记”线上养成游戏。从1月8日到2月11日,全程持续35天,掀起“养福牛”、“抢红包”热潮。截至8日晚24点,“福牛”上线首日的养牛人数突破1080万;网友之间摸福牛换道具的互动高达8000万次;30万支队伍集结拉开#牛币PK赛#序幕,战况持续火热。@李易峰 @唐嫣 @杨紫 的明?
王者荣耀在1月13日开启了在线的更新维护，此次的更新内容主要是对服务器的升级，下面就一起来看看今天王者荣耀的更新维护公告吧。
斗玩网原创：LPL2021年春季赛已经在上周末正式开打，多支战队在首周登场，这就包括了S8的冠军战队IG。在经历了两个赛季的起伏之后，新赛季IG战队又发生了不少的人员调整。原本随队在2018年拿到冠军和个人FMPV奖杯的宁王暂别赛场调整状态，在这个周末IG的新赛季首秀比赛中，宁王通过直播解说的方式为队友们加油。
近期，社交电商平台微店宣布了两项重大举措，其一是打通微博小店，微店平台商家可通过微博渠道获得订单;其二是接入QQ小程序，帮助微店平台商家打造私域品牌。“微博+QQ小程序”的多渠道拓展，不仅让微店商家拥有了更多获客机会，也让微店正式成为社交电商行业领跑者。打通微博小店，获取亿级流量据统计，目前微博的日活跃用户达2.29亿，拥有巨大的电商市场。微店与微博的合作，让微店平台商家有机会获得亿级流量，在海量用户中挖?
近期“扫黄打非”部门调查发现，微博平台上色情引流现象突出，长期未得到有效遏制。2020年至今，“扫黄打非”部门坚决查处打击不法人员利用微博引流传“黄”、散布不良信息的违法犯罪行为。犯罪嫌疑人通过在微博注册账号发布色情低俗内容、评论刷帖、向微博聊天群散播淫秽视频等方式进行引流，均将受到法律严惩。
今日，工信部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》称，为着力解决老年人、残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时遇到的困难，推动充分兼顾老年人、残疾人需求的信息化社会建设，工业和信息化部决定自2021年1月起，在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。
搭建网站一般都会选择服务器，主要分两大类:国内服务器和国外服务器。一、国内服务器以备案为前提;选择这类服务器，购买域名之后都必须要走备案流程才能够解析域名到服务器IP，从而在互联网上展示网站。二、国外服务器免备案产品，选择海外服务器，基本都是考虑不走备案流程，购买域名之后直接解析就能上线站点。这两大类具体到如何选择产品作为网站空间使用，具体从以下几个方面区分:1、配置。根据实际需求选择。当然，如果是普通
12月28日，微博发布2020年第三季度财报。数据显示，微博季度营收达31.96亿元，超过华尔街分析师平均预期，其中广告营收达28.58亿元，环比增长18%。微博CEO王高飞表示，微博品牌业务实现全面复苏，品牌营销客户数创下了历史新高，品牌客户也日益认可微博在触达年轻受众、整合KOL的影响力和满足客户品效合一需求方面的独特价值。在效果广告业务方面，微博切实执行广告系统升级、广告产品优化和广告效果提升方面的工作，致力于为客户?
近日，微博年度盛典“ 2020 微博之夜”的线上投票环节正式拉开帷幕，与往年不同，今年微博将线上投票分为针对明星的“微博KING&QUEEN榜”，以及针对游戏、电商、视频、体育等领域的“热点人物榜”。“热点人物榜”的推出，让垂直领域的大咖们有了与明星同等的“出道”机会，将登上微博之夜年终盛典的舞台。投票开启仅 2 天时间，西山居CEO、《剑网3》系列制作人郭炜炜就被粉丝们送上了榜首的位置，以高于第二名@UziQAQ 一倍票数的?
今年双 11 期间，电动牙刷品牌usmile开启了# 1001 支心愿牙刷活动#。用户发博许愿“我想要一支usmile的电动牙刷，送给xxx”，usmile帮他实现心愿，送出电动牙刷礼盒。心愿活动上线不久，微博平台上关于活动话题#usmile电动牙刷#的阅读量高达 3200 万，其中 71 万用户参与了在线讨论。这个年轻的新锐国产电动牙刷品牌，不仅通过跨界，联名等玩法改变了消费者对电动牙刷品牌的认知，完成了品牌形象的差异化，更在社媒营销的玩法上成?
