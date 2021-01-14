腾讯旗下7款App遭广东责令整改 包括手机QQ影音等

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腾讯旗下7款App遭广东责令整改 包括手机QQ影音等

2021-01-14 15:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:据广东省通信管理局消息，广东省通信管理局2020年累计发出《违法违规App处置通知》责令整改App400多款，下架App30多款，关停违法有害App300多款，对问题突出App运营者做出行政处罚27起。

广东省通信管理局称，11至12月，隐私合规和网络数据安全监管方面，广东省通信管理局共监测发现201款App存在侵害用户权益和安全隐患问题，并依据《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规对App运营者发出《违法违规App处置通知》，责令限期改正并通知各应用商店督促整改;打击违法有害App方面，广东省通信管理局根据有关部门书面认定意见查处关停“汇聊”“富游网”“依依直播”等8款违法有害App的网络服务。

其中，腾讯旗下7款App遭广东责令整改，包括:手游宝、天天象棋、逆战助手、腾讯游戏管家、腾讯游戏助手、先游、手机QQ影音等。

此外，被查处关停的8款违法有害App，“汇聊”“汇乎”“汇魂”“汇查查”4款App经外汇管理部门认定为非法宣传、引导或开展外汇按金交易，“富游网”App经财政部门认定为非法利用互联网销售彩票并涉嫌从事网络赌博活动，“依依直播”“柠檬”“火山阅读”3款App经网信部门认定为传播淫秽色情、暴恐血腥等违法违规信息。

Ⅰ游戏类:序号1-30，共30款


序号App名称行业类别公司名称
1汤姆猫大冒险游戏广州金科文化科技有限公司








2云上城之歌游戏广州趣虎网络科技有限公司




3忍者大乱斗游戏广州市漫灵软件有限公司




4火线精英游戏广州四三九九信息科技有限公司




5热血神剑游戏广州四三九九信息科技有限公司




6天姬变游戏广州四三九九信息科技有限公司




7藏宝阁游戏广州网易计算机系统有限公司
8新仙侠手游:九天仙梦游戏深圳乐游无限网络科技有限公司












9伊洛纳游戏深圳雷霆信息技术有限公司




10街球艺术游戏深圳时代首游互动科技有限公司








11天天爱军棋游戏深圳市禅游科技股份有限公司




12跳跳跳方块游戏深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司
13宠物连连消游戏深圳市猎游科技有限公司




