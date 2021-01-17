华为一口气发布三款笔记本 华为MateBook X Pro售价8999元起

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今天下午，华为一口气发布了三款2021款笔记本:华为MateBook X Pro2021款、华为MateBook132021款、华为MateBook142021款，三款笔记本均搭载Intel第11代处理器，采用集显或MX450独显，配备2K/3K触控全面屏。
其中，华为MateBook X Pro2021款搭载3K高清画质全面屏，机身轻薄，屏占比高达91%。这款笔记本搭载了全新的压力触控板，可全区域感知按压，任意位置点按，都可得到灵敏响应。
支持多屏协同功能，华为分享连接区域内置于触控板之下，手机轻触触控板即可实现多屏协同，手机顷刻“分身”至电脑，电脑屏幕内可直接操作手机界面。
此外，华为MateBook X Pro2021款还配备65W便捷充电器，可为笔记本快速充电，充电30分钟，可使用4小时。同时支持给USB-C接口的部分华为手机及平板快速充电，一充多用。
而华为MateBook13/142021款，标配2K 触控全面屏，配备鲨鱼鳍高效散热，搭载英特尔11代酷睿处理器，最高可选 i7-1165G7，显卡可选核显和英伟达 MX450独显，配备了16GB DDR4-3200内存，支持 Wi-Fi6。
售价方面，华为MateBook X Pro2021款售价8999元起，华为MateBook132021款售价5499元起，华为MateBook142021款售价5899元起。