腾讯旗下7款App遭广东责令整改 包括手机QQ影音等

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:据广东省通信管理局消息，广东省通信管理局2020年累计发出《违法违规App处置通知》责令整改App400多款，下架App30多款，关停违法有害App300多款，对问题突出App运营者做出行政处罚27起。

广东省通信管理局称，11至12月，隐私合规和网络数据安全监管方面，广东省通信管理局共监测发现201款App存在侵害用户权益和安全隐患问题，并依据《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规对App运营者发出《违法违规App处置通知》，责令限期改正并通知各应用商店督促整改;打击违法有害App方面，广东省通信管理局根据有关部门书面认定意见查处关停“汇聊”“富游网”“依依直播”等8款违法有害App的网络服务。

其中，腾讯旗下7款App遭广东责令整改，包括:手游宝、天天象棋、逆战助手、腾讯游戏管家、腾讯游戏助手、先游、手机QQ影音等。

此外，被查处关停的8款违法有害App，“汇聊”“汇乎”“汇魂”“汇查查”4款App经外汇管理部门认定为非法宣传、引导或开展外汇按金交易，“富游网”App经财政部门认定为非法利用互联网销售彩票并涉嫌从事网络赌博活动，“依依直播”“柠檬”“火山阅读”3款App经网信部门认定为传播淫秽色情、暴恐血腥等违法违规信息。

Ⅰ游戏类:序号1-30，共30款





序号 App名称 行业类别 公司名称 1 汤姆猫大冒险 游戏 广州金科文化科技有限公司















2 云上城之歌 游戏 广州趣虎网络科技有限公司







3 忍者大乱斗 游戏 广州市漫灵软件有限公司







4 火线精英 游戏 广州四三九九信息科技有限公司







5 热血神剑 游戏 广州四三九九信息科技有限公司







6 天姬变 游戏 广州四三九九信息科技有限公司







7 藏宝阁 游戏 广州网易计算机系统有限公司 8 新仙侠手游:九天仙梦 游戏 深圳乐游无限网络科技有限公司























9 伊洛纳 游戏 深圳雷霆信息技术有限公司







10 街球艺术 游戏 深圳时代首游互动科技有限公司















11 天天爱军棋 游戏 深圳市禅游科技股份有限公司







12 跳跳跳方块 游戏 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 13 宠物连连消 游戏 深圳市猎游科技有限公司







14 开心水果连连看2 游戏 深圳市猎游科技有限公司















15 迷你世界 游戏 深圳市迷你玩科技有限公司 16 手游宝 游戏 深圳市腾讯计算机系统有限公司







17 天天象棋 游戏 深圳市腾讯计算机系统有限公司 18 超级驾驶 游戏 深圳市天逸之夏网络科技有限公司







19 口袋日月 游戏 深圳市土星网络有限公司 20 消灭糖果 游戏 深圳市唯变科技开发有限公司























21 猪猪侠爱消除 游戏 深圳市唯变科技开发有限公司























22 正中靶心 游戏 深圳市掌上方舟科技有限公司







23 剑神传说:御剑江湖 游戏 深圳市掌中聚乐信息科技有限公司























24 火柴钢铁人3D 游戏 深圳市智腾丰耀科技有限公司







25 花花姑娘之魔法花园 游戏 深圳云步互娱网络科技有限公司















26 街机台球大师 游戏 深圳云步互娱网络科技有限公司







27 史上最坑爹的游戏6 游戏 珠海顶峰互动科技有限公司















28 史上最坑爹的游戏8 游戏 珠海顶峰互动科技有限公司























29 史上最坑爹的游戏12 游戏 珠海顶峰互动科技有限公司 30 史上最坑爹的游戏16 游戏 珠海顶峰互动科技有限公司 Ⅱ金融类:序号31-60，共30款





31 一创智富通 金融 第一创业证券股份有限公司 32 东莞银行 金融 东莞银行股份有限公司























33 广发信用卡发现精彩 金融 广发银行股份有限公司信用卡中心 34 万达普惠 金融 广州万达普惠网络小额贷教有限公司 35 广州银行 金融 广州银行股份有限公司







