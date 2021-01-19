三星Galaxy S21国行版本发布：4999元起，1月29日正式上市

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:三星Galaxy S21国行发布会在1月18日晚举行，三星正式公布了国行版本的售价以及购买活动赠送商品。三星也紧随苹果之后取消了包装内附带的充电器，不过在活动期间购买的话三星会赠送25W充电器一个。

（图源：三星中国官网）

三星Galaxy S21系列国行版价格：

Galaxy S21 Ultra5G 配备6.8 英寸微曲面显示屏，

16+512GB 10699 元

12+256GB 9699 元

Galaxy S21+5G 配备6.7 英寸直边显示屏，



8+256GB 7999 元

8+128GB 7199 元

Galaxy S21 5G 配备6.2 英寸直边显示屏，



8+256GB 5799 元

8+128GB 4999 元

1月18日三星S21系列国行版本开启了全款预订，1 月29 日零点起正式上市，预订的订单会陆续发货。而早前参与到先行者计划的订单将于1 月22 日起优先发货，先行者订单价格略高于最终发售价，差额将会退还。

值得注意的是，三星也和苹果一样，取消了在包装内附带的充电器，但是在活动期间，购买 Galaxy S21 Ultra 国行的用户还将获赠Galaxy Buds Pro（售价1299元）和25W 充电器一个；购买 S21+ 的用户将获赠 Buds Pro5 折优惠券或三星积分，还有25W 充电器一个；购买 S21的用户将获赠 Buds Pro5 折优惠券或三星积分。