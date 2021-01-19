看似简陋粗糙的广告，转化效果可能比设计精美的更好

什么样的广告更能引人入胜?很多人可能觉得需要有精美、高级的设计效果，但事实真的如此吗?

最近，站长之家看到了一个有趣的观点，也就是一些简单粗糙的广告转化效果可能比那些经过精心设计的表现更好，在这里跟大家做个分享。

国外工程师Greg Kogan厌倦了营销活动经常被迫推迟的情况，只因为电子邮件设计没有达到预期效果。为此，他测试了富有设计风格和无风格的电子邮件推广效果，结果发现花大量时间设计“精美”的电子邮件并不值得。

Kogan经过多年重复某种形式的测试之后，普遍注意到简陋和粗糙的设计似乎不会影响企业软件公司的结果。于是他开始走简单化路线，在一个产品看起来还不是很完美之前就发布。

在最新的试验中，他同时在 LinkedIn 投放了上面两个广告，目标是看看企业软件公司的高管更喜欢点击哪一种广告。其中一个广告看起来非常不错，就像是营销团队会花几个小时来讨论和制作出来的（左图），而另一个广告则显得非常随意（右图），如下图:

结果却让人有些意外，因为右边广告的转化率更高。具体来说，就是Kogan花15秒制作的广告点击率比花钱请设计师制作的广告高2.5倍。

如果这是一个真正的营销活动，这将意味着以更低的获取成本增加2.5倍的销售机会或用户注册，并以更低的成本提高发行速度。

虽然，Kogan的测试结果更多的是来自邮件推广中，但还是值得大家也可以在其它类型推广活动中尝试一下这种做法，毕竟简陋随意的广告，有时候效果更好。