36 加油宝 金融 加油宝金融科技服务（深圳）有限公司 37 民贷天下 金融 民加科风信息技术有限公司







38 贝多多 金融 深圳贝多多科技有限公司







39 鑫圣贵金属 金融 深圳前海钜丰金业有限公司























40 友金所 金融 深圳前海用友力合金融服务有限公司







41 金斧子基金 金融 深圳市金斧子基金销售有限公司







42 炒股达人 金融 深圳市前海合众互联网科技有限公司















43 股票牛 金融 深圳市前海迅智系统科技有限公司















44 人人聚财 金融 深圳市人人聚财金融信息服务有限公司







45 华盛通 金融 深圳市时代华盛网络科技有限公司 46 摇钱花 金融 深圳市小赢科技责任有限公司















47 投哪网 金融 深圳投哪金融服务有限公司







48 赚钱了 金融 深圳佑辰网络技术有限公司 49 顺德农商银行 金融 顺德农商银行























50 万联e万通 金融 万联证券股份有限公司







51 我来数科 金融 卫盈联信息技术（深圳）有限公司







52 小花钱包 金融 小花互联网金融服务（深圳）有限公司 53 招联好期贷 金融 招联消费金融有限公司 54 融e生活 金融 中国工商银行股份有限公司深圳市分行























55 平安好贷 金融 中国平安保险（集团）股份有限公司 56 平安金管家 金融 中国平安保险（集团）股份有限公司 57 91淘金 金融 珠海麒润网络科技有限公司























58 金元宝理财 金融 深圳前海金元宝互联网金融服务有限公司















59 E动生命 金融 富德生命人寿保险股份有限公司































60 平安好车主 金融 中国平安财产保险股份有限公司 Ⅲ工具类:序号61-86，共26款





61 微商助手软件 工具 朝娱科技（深圳）有限公司 62 51黄历 工具 东莞市小陀螺网络科技有限公司 63 数据恢复助手 工具 广州白马电子商务股份有限公司







































64 宝耳 工具 广州宝耳信息科技有限责任公司







65 图片恢复助手 工具 广州费米子科技有限责任公司























66 极速清理大师 工具 广州丰米信息技术有限公司















67 BiuBiu加速器 工具 广州宁静海信息科技有限公司







68 网速测试大师 工具 广州泉涌信息科技有限公司















69 驿道 工具 广州市驿米网络运营有限公司























70 公众号助手 工具 广州市珍分夺秒信息科技有限公司 71 易奇八字算命大师 工具 广州易祈文化科技有限公司































72 果盘游戏 工具 火烈鸟网络（广州）股份有限公司







73 手电筒 工具 上甲科技（深圳）有限公司















74 盒伙人 工具 深圳盒子信息科技有限公司 75 微粉管家 工具 深圳市华深创技术有限公司







76 迷你盒子 工具 深圳市迷你玩科技有限公司















77 去水印 工具 深圳市瑞跃网络科技有限公司







78 逆战助手 工具 深圳市腾讯计算机系统有限公司 79 腾讯游戏管家 工具 深圳市腾讯计算机系统有限公司 80 腾讯游戏助手 工具 深圳市腾讯计算机系统有限公司 81 先游 工具 深圳市腾讯计算机系统有限公司















