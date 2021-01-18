特斯拉将在德克萨斯州奥斯汀建立新的展示厅和服务中心

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:来自美国得克萨斯州的公开记录表明，特斯拉正计划在南奥斯汀地区建立一个新的展示厅和服务中心。据报道，特斯拉将为这座占地3万平方英尺的工厂花费约250万美元。

德州当地一家媒体《奥斯丁商业杂志》（Austin Business Journal）的一份报告指出，即将投产的特斯拉德州工厂的文件已于1月12日提交给得克萨斯州许可与监管军。备案文件显示，特斯拉打算扩大该地点的店面橱窗，并升级建筑物的电源。特斯拉还打算安装新的照明灯，改造内部场地，安装新的充电设备。

即将开放的服务中心是特斯拉在奥斯汀市的第一个服务中心，考虑到德州的法律，特斯拉目前仍被禁止直接向客户出售汽车。根据信息显示，这家位于E.St.Elmo Road500号服务中心预计将于6月16日开始建设，并于2021年9月15日完成。

特斯拉在得克萨斯州的业务今年必将变得更加突出，尤其是这家公司正在当地建造的超级工厂有望今年正式投产。预计德州工厂将生产Model Y和特斯拉电动皮卡。

马斯克在上个月证实，尽管特斯拉和SpaceX在加利福尼亚州的业务占比很大，但他已经决定搬到德州，同时他也已经卖掉了加州的所有豪宅。