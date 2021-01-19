文章目录 OPPO辟谣沈义人将回归

字节跳动起诉百度一审获赔40元

今年首款游戏被撤销版号

OPPO辟谣沈义人将回归

昨日，针对“OPPO 前副总裁、全球营销总裁沈义人将回归 OPPO”的报道，OPPO 方面辟谣称，没有相关人事变动。

同时，沈义人本人也表示，谢谢大家的关心，仍在休养中，有消息会和大家分享。

去年4月，OPPO官方发文称，由于个人健康原因，原 OPPO 全球营销总裁沈义人将卸任这一职务。任命刘列为全球营销总裁，兼任中国区 CMO，全面负责 OPPO 营销工作，其工作向 CEO 陈明永汇报。

当时，沈义人在微博回应称，因为个人的健康原因，未来将会休息调养一段时间。

字节跳动起诉百度一审获赔40元

据字节跳动新增裁判文书显示，因百度未经许可在其运营的“百家号”中使用“头条号”《海贼王:有人谣传红发是天龙人，所谓的证据堪称可笑!》涉案作品，字节跳动起诉百度，认为百度侵害了其对涉案作品享有的信息网络传播权。

裁判结果显示，自本判决生效之日起七日内，被告北京百度网讯科技有限公司支付原告北京字节跳动科技有限公司赔偿金40元，驳回原告北京字节跳动科技有限公司的其他诉讼请求。

今年首款游戏被撤销版号

据国家新闻出版署官网显示，1月13日，《斗游斗地主》被撤销游戏版号，值得一提的是，这是今年首款被国家新闻出版署撤销版号的游戏。具体原因国家新闻出版署并未透露。

去年11月30日，国家新闻出版署也曾撤销了一批游戏版号。其中包括了《红月无双》《雷霆狂暴》《浴血战魂》等19款游戏，因存在违规行为。