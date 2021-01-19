博通成为三星Galaxy S21 Ultra的WiFi 6E芯片供应商

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:博通公司（Broadcom）是Wi-Fi6E芯片的供应商，三星在其刚刚发布的高端智能手机Galaxy S21Ultra上就使用了该公司的新品，本次博通为S21Ultra提供的是BCM4389芯片。

实际上，三星Galaxy S21Ultra是三星有史以来第一款支持Wi-Fi6E的智能手机。根据TheElec的报告，Wi-Fi6E在现有Wi-Fi6标准（802.11ax）的基础上增加了6GHz频谱，从而使前者可以提供高达两倍的速度。换句话说，Wi-Fi6E可以提供高达2.4Gbps的速度，这是Wi-Fi6提供的1.2Gbps速度的两倍。

此外，博通BCM4389还将Wi-Fi6E与蓝牙5.0架构相结合。新芯片还提供了高达1.2Ghz的新Wi-Fi频谱，可以分配给6GHz频段，该频段可以支持多达七个160MHz信道。简而言之，这意味着更快的速度，从而可以在远程工作场景甚至在线教育，远程医疗保健甚至游戏期间改善体验。

此前，博通曾表示已向三星提供了用于Galaxy S10的Wi-Fi芯片，Galaxy S10是当时世界上第一款支持Wi-Fi6的智能手机。自那以来，该公司已向超过5亿个设备提供了Wi-Fi6芯片。高通公司最新的骁龙888SoC也支持Wi-Fi6E，该公司现在也可以向其他制造商提供其新芯片。