多面是由猎聘旗下推出的一款在线面试软件，使用方便，适用范围广，线上批量面试，多地区同时面试，克服了地区的限制，实现在家就能面试的场景。多..
因为现在越来越多的人开始关注无线耳机了，我们对蓝牙耳机的价格要求也就不统一，有的人是配置要顶尖，价格高点无所谓，也有人是固定的某个价位再..
如今的耳机市场最火爆的莫过于近年来随着技术发展而异军突起的TWS真无线蓝牙耳机了。技术和时代发展的速度太快，以至于很多朋友对于真无线蓝牙耳机..
2021年1月20日上午9点内蒙古自治区乌兰察布市卓资县“卓资山珍”公共品牌及“卓资熏鸡”产业标准化媒体发布会正式开启，卓资县人民政府县长李英、..
自苹果推出AirPods无线蓝牙耳机以来，越来越多的品牌开始推出自家的真无线蓝牙耳机了，其中不乏一些和苹果相同的手机厂商，华为、小米、OPPO、viv..
据港交所披露的文件显示，2021年1月15日和1月18日，腾讯控股总裁刘炽平分别出售腾讯股份30万股和10万股。截至今天收盘，腾讯股价涨0.44%报价682.5..
日前，全球性技术平台汇量科技(Mobvista)宣布，旗下云计算业务品牌SpotMax已正式上线AWS Marketplace，此举意味着AWS 全球24 个区域用户均可通过 ..
AirPods Max是苹果首款头戴式降噪耳机，也是苹果近期最受争议的一款硬件产品。在经过了差不多一个月的持续更新后，知名拆解维修机构iFixit 正式发..
近日，由阿拉丁指数和阿拉丁统计平台主办的 2020 年度阿拉丁神灯奖获奖名单正式揭晓，高灯自由薪凭借着出色的人企商业互联服务、高效的运营模式与..
港股收评富途资讯 1 月 21 日 | 港股今日未能延续强势行情，主要指数均呈弱势，尾盘稍有回升，市场经历一波上涨后观望情绪稍显。恒生指数最终收跌..
项目管理办公室(PMO)是公司内部或外部的一个团体，它负责组织、维护并确保组织范围的项目管理的标准。PMO集多个职能于一身，为你提供管理多个项目..
近日，由度小满金融担任“梦想实现官”的美食纪录片《向着宵夜的中国》最后一期结束。纪录片讲述了不少小微餐饮业的创业故事。来自北京、贵州、四..
据外媒notebookcheck的报道，英伟达和OEM厂商将不再指定RTX30系列移动显卡是Max-Q还是Max-P版本。RTX30移动版将提供一系列的TGP，OEM厂商可自行决..
2021年牛年春晚快到了,知情人获悉2021牛年央视春晚根据北京疫情防控要求,彩排按照无观众方式进行。演职员团队需提供7日内核酸检测才能参加联排。今..
“刮目相看”，微盟集团高级副总裁兼首席技术官黄骏伟这样形容腾讯云星星海服务器。作为“新经济SaaS第一股”和微信生态最大的第三方开发服务提供..
当下特殊环境，频频传出教育机构倒闭与运营维艰的消息。根据中国民办教育协会发布的《疫情期间培训教育行业状况的调研报告》显示，在1459 家接受调..
今天下午，微博官方上线2021年微博新表情“牛轰轰”，网友直呼可爱，希望新的一年入牛轰轰一样牛气冲天。..
日前专利数据库提供商IFI Claims发布全球250个最大专利持有者，截至2021年1月，中国大陆共有8家企业和机构上榜，其中，华为、京东方、联想，位列国..
近日滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司注册申请了名“滴滴充电”、“滴滴加油”等多个商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器等。..
今日，针对网友“字节跳动暂停手机业务怎么看”的提问，罗永浩表示，坚果没了是好事。不久前，有消息称，字节跳动宣布原锤子科技团队组建的新石实..