由于税率优惠，特斯拉通过荷兰子公司向印度开展业务

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:特斯拉即将在印度开展业务的公司注册文件显示，特斯拉印度汽车公司和印度能源公司的母公司是特斯拉阿姆斯特丹汽车公司。这表明，特斯拉在荷兰的部门将成为该公司在印度投资的实体。

特斯拉目前在加利福尼亚州注册，荷兰特斯拉汽车公司是其子公司之一。税务专家指出，荷兰是美国知名公司中首选的海外子公司注册地之一，因为荷兰提供了优惠的税率，同时提供了强大的知识产权保护框架。

此前一份报告表示，特斯拉计划在印度建立的公司可以为特斯拉提供更好的资本收益和股息支付相关的税收优惠，这也和其他在印度投资的海外汽车制造商做法不太一样。

德勤印度公司合伙人拉吉什·甘地（Rajesh Gandhi）指出，特斯拉利用荷兰子公司在印度进行投资可以获得更好的收益。 “印度与荷兰贸易协议之所以脱颖而出，是因为它免除了资本收益，同时荷兰公司将印度股份出售给非印度买家，资本收益也可以免税。”

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）2020年12月末表示，特斯拉肯定会在2021年开始在印度开展业务。印度道路运输公路联盟部长Nitin Gadkari表示，特斯拉今年也将在印度开始销售。

之后就传出了特斯拉就以“特斯拉印度汽车和能源私人有限公司”和“特斯拉能源私人有限公司”的名义在印度申请了两个营业执照。这表明，经过漫长的等待，特斯拉即将在印度展开业务。