博通成为三星Galaxy S21 Ultra的WiFi 6E芯片供应商

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 博通最新资讯 > 正文

博通成为三星Galaxy S21 Ultra的WiFi 6E芯片供应商

2021-01-19 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:博通公司（Broadcom）是Wi-Fi6E芯片的供应商，三星在其刚刚发布的高端智能手机Galaxy S21Ultra上就使用了该公司的新品，本次博通为S21Ultra提供的是BCM4389芯片。

博通 (1)

实际上，三星Galaxy S21Ultra是三星有史以来第一款支持Wi-Fi6E的智能手机。根据TheElec的报告，Wi-Fi6E在现有Wi-Fi6标准（802.11ax）的基础上增加了6GHz频谱，从而使前者可以提供高达两倍的速度。换句话说，Wi-Fi6E可以提供高达2.4Gbps的速度，这是Wi-Fi6提供的1.2Gbps速度的两倍。

此外，博通BCM4389还将Wi-Fi6E与蓝牙5.0架构相结合。新芯片还提供了高达1.2Ghz的新Wi-Fi频谱，可以分配给6GHz频段，该频段可以支持多达七个160MHz信道。简而言之，这意味着更快的速度，从而可以在远程工作场景甚至在线教育，远程医疗保健甚至游戏期间改善体验。

此前，博通曾表示已向三星提供了用于Galaxy S10的Wi-Fi芯片，Galaxy S10是当时世界上第一款支持Wi-Fi6的智能手机。自那以来，该公司已向超过5亿个设备提供了Wi-Fi6芯片。高通公司最新的骁龙888SoC也支持Wi-Fi6E，该公司现在也可以向其他制造商提供其新芯片。

三星 Galaxy S21 5G（SM-G9910）双模5G 骁龙888 超高清专业摄像 120Hz护目屏 游戏手机 8G+128G 墨影灰
京东自营
￥4999
三星 Galaxy S21+ 5G（SM-G9960）双模5G 骁龙888 超高清专业摄像 120Hz护目屏 游戏手机 8G+256G 幻境银
京东自营
￥7999
三星 Galaxy S21 Ultra 5G（SM-G9980）双模5G 骁龙888 1.08亿像素 120Hz护目屏 支持Spen 12G+256G 幽夜黑
京东自营
￥9699
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 一加 网站优化 网站 404 CPM CPC Alt标签 DA JavaScript渲染 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM