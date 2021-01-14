爱奇艺体育CEO：电竞从游戏演变而来 不算体育

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:近些年信息技术进步，电竞项目发展迅猛，电子竞技运营师和电子竞技员职业也顺应而生。对普通玩家而言，可以说“每玩一场LOL，都是进行了一次电竞”。

而“电子竞技”这个词自诞生以来，在国内就受到了广大群众的排斥。

近日，爱奇艺体育CEO喻凌霄在访谈中表示，从游戏演变而来的所谓的电子竞技，我坚决反对它是体育，哪怕进了亚运会，我也不认账。体育是积极向上的，是健康的生活方式。

其实，电子竞技运动早在2003年已被中国国家体育总局列为第99个正式体育运动项目（2008年改批为第78号）。

2006年，国家体育总局在举办的首届中国电子竞技运动高峰论坛上，对电子竞技做了如下定义:电子竞技是一项以信息技术为核心，以计算机软硬件设备为媒介，在信息技术营造的虚拟环境下，在体育竞赛规则的约束下开展的对抗性益智类电子游戏运动。

2019 年 4 月，国家统计局发布《体育产业统计分类（2019）》，将电子竞技归为职业体育竞赛表演活动，编码为：020210210，与足篮排三大球属同类型。

现在，电子竞技已经成为 2022 年杭州亚运会正式项目。那么电竞到底是不是体育，对此您怎么看?