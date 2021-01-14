HTC仍不放弃“搞机”，全新5G手机Desire 21 Pro亮相

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > HTC最新资讯 > 正文

HTC仍不放弃“搞机”，全新5G手机Desire 21 Pro亮相

2021-01-14 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:HTC手机曾风靡一时，而在谷歌2017年收购HTC的手机部分团队之后，该公司在移动领域上基本上保持沉默，转而专注于VR项目。

不过，该公司仍未放弃手机业务，比如此前就曾尝试借区块链风口推出了区块链手机 Exodus；去年10月份又推出了 HTC Desire20+，售价8490新台币（约合人民币2000元）遗憾的是并未取得显著的业绩。

image.png

现在， HTC又推出了一款新手机 Desire21Pro5G，而这次似乎更为沉稳一些，已经不以“区块链”为营销噱头了。

据悉，Desire21Pro5G售价约为427美元（新台币11990元，约人民币2800元），搭载骁龙690，电池规格5000mAh ，配备6.7英寸的IPS显示器，支持90Hz的刷新率。

在摄像头方面，手机配备了一个4800万像素的主摄像头、一个800万像素的广角摄像头、一个200万像素的微距镜头和一个200万像素景深镜头。

image.png

在内存方面，Desire21Pro5G 拥有128GB的ROM和8GB的RAM。

目前，Desire21Pro5G已确定会在中国台湾地区上市，但还不清楚它是否会进入不同的市场。不管怎么说，可以看出HTC仍在努力“搞机”，至于是不是垂死挣扎就看市场表现了。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Mercurity.Finance：NFT与经济体系相结合

    在区块链市场中,以2017年末的区块链游戏《CryptoKitties》为起始点,借着《CryptoKitties》的火爆,当时来玩这款游戏的人络绎不绝,甚至一度造成以太坊区块链的拥堵。从此之后,链游、NFT的概念迅速蹿红。NFT(Non-fungible Token)意为非同质化代币,简单理解就是不能复制、不可替代、具有唯一属性的数字资产。目前常见的NFT发行标准有ERC-721、ERC-1155、ERC-998、BCX-NHAS1808等。上述的《CryptoKitties》就是采用了ERC-721的方式在游?

    区块链 区块链游戏

  • Check Point：开门赢新，未来可期

    2020年12月22日上海、12月24日广州，Check Point中国区总经理陈石磊先生、中国区渠道总监邹佳蕾女士与中国区技术总监王跃霖先生一同与Check Point中国区合作伙伴见面，在分享公司最新解决方案的同时，阐释2021年最新策略，与合作伙伴面对面交流如何携手使中国区业务更上一层楼。Check Point中国区总经理 陈石磊开门赢新，未来可期Check Point公司陈石磊先生表示:“在辞旧迎新之际，Check Point公司举办合作伙伴交流活动可谓恰逢其?

    CheckPoint

  • 微比特（ViaBTC）ViaBTC 2021跨年矿欢开启！

    又到一年元旦圣诞跨年季!随着比特币牛市核心引擎发动，你的币囤够了吗?墙裂建议坐稳扶稳了哦!为回馈矿池用户多年的支持，借圣诞节之际于12月28日，微比特（ViaBTC）ViaBTC矿池联合CoinEx交易所开启年度跨年矿欢，此次准备海量好礼哦，并承诺100%获奖机会哦!在12月28日至1月15日，持续19日，开展“答题挑战”、“欢乐砸金蛋”和“提现CoinEx，抽最高10万CET”等三大活动，以下是活动概况:跨年活动一:答题挑战，赢5折费率优惠券12月2

    虚拟货币

  • Rock it！ASRock 500系列主板新装上阵

    2021年1月11日,台湾台北— 千呼万唤始出来!全球领先的主板制造商ASRock(ASRock Inc.),自豪地发布旗下最新的Intel 500系列主板,芯片组包括Z590、H570、B560以及H510全线大军。可支持当前的第10代Intel Core系列处理器,和即将发布的第11代Intel Core系列处理器。Z590 Taichi,Z590 PG Velocita – 旗舰称王「毫不妥协的性能」永远是我们对于高阶主板的追求。隆重献上ASRock 「Z590 Taichi」。Z590 Taichi拥有决不妥协的供电规格,包括1