82 时间规划局 工具 深圳市易创美讯网络科技有限公司















83 八度数据恢复 工具 深圳市熠星视界科技有限公司























84 相册制作 工具 深圳市游控科技有限公司 85 走路赚钱宝 工具 深圳市中龙信息科技有限公司







86 运动赚 工具 珠海海鸟科技有限公司















Ⅳ生活服务类:序号87-105，共19款





87 凤凰会 生活服务 凤凰汇信息科技有限公司 88 起名解名宝宝取名 生活服务 广东灵机文化传播有限公司 89 步步钱进 生活服务 广州创飞信息科技有限公司















90 车主无忧 生活服务 广州小迈网络科技有限公司























91 一兜糖家居 生活服务 广州壹糖网络科技有限公司































92 花生地铁 生活服务 南方银谷科技有限公司 93 闪客蜂 生活服务 盘缠科技股份有限公司























94 伴生活 生活服务 深圳伴生活科技有限公司























95 车多 生活服务 深圳车多网络技术有限公司























96 回收宝 生活服务 深圳回收宝科技有限公司















97 街电 生活服务 深圳街电科技有限公司































98 住这儿 生活服务 深圳市第五空间网络科技有限公司 99 Car Online（汽车在线） 生活服务 深圳市谷米科技有限公司







100 全局透明壁纸 生活服务 深圳市咖咖游科技有限公司















101 一览 生活服务 深圳市一览网络股份有限公司















102 万顺车主 生活服务 深圳万顺叫车云信息技术有限公司















103 随时约 生活服务 约到科技（广州）有限公司







































104 中燃慧生活 生活服务 中燃慧生活电子商务有限公司























105 刊和资讯 生活服务 珠海刊和技术服务有限公司







Ⅴ聊天社交类:序号106-123，共18款





106 网易大神 聊天社交 广州博冠信息科技有限公司 107 猎聊 聊天社交 广州巅玥信息科技有限公司















108 呼呼 聊天社交 广州呼呼科技有限公司















109 花镇情感 聊天社交 广州花镇教育咨询有限公司















110 暖暖交友 聊天社交 广州赛驷网络科技有限公司







111 贝聊家长版 聊天社交 广州市贝聊信息科技有限公司































112 一伴婚恋专业版 聊天社交 广州一伴信息科技有限公司 113 面具视频聊天交友 聊天社交 深圳冰久网络科技有限公司































114 有聊同城交友 聊天社交 深圳捷诚博威科技有限公司







115 Spot（小卫星） 聊天社交 深圳那个什么科技有限公司







116 陌闲 聊天社交 深圳市康洛尔科技有限公司







117 辣妈帮 聊天社交 深圳市辣妈帮科技有限公司







118 食色 聊天社交 深圳市珑鹏科技有限公司 119 喵特 聊天社交 深圳市萌爱动漫文化发展有限公司







120 免费wifi电话 聊天社交 深圳市小拨网络有限公司 121 豆豆 聊天社交 深圳市有我行科技有限公司 122 SUGAR苏格 聊天社交 深圳苏格社交网络有限公司















123 草莓约 聊天社交 深圳星客互娱科技有限公司







Ⅵ购物类:序号124-140，共17款





124 欢太商城 购物 OPPO广东移动通信有限公司







125 超级淘 购物 东莞市超级淘电子商务有限公司















126 来艾 购物 广东来艾健康科技有限公司







































127 优市 购物 广东来艾健康科技有限公司







































128 爱藏 购物 广州爱藏网电子商务有限公司 129 一手女装服装批发 购物 广州富米科技有限公司







130 淘优品返利日记 购物 广州好省呗网络科技有限公司







131 福袋生活 购物 广州市福袋生活信息科技有限公司















132 批批网服装女装批发 购物 广州市批来批往信息科技有限公司 133 返利赚钱联盟 购物 广州淘米吧科技有限公司















134 乐萌夹娃娃 购物 深圳嘉畅科技有限公司















135 全棉时代 购物 深圳全棉时代科技有限公司 136 买购品牌榜 购物 深圳市榜中榜计算机有限公司







137 点购广场 购物 深圳市点购电子商务控股股份有限公司























































138 来付吧 购物 深圳市前海扫扫科技有限公司















139 快马送菜 购物 深圳市鲜恬科技有限公司























140 蜘点生活 购物 蜘点商业网络服务有限公司 Ⅶ音乐视频类:序号141-155，共15款





141 富二代 音乐视频 广州彬腾科技有限公司 142 花秀直播 音乐视频 广州豆豆信息科技有限公司























143 繁星直播 音乐视频 广州酷狗计算机科技有限公司







144 很皮语音包 音乐视频 广州清蝉网络科技有限公司







145 来电秀秀秀 音乐视频 广州趣多多信息科技有限公司















146 专业变声器 音乐视频 广州市意想信息技术有限公司







147 毒舌影视 音乐视频 广州有好戏网络科技有限公司







148 粤听 音乐视频 广州粤听传媒有限责任公司







149 多乐铃声 音乐视频 上甲科技（深圳）有限公司 150 欢聚抓娃娃 音乐视频 深圳市睿聪互联科技有限公司







151 手机QQ影音 音乐视频 深圳市腾讯计算机系统有限公司







152 电视果 音乐视频 深圳市小果视讯有限公司















153 语音包变声器 音乐视频 深圳市掌捷科技有限公司 154 热猫直播 音乐视频 深圳市知行远播科技有限公司 155 羞涩直播 音乐视频 深圳寨友互动科技有限公司















































