银保监会：规范商业银行通过互联网开展个人存款业务

“上海白领体检异常率99%”，“ 90 后的五大健康困扰”等话题频频登上热搜；头秃、肥宅等与健康问题相关的舆论从自黑自嘲，开始变为严肃的社会事件；估值已超过 20 亿美元的keep、健身环被戏称为 2020 年度理财产品......这些都是健康理念在现实生活的映照。当然对于吃货们来说，肯定更愿意通过饮食而不是运动变得更健康，这也带来了另一种烦恼：怎样有得吃又吃得很健康。在全球 20 多个国家和地区热销 2 亿台的亿莱为吃货带来了?