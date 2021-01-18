41%的IT领导者认为，到2030年人工智能将取代他们的工作

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41%的IT领导者认为，到2030年人工智能将取代他们的工作

2021-01-18 09:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:IT行业领导者认为这个行业的未来会是怎样的?什么样的威胁会在未来最普遍?

云安全公司Trend Micro最近进行了一项新的研究，显示超过五分之二（41%）的IT领导者认为，到2030年，人工智能将取代他们的角色。

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该项研究是根据对500名信息技术主管和经理、首席信息官和首席技术官的采访得出的，这些人对他们的职业前景并不乐观。

只有9%的受访者相信人工智能绝对不会在未来十年内取代他们的工作。事实上，近三分之一（32%）的受访者表示，他们认为这项技术最终将实现所有网络安全的自动化，几乎不需要人工干预。

约四分之一（24%）接受调查的IT领导者还声称，到2030年，数据访问将与生物识别或DNA数据绑定，使未经授权的访问成为不可能。

在短期内，受访者还预测到2025年将出现以下结果。他们预测，随着远程工作成为常态，大多数组织将大幅减少房地产投资（22%）。

美国5G将彻底改变网络和安全基础设施（21%），安全将通过人工智能实现自我管理和自动化(15%)。

人工智能，AI，人脑，未来

攻击者使用人工智能来增强他们的“武器库”将是司空见惯的（19%）。

那么，企业如何才能减轻当前的威胁呢?Trend Micro建议各公司在最佳实践安全和补丁管理程序上加倍投入，并使用全天候的安全专家增强威胁检测，以保护云工作负载、电子邮件、端点、网络和服务器。

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