    ASRock

  • 任天堂Switch新机配置疑似曝光 或为Switch主机升级版

    日前有消息透露，任天堂将在2021年带来包括《塞尔达传说:旷野之息》续作在内的4款新游戏，而任天堂旗下游戏主机 Switch 也将迎来更新换代。

    任天堂 Switch 塞尔达

  • TrendForce预计全球今年生产近5亿部5G手机，苹果占据主导地位

    根据TrendForce分析师的说法，苹果将在2021年继续主导5G市场，预计iPhone产量在2020年将增长15%。研究机构预计，2020年全球生产近2.4亿部5G智能手机，占全球智能手机产量的19%，iPhone生产1.99亿部，在5G智能手机市场的份额为31%，略高于华为的30%，领先包括三星在内的其他厂商。

    iPhone12 苹果 5G

  • RTFChain | 实现区块链上的医疗服务

    目前我国的国民医疗健康管理过程中，数据的共享和安全性是一直以来难以解决的问题。具体表现在个人的医疗数据、健康数据在体检机构、医疗机构、基层社区、医药企业等各类型机构之间是不可以分享的，造成这种局面的原因既有数据技术的壁垒问题，也有出于个人隐私泄露风险的问题。 针对以上难题，RTFChain 团队利用区块链技术在医疗健康领域中实现的四个应用： 1、电子健康病例 用户在不同医院就诊时的记录是被保存在各医院内的，不

    RTFChain 区块链

  • 99元抢电视，“威5日”就买这台TCL C8过大年

    新春佳节离我们越来越近了！在春节期间，电视的使用频率会非常之高：要一家人一起看春晚、要在开着电视在客厅接待来访亲朋，但是人一多，如何舒服的看电视就成了难题。首先客厅的电视很大程度上代表着一个家庭的"排面"。都 2021 年了，如果你家客厅里还摆着十年前的小屏幕电视，那么即使客人不说，作为主人心里怕是多少有点尴尬。再者，看电视的人一多，两侧观众的观看角度就会变小，加上人多嘈杂，导致看也看不清，听也听不清。因

    TCL TCLC8

  • MJstyle助力爱朵女孩闪耀抖in city万人舞台

    近日，2020抖in city美好生活节在各个城市拉开帷幕。作为抖音年度重磅IP，抖in美好生活节总话题播放量破70亿，多次登上抖音热搜话题榜。在抖in美好武汉城市生活节嘉年华现场，一众实力唱将、达人乐团，现场演绎打造了一场视听盛宴，燃爆武汉!而全新阵容少女偶像组合爱朵女孩身着MJstyle2020AW全新系列，活力开唱，萌翻全场，可谓移动的粉丝收割机。爱朵女孩在抖in节现场MJstyle品牌挚友爱朵女孩是近日国内冉冉升起的idol组合，《小

    MJstyle 抖音

  • 任天堂《超级马里奥兄弟35》举行World Count Challenge活动

    Nintendo Switch 游戏《超级马里奥兄弟35》宣布将举行「超级马里奥兄弟35World Count Challenge」，第一回挑战是「限定期间内打倒350万只库巴」!自1月19日（二）15:00～1月26日(二)14:59的一周内，在全世界一起对战的「35人对战」或「特殊对战」游戏模式中，将计算所有人打倒库巴的数量，目标是合计350万或以上!

    超级马里奥 任天堂

  • RTFChain | 区块链助力医疗的生态级应用

    RTFChain 智慧医院在区块链+医疗上开发应用的价值在于，它有效盘活了医疗数据，链接了有需求的医疗机构药企、保险商等，同时保障用户获得更优质的医疗服务，打造一个多方共赢的区块链生态应用。RTFChain 智慧医院把所有知情方全部纳入区块链，实现实时链上监管。具体来说，RTFChain 智慧医院对区块链的使用在以下2个方面:安全:RTFChain 智慧医院基于区块链所拥有的多方共识、不可篡改、多方存证、随时可查等优势，运用区块链技术，

    区块链

  • RTFChain | 区块链助力医疗的生态级应用

    RTFChain 智慧医院在区块链+医疗上开发应用的价值在于，它有效盘活了医疗数据，链接了有需求的医疗机构药企、保险商等，同时保障用户获得更优质的医疗服务，打造一个多方共赢的区块链生态应用。RTFChain 智慧医院把所有知情方全部纳入区块链，实现实时链上监管。具体来说，RTFChain 智慧医院对区块链的使用在以下2个方面:安全:RTFChain 智慧医院基于区块链所拥有的多方共识、不可篡改、多方存证、随时可查等优势，运用区块链技术，

    区块链

  • 超越 PyTorch 和 TensorFlow，这个国产框架有点东西

    在深度学习领域，PyTorch、TensorFlow 等主流框架，毫无疑问占据绝大部分市场份额，就连百度这样级别的公司，也是花费了大量人力物力，堪堪将 PaddlePaddle 推入主流。在这样资源主导、肉食者谋的竞争环境下 ，一家国产深度学习框架的创业公司 OneFlow 出现了。它以处理大规模模型见长，甚至今年将全部源码和实验对比数据，在 GitHub 进行了开源。质疑不可避免的出现了：OneFlow 这种擅长解决大模型训练的新架构有必要吗？深度学习