14开心水果连连看2游戏深圳市猎游科技有限公司








15迷你世界游戏深圳市迷你玩科技有限公司
16手游宝游戏深圳市腾讯计算机系统有限公司




17天天象棋游戏深圳市腾讯计算机系统有限公司
18超级驾驶游戏深圳市天逸之夏网络科技有限公司




19口袋日月游戏深圳市土星网络有限公司
20消灭糖果游戏深圳市唯变科技开发有限公司












21猪猪侠爱消除游戏深圳市唯变科技开发有限公司












22正中靶心游戏深圳市掌上方舟科技有限公司




23剑神传说:御剑江湖游戏深圳市掌中聚乐信息科技有限公司












24火柴钢铁人3D游戏深圳市智腾丰耀科技有限公司




25花花姑娘之魔法花园游戏深圳云步互娱网络科技有限公司








26街机台球大师游戏深圳云步互娱网络科技有限公司




27史上最坑爹的游戏6游戏珠海顶峰互动科技有限公司








28史上最坑爹的游戏8游戏珠海顶峰互动科技有限公司












29史上最坑爹的游戏12游戏珠海顶峰互动科技有限公司
30史上最坑爹的游戏16游戏珠海顶峰互动科技有限公司
Ⅱ金融类:序号31-60，共30款


31一创智富通金融第一创业证券股份有限公司
32东莞银行金融东莞银行股份有限公司












33广发信用卡发现精彩金融广发银行股份有限公司信用卡中心
34万达普惠金融广州万达普惠网络小额贷教有限公司
35广州银行金融广州银行股份有限公司




36加油宝金融加油宝金融科技服务（深圳）有限公司
37民贷天下金融民加科风信息技术有限公司




38贝多多金融深圳贝多多科技有限公司




39鑫圣贵金属金融深圳前海钜丰金业有限公司












40友金所金融深圳前海用友力合金融服务有限公司




41金斧子基金金融深圳市金斧子基金销售有限公司




42炒股达人金融深圳市前海合众互联网科技有限公司








43股票牛金融深圳市前海迅智系统科技有限公司








44人人聚财金融深圳市人人聚财金融信息服务有限公司




45华盛通金融深圳市时代华盛网络科技有限公司
46摇钱花金融深圳市小赢科技责任有限公司








47投哪网金融深圳投哪金融服务有限公司




48赚钱了金融深圳佑辰网络技术有限公司
49顺德农商银行金融顺德农商银行












50万联e万通金融万联证券股份有限公司




51我来数科金融卫盈联信息技术（深圳）有限公司




52小花钱包金融小花互联网金融服务（深圳）有限公司
53招联好期贷金融招联消费金融有限公司
54融e生活金融中国工商银行股份有限公司深圳市分行












55平安好贷金融中国平安保险（集团）股份有限公司
56平安金管家金融中国平安保险（集团）股份有限公司
5791淘金金融珠海麒润网络科技有限公司












58金元宝理财金融深圳前海金元宝互联网金融服务有限公司








59E动生命金融富德生命人寿保险股份有限公司
















60平安好车主金融中国平安财产保险股份有限公司
Ⅲ工具类:序号61-86，共26款


61微商助手软件工具朝娱科技（深圳）有限公司
6251黄历工具东莞市小陀螺网络科技有限公司
63数据恢复助手工具广州白马电子商务股份有限公司




















64宝耳工具广州宝耳信息科技有限责任公司




65图片恢复助手工具广州费米子科技有限责任公司












66极速清理大师工具广州丰米信息技术有限公司








67BiuBiu加速器工具广州宁静海信息科技有限公司




68网速测试大师工具广州泉涌信息科技有限公司








69驿道工具广州市驿米网络运营有限公司












70公众号助手工具广州市珍分夺秒信息科技有限公司
71易奇八字算命大师工具广州易祈文化科技有限公司
















72果盘游戏工具火烈鸟网络（广州）股份有限公司




73手电筒工具上甲科技（深圳）有限公司








74盒伙人工具深圳盒子信息科技有限公司
75微粉管家工具深圳市华深创技术有限公司




76迷你盒子工具深圳市迷你玩科技有限公司








77去水印工具深圳市瑞跃网络科技有限公司




78逆战助手工具深圳市腾讯计算机系统有限公司
79腾讯游戏管家工具深圳市腾讯计算机系统有限公司
80腾讯游戏助手工具深圳市腾讯计算机系统有限公司
81先游工具深圳市腾讯计算机系统有限公司








