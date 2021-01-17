华为一口气发布三款笔记本 华为MateBook X Pro售价8999元起

要说2020年对于大家来说都是不平凡的一年，但好在全国都在迎难而上，这也包括智能手机厂家们，要说这几年国产智能手机厂家在全球智能手机厂家的地位越来越重要，甚至可以不夸张的说，如今的智能手机行业中国产品牌有着举足轻重的位置，而华为作为国产品牌的代表，最近几年的上升势头相当不错，在2020年的年底，华为推出了全新的华为nova8系列，它又会给大家带来什么样的惊喜呢?深挖掘用户需求，华为nova8系列打造专业Vlog手机要说?