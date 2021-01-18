佳能搞了个网站，让大家可以用卫星“拍照”

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:在CES2021展会上，佳能并没有发布任何新的相机，不过也给大家带来一不一样的东西:让大家可以从太空拍摄照片。

该公司推出了一个交互式网站，用户可以使用CE-SAT-1卫星拍摄纽约、巴哈马群岛和迪拜等地的模拟照片。其中，CE-SAT-1卫星搭载了稍加改装的5D Mark III数码单反相机。

佳能早在2017年6月就发射了这颗微型卫星，CE-SAT-1上有一个EOS5D Mark III相机，并配备了一个望远镜。佳能称，它在600公里（375英里）的轨道上运行，，在3x2英里的范围内提供了36英寸的地面分辨率。(相比之下，世界上分辨率最高的卫星WorldView-4的分辨率可降至12英寸。)它还安装了PowerShot S110，可获取范围更广的图像。

佳能的交互式演示允许用户从多个地点拍摄图像，每个镜头显示图像的位置和高度。不过，它使用的是预先捕捉的图像，所以实际上抓取的不是真实的。

如果CE-SAT-1是实时运行的，它将以每小时17000英里的速度环绕地球一周，绕地球一周只需一个半小时。

这种微型卫星比普通卫星要小得多，也便宜得多，佳能希望到2030年能建立起十亿美元的微型卫星业务。在2017年推出CE-SAT-1之后，佳能去年夏天试图推出升级版的CE-SAT-1B，最终以失败告终。

注：图片来自佳能官网截图。