82时间规划局工具深圳市易创美讯网络科技有限公司








83八度数据恢复工具深圳市熠星视界科技有限公司












84相册制作工具深圳市游控科技有限公司
85走路赚钱宝工具深圳市中龙信息科技有限公司




86运动赚工具珠海海鸟科技有限公司








Ⅳ生活服务类:序号87-105，共19款


87凤凰会生活服务凤凰汇信息科技有限公司
88起名解名宝宝取名生活服务广东灵机文化传播有限公司
89步步钱进生活服务广州创飞信息科技有限公司








90车主无忧生活服务广州小迈网络科技有限公司












91一兜糖家居生活服务广州壹糖网络科技有限公司
















92花生地铁生活服务南方银谷科技有限公司
93闪客蜂生活服务盘缠科技股份有限公司












94伴生活生活服务深圳伴生活科技有限公司












95车多生活服务深圳车多网络技术有限公司












96回收宝生活服务深圳回收宝科技有限公司








97街电生活服务深圳街电科技有限公司
















98住这儿生活服务深圳市第五空间网络科技有限公司
99Car Online（汽车在线）生活服务深圳市谷米科技有限公司




100全局透明壁纸生活服务深圳市咖咖游科技有限公司








101一览生活服务深圳市一览网络股份有限公司








102万顺车主生活服务深圳万顺叫车云信息技术有限公司








103随时约生活服务约到科技（广州）有限公司




















104中燃慧生活生活服务中燃慧生活电子商务有限公司












105刊和资讯生活服务珠海刊和技术服务有限公司




Ⅴ聊天社交类:序号106-123，共18款


106网易大神聊天社交广州博冠信息科技有限公司
107猎聊聊天社交广州巅玥信息科技有限公司








108呼呼聊天社交广州呼呼科技有限公司








109花镇情感聊天社交广州花镇教育咨询有限公司








110暖暖交友聊天社交广州赛驷网络科技有限公司




111贝聊家长版聊天社交广州市贝聊信息科技有限公司
















112一伴婚恋专业版聊天社交广州一伴信息科技有限公司
113面具视频聊天交友聊天社交深圳冰久网络科技有限公司
















114有聊同城交友聊天社交深圳捷诚博威科技有限公司




115Spot（小卫星）聊天社交深圳那个什么科技有限公司




116陌闲聊天社交深圳市康洛尔科技有限公司




117辣妈帮聊天社交深圳市辣妈帮科技有限公司




118食色聊天社交深圳市珑鹏科技有限公司
119喵特聊天社交深圳市萌爱动漫文化发展有限公司




120免费wifi电话聊天社交深圳市小拨网络有限公司
121豆豆聊天社交深圳市有我行科技有限公司
122SUGAR苏格聊天社交深圳苏格社交网络有限公司








123草莓约聊天社交深圳星客互娱科技有限公司




Ⅵ购物类:序号124-140，共17款


124欢太商城购物OPPO广东移动通信有限公司




125超级淘购物东莞市超级淘电子商务有限公司








126来艾购物广东来艾健康科技有限公司




















127优市购物广东来艾健康科技有限公司




















128爱藏购物广州爱藏网电子商务有限公司
129一手女装服装批发购物广州富米科技有限公司




130淘优品返利日记购物广州好省呗网络科技有限公司




131福袋生活购物广州市福袋生活信息科技有限公司








132批批网服装女装批发购物广州市批来批往信息科技有限公司
133返利赚钱联盟购物广州淘米吧科技有限公司








134乐萌夹娃娃购物深圳嘉畅科技有限公司








135全棉时代购物深圳全棉时代科技有限公司
136买购品牌榜购物深圳市榜中榜计算机有限公司




137点购广场购物深圳市点购电子商务控股股份有限公司




























138来付吧购物深圳市前海扫扫科技有限公司








139快马送菜购物深圳市鲜恬科技有限公司












140蜘点生活购物蜘点商业网络服务有限公司
Ⅶ音乐视频类:序号141-155，共15款


141富二代音乐视频广州彬腾科技有限公司
142花秀直播音乐视频广州豆豆信息科技有限公司












143繁星直播音乐视频广州酷狗计算机科技有限公司




144很皮语音包音乐视频广州清蝉网络科技有限公司




145来电秀秀秀音乐视频广州趣多多信息科技有限公司








146专业变声器音乐视频广州市意想信息技术有限公司




147毒舌影视音乐视频广州有好戏网络科技有限公司




148粤听音乐视频广州粤听传媒有限责任公司




149多乐铃声音乐视频上甲科技（深圳）有限公司
150欢聚抓娃娃音乐视频深圳市睿聪互联科技有限公司




151手机QQ影音音乐视频深圳市腾讯计算机系统有限公司




152电视果音乐视频深圳市小果视讯有限公司








153语音包变声器音乐视频深圳市掌捷科技有限公司
154热猫直播音乐视频深圳市知行远播科技有限公司
155羞涩直播音乐视频深圳寨友互动科技有限公司
























Ⅷ旅行交通类:序号156-168，共13款


156方特旅游旅行交通方特国际旅行社有限公司




















157粤通卡旅行交通广东联合电子服务股份有限公司








158广东高速通旅行交通广东省交通集团有限公司








159沃.行讯通旅行交通广州交信投科技股份有限公司








160瑞卡租车旅行交通广州瑞致租车有限公司




161三毛游旅行交通广州三毛信息科技有限公司
















162iGola骑鹅旅游旅行交通广州市骑鹅游信息技术咨询服务有限公司




















1638684地铁旅行交通广州天趣网络科技有限公司




1648684火车旅行交通广州天趣网络科技有限公司
165小鹏汽车旅行交通广州小鹏汽车科技有限公司








166慧通差旅旅行交通深圳慧通商务有限公司




167Klook[KLOOK客路旅行]旅行交通深圳市客路网络科技有限公司
168北斗导航旅行交通深圳西瓜影音科技有限公司
Ⅸ拍照摄影类:序号169-176，共8款


169盯盯拍拍照摄影盯盯拍（深圳）云技术有限公司




170视频剪辑大师拍照摄影广州飞磨科技有限公司
171日杂相机拍照摄影广州萌动信息科技有限公司
172PINS拍照摄影广州微咔世纪信息科技有限公司




173指尖特效拍照摄影广州小迈网络科技有限公司




174证件照随拍拍照摄影深圳市飘飘宝贝有限公司








175飞推拍照摄影深圳市趣推科技有限公司
176元道经纬相机拍照摄影深圳市元道通信技术有限公司
Ⅹ教育类:序号177-183，共7款


177广州智慧阅读教育广州市教育研究院








178选师无忧教育广州市熙励教育信息咨询有限公司








179中英互译教育梅州小白科技有限责任公司








180知鸟教育平安国际智慧城市科技股份有限公司
181爽哥英语教育深圳市爽哥科技有限公司




182考试100教育深圳市问鼎资讯有限公司
183叮咚课堂教育深圳市优乐学科技有限公司
Ⅺ医疗健康类:序号184-190，共7款


184佛山市一医院医疗健康佛山第一人民医院












185康爱多掌上药店医疗健康广东康爱多连锁药店有限公司








186好享瘦医疗健康广东人联网电子商务有限公司








1871药网医疗健康广东壹号大药房连锁有限公司




188广东云医院医疗健康广东芸辉科技有限责任公司












189健康猫医疗健康广州大象健康科技有限公司












190护眼宝医疗健康深圳市护眼宝科技有限公司




Ⅻ办公类:序号191-196，共6款


191爱口袋办公富泰华工业（深圳）有限公司




192逸记办公广州昂鼎信息科技有限公司
193每日记办公深圳路得青云信息科技有限公司
194XMind办公深圳市爱思软件技术有限公司
195daydao办公深圳市理才网信息技术有限公司




196Zine办公深圳市欧若马可科技有限公司








ⅩⅢ新闻阅读类:序号197-201，共5款


197微句新闻阅读东莞市众升网络科技有限公司








198ZAKER（新闻阅读）新闻阅读广州坚和网络科技有限公司












199掘金宝新闻阅读掘金链科技（深圳）有限公司












200快读新闻阅读深圳津东网络科技有限公司
201免费漫画新闻阅读深圳市曼路科技有限公司


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    富途 腾讯咨询

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    短视频 腾讯微视
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