Ⅷ旅行交通类:序号156-168，共13款





156 方特旅游 旅行交通 方特国际旅行社有限公司







































157 粤通卡 旅行交通 广东联合电子服务股份有限公司















158 广东高速通 旅行交通 广东省交通集团有限公司















159 沃.行讯通 旅行交通 广州交信投科技股份有限公司















160 瑞卡租车 旅行交通 广州瑞致租车有限公司







161 三毛游 旅行交通 广州三毛信息科技有限公司































162 iGola骑鹅旅游 旅行交通 广州市骑鹅游信息技术咨询服务有限公司







































163 8684地铁 旅行交通 广州天趣网络科技有限公司







164 8684火车 旅行交通 广州天趣网络科技有限公司 165 小鹏汽车 旅行交通 广州小鹏汽车科技有限公司















166 慧通差旅 旅行交通 深圳慧通商务有限公司







167 Klook[KLOOK客路旅行] 旅行交通 深圳市客路网络科技有限公司 168 北斗导航 旅行交通 深圳西瓜影音科技有限公司 Ⅸ拍照摄影类:序号169-176，共8款





169 盯盯拍 拍照摄影 盯盯拍（深圳）云技术有限公司







170 视频剪辑大师 拍照摄影 广州飞磨科技有限公司 171 日杂相机 拍照摄影 广州萌动信息科技有限公司 172 PINS 拍照摄影 广州微咔世纪信息科技有限公司







173 指尖特效 拍照摄影 广州小迈网络科技有限公司







174 证件照随拍 拍照摄影 深圳市飘飘宝贝有限公司















175 飞推 拍照摄影 深圳市趣推科技有限公司 176 元道经纬相机 拍照摄影 深圳市元道通信技术有限公司 Ⅹ教育类:序号177-183，共7款





177 广州智慧阅读 教育 广州市教育研究院















178 选师无忧 教育 广州市熙励教育信息咨询有限公司















179 中英互译 教育 梅州小白科技有限责任公司















180 知鸟 教育 平安国际智慧城市科技股份有限公司 181 爽哥英语 教育 深圳市爽哥科技有限公司







182 考试100 教育 深圳市问鼎资讯有限公司 183 叮咚课堂 教育 深圳市优乐学科技有限公司 Ⅺ医疗健康类:序号184-190，共7款





184 佛山市一医院 医疗健康 佛山第一人民医院























185 康爱多掌上药店 医疗健康 广东康爱多连锁药店有限公司















186 好享瘦 医疗健康 广东人联网电子商务有限公司















187 1药网 医疗健康 广东壹号大药房连锁有限公司







188 广东云医院 医疗健康 广东芸辉科技有限责任公司























189 健康猫 医疗健康 广州大象健康科技有限公司























190 护眼宝 医疗健康 深圳市护眼宝科技有限公司







Ⅻ办公类:序号191-196，共6款





191 爱口袋 办公 富泰华工业（深圳）有限公司







192 逸记 办公 广州昂鼎信息科技有限公司 193 每日记 办公 深圳路得青云信息科技有限公司 194 XMind 办公 深圳市爱思软件技术有限公司 195 daydao 办公 深圳市理才网信息技术有限公司







196 Zine 办公 深圳市欧若马可科技有限公司















ⅩⅢ新闻阅读类:序号197-201，共5款





197 微句 新闻阅读 东莞市众升网络科技有限公司















198 ZAKER（新闻阅读） 新闻阅读 广州坚和网络科技有限公司























199 掘金宝 新闻阅读 掘金链科技（深圳）有限公司























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