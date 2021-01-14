HTC仍不放弃“搞机”，全新5G手机Desire 21 Pro亮相

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:HTC手机曾风靡一时，而在谷歌2017年收购HTC的手机部分团队之后，该公司在移动领域上基本上保持沉默，转而专注于VR项目。

不过，该公司仍未放弃手机业务，比如此前就曾尝试借区块链风口推出了区块链手机 Exodus；去年10月份又推出了 HTC Desire20+，售价8490新台币（约合人民币2000元）遗憾的是并未取得显著的业绩。

现在， HTC又推出了一款新手机 Desire21Pro5G，而这次似乎更为沉稳一些，已经不以“区块链”为营销噱头了。

据悉，Desire21Pro5G售价约为427美元（新台币11990元，约人民币2800元），搭载骁龙690，电池规格5000mAh ，配备6.7英寸的IPS显示器，支持90Hz的刷新率。

在摄像头方面，手机配备了一个4800万像素的主摄像头、一个800万像素的广角摄像头、一个200万像素的微距镜头和一个200万像素景深镜头。

在内存方面，Desire21Pro5G 拥有128GB的ROM和8GB的RAM。

目前，Desire21Pro5G已确定会在中国台湾地区上市，但还不清楚它是否会进入不同的市场。不管怎么说，可以看出HTC仍在努力“搞机”，至于是不是垂死挣扎就看市场表现了。