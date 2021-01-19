小米米聊将于2月1日停止账号注册和消息收发，2月19日停止服务

站长之家（ChinaZ.com）1月19日消息:据小米米聊官方团队表示，将在2021年2月19日12点00分停止米聊服务。从2月1日12点开始，米聊将停止账号注册和消息收发。

米聊官方提醒用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。

米聊是小米科技开发的即时通讯软件，于2010年12月推出，最初定位于跨平台、跨运营商的手机端短信工具，只要你的手机能上网，就可以使用免费的对讲机功能。在2013年12月中国IT研究中心一项调查指出，中国内地市场较受欢迎的流动通讯应用排名，主要是QQ和微信，其次是新浪微博、陌陌、米聊、连我等。

以下为米聊官方通告:

尊敬的米聊用户:

米聊自发布以来，深受大家的支持与喜爱，在此米聊团队深表感谢。因业务变动，我们将于2021年2月19日12点00分停止米聊的服务，具体时间安排如下:

-2021年2月1日12点00分 : 停止账号注册、消息收发;

-2021年2月19日12点00分:停止米聊登录，并关闭服务器，届时及以后将无法登录和使用米聊。

请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。此外，我们为您提供服务时合法收集的相关信息，我们会根据国家法律法规及《米聊隐私政策》进行保存。保存期限后，我们将对您的个人信息进行删除或匿名化处理。

最后，感谢每一位米聊用户在过去的支持与陪伴，对于此次米聊的停服给大家造成的不便，我们深表歉意。未来，米聊团队也会努力为大家带来更多新的服务。

2021年1月19日

米聊团队