    TensorFlow PyTorch

  • 20强战队酣战26小时 第二届ByteCTF正式落幕

    经过26小时的激烈比拼，第二届ByteCTF决赛于近日决出胜负。至此，历时3个月，共有472所高校、783支战队和3000多位同学、老师参与的字节跳动「安全范儿」高校挑战赛圆满结束。ByteCTF比赛现场本届ByteCTF大赛决赛为CTF+AWD模式，其中CTF题目自初赛起全部为自主命题，涵盖Pwnable、Web、Crypto、Reversing、Mobile、MISC 方向，同时题目内容关联字节跳动产品，脑洞大开，令人耳目一新。奖项则是面向高校学生，提供30万专项基金和20+?

    ByteCTF

  • 牵手三档CCTV文化综艺，学而思网校开启大语文陪看季

    2021年，中央广播电视总台经典人文综艺节目《经典咏流传》《典籍里的中国》《朗读者》将陆续登陆CCTV-1和CCTV-3周末黄金档，为观众带来精彩的“人文大餐”。作为三档节目的独家在线教育合作伙伴，同时也是刚入选央视品牌强国工程的在线教育头部品牌，好未来旗下学而思网校将于2021年1月同步推出“大语文陪看季”活动，帮助广大热爱文化经典的孩子和家长“痛快看综艺，畅快学知识”。学而思网校相关负责人表示，学而思网校有责任带?

    学而思网校

  • TCL“1.155日”五重豪礼来袭，年底焕新家电看这里！

    元旦三天假期已经过完了，还有一个月的时间就要迎来 2021 牛年春节，不少人已经开始囤起年货了。年关将近，网友们买买买的热情再次燃烧！各大商家也马不停蹄地加入到新年大战中，各种促销活动拉开新年大促的序幕。近日TCL一如既往地为广大消费者带来了购物惊喜，让你们尽情享受购物的快乐。为了感谢广大消费者一直以来的支持与信任，TCL在新年之际继续推出第六季“1. 15 威 5 日， 99 元抢电视”的超级活动。消费者只需要购买指定?

    TCL

  • 开发者成功在M1 Mac模拟运行任天堂Switch游戏

    自苹果M1Mac发布以来，许多开发者就一直进行各种尝试，以让软件工具能够适配新款苹果电脑。日前，有开发者成功的在M1Mac 上模拟运行了任天堂Switch游戏。

    M1Mac Switch游戏 任天堂switch

  • 变革HCI软件！Rancher推出全新开源项目Harvester

    2020 年 12 月 17 日，业界应用最为广泛的Kubernetes管理平台创建者Rancher Labs（以下简称Rancher）宣布推出全新开源软件Harvester，一个通过Kubernetes构建的超融合基础架构（HCI）软件。Harvester在裸机服务器上提供完全集成的存储和虚拟化功能，无需拥有Kubernetes相关知识，即可轻松上手。值得关注的是，Harvester是一个完全由Rancher中国研发团队设计和开发的开源软件，也是Rancher中国研发团队出色技术实力的有力佐证。Harv

    Rancher 开源项目

  • 继续等！特斯拉Cybertruck遥控玩具车上市时间延迟

    由玩具厂商美泰的风火轮（Hot Wheels）制造的特斯拉Cybertruck RC遥控车玩具推出时间被推迟。今年早些时候，特斯拉与风火轮宣布合作开发两款Cybertruck遥控玩具车，分别是的Cybertruck原车64:1和10:1的比例进行缩放，车身大部分由塑料制成，并于2月份开始接受预购，两款售价分别为20美元和400美元。

    特斯拉 Cybertruck 特斯拉电动皮卡

  • Check Point 软件技术公司任命陈石磊为中国区总经理

    中国上海/北京，2020 年 12 月 15 日 — 全球领先的网络安全解决方案提供商 Check Point? 软件技术有限公司(纳斯达克股票代码:CHKP)今天宣布陈石磊出任中国区总经理。陈先生将负责 Check Point在中国和蒙古的销售和业务运营，向Check Point 大中华区董事总经理何伟国汇报工作。陈石磊先生深耕中国信息技术领域逾 20 年，曾在思科公司、微软公司和 IBM公司 等主要全球性世界 500 强公司担任销售领导要职。在宣布任命时，Check Point

    CheckPoint
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 网站优化 网站 404 CPM CPC Alt标签 DA JavaScript渲染 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM