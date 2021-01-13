年货大集，字体超市助力年货节，共寻团圆味!

这么冷的天，设计师大大们的打工魂是不是也快被冻得不行了。甭着急，赶紧让这些个红红火火的年货字体，唤醒你们的打工魂吧!

汉标高清锐毛

汉标高清锐毛这款由汉标字库推出的艺术字体，是一款极具书法味道的纯手写原创字体。

作为年货节的首推字体，它独特的气质更与其他字体不同，看似统一，其实各有各的味道，每个字都可以独具风情，必定可以为您带去浓浓的年味!

汉呈王天喜榜书

汉呈王天喜榜书是书法家王天喜最畅销的字体之一，师古不泥、博古通今、顾盼生辉。

该字体是典型的行楷字体风格，看上去非常的端正秀美，充满了古典气息，对于这样充满中国年味的时刻，怎可不去尝试一番。

静墨飘逸体

静墨飘逸体是默陌字库推出的一款原创手迹，这款字体字形浑厚，锋芒凌厉的毛笔字体，粗犷的线条和飘逸的造型赋予字体张扬灵动的个性，适用于年货节这样的大标题再合适不过。

励字行楷简繁

励字行楷简繁是锐线创意旗下励字字库品牌中的一款行楷字体，这款字体偏重于楷书书写笔法，比楷书行笔自由，又比行草规正的行书字体。

同时，字体又可以在简体和繁体中任意切换，两种不同的字体类型还可以给海报呈现不一样的字体视觉效果，深受设计师们的喜爱!

流行隶书

流行隶书是储桂琼老师创作的一款隶书字体。我们一般认为的隶书由篆书发展而来，字形多呈宽扁，横画长而竖画短，讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。而这款流行隶书字体，也正是兼具了这些特点，书写效果极具美感，喜欢隶书的你，可不能错过哦!

米开软笔行楷

米开软笔行楷是米开字库推出的一款优秀的软笔字体，这款字体在传统行楷字体上进行了创新，整体视觉效果看上去更加的活泼、灵动，有着很高的观赏性。

字体包含简繁、网络字体共9169个汉字，每一个笔画的起笔和收笔都交待的非常清楚，工整规范，干净利落，基本覆盖了所有常用字，年货节你想用的汉字都有哦!

三极超粗极黑

三极极黑简体是一款家族字体，字形清新，结构严谨，布白均匀，中宫偏大，重心一致。适当缩小字面大小、加大默认字距、增强了字体的识别性，使得版面更加通透明了。字形更加圆润秀美。

这款适用于各类便携式屏幕的系统嵌入字体，以及传统印刷媒介的标题与正文排版。在品牌形象设计中作为logo设计辅助描述性文字视觉效果更佳。

上首疾风书法体

上首疾风书法是上首造字旗下的一款艺术字体，字体体横竖笔画顿挫有力，字型干净，结构紧凑。疾如闪电快如风，风到极致便成疾，苍劲有力的行文定会给你的年货节带来独有的风格哦!

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