马斯克宣布退出Facebook 或开发操作系统取代Android和iOS

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:据国外媒体报道，特斯拉创始人马斯克宣布已退出脸书，幷宣称他可以很快开发新的手机操作係統，以取代安卓和苹果操作系統，将终结几大高科技寡头对网络传媒业的全球垄断。
目前，马斯克昨日清空了其在社交媒体Facebook上的全部内容，该传言目前尚不能证实其真实性，但马斯克此前确实曾多次公开批评Facebook。
站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:据国外媒体报道，特斯拉创始人马斯克宣布已退出脸书，幷宣称他可以很快开发新的手机操作係統，以取代安卓和苹果操作系統，将终结几大高科技寡头对网络传媒业的全球垄断。
目前，马斯克昨日清空了其在社交媒体Facebook上的全部内容，该传言目前尚不能证实其真实性，但马斯克此前确实曾多次公开批评Facebook。
据彭博亿万富豪指数显示，目前特斯拉CEO马斯克的身价已达1850亿美元，超越亚马逊创始人贝索斯荣登世界首富宝座。而当前贝索斯的身价为1840亿美元，其自2017年以来一直蝉联世界首富。
据 CNBC 报道，当地时间1月7日，随着特斯拉股价继续上涨，特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）个人净资产升至1850亿美元，超越亚马逊创始人贝索斯成为全球第一大富豪。
昨晚，美国电动汽车制造商特斯拉在周五开盘后市值一度突破8000亿美元超过Facebook，成美国第五大上市公司。
据外媒报道，法国已经恢复征收“数字服务税”，Facebook、谷歌、微软、亚马逊等大型科技公司是主要征收对象。法国财政部长Bruno Le Maire表示，法国将向大约30家互联网巨头征收3%的数字税，这些公司大部分来自美国。
上周六特斯拉发布了备受关注的 2020 年第四季度生产和交付报告。在报告中，特斯拉指出 2020 年该公司共生产了近 50 万辆汽车，销量增长了36%。特斯拉公司创始人埃隆马斯克（Elon Musk）今天在推特上回应关于 2020 年第四季度生产和交付报告称，「特斯拉团队实现了如此重要的一个里程碑，我为他们感到骄傲！在创建初期，我认为特斯拉的生存几率仅为10%。即便如此，也是种乐观的估计。」
特斯拉CEO埃隆·马斯克今天发推称，各种公司运营的事务令他精疲力尽，没有精力兼顾其他，因此现在想私有化特斯拉是不可能的。马斯克在推特上写到，「工程、设计、公司运营，这些事情已经令我筋疲力尽，几乎没有精力再做其他事情。资本分配很重要，但CPU负荷太低。上市公司的责任是更大的影响因素，现在私有化特斯拉是不可能的。」
特斯拉 CEO 马斯克今天在个人推特上发帖称，他曾经在 Model3 推出的最黑暗的日子里想把公司卖给苹果，但苹果 CEO 库克拒绝参与讨论收购特斯拉的会谈。
此前据路透社报道，苹果公司正在推动自动驾驶汽车技术的发展，并计划在 2024 年生产一种可能包含其突破性电池技术的乘用车。路透社称，这种电池可实现 更长行驶距离和更低的成本。
昨日，特斯拉CEO马斯克发布推特称，在Model3项目最黑暗的日子里，自己找到苹果CEO蒂姆•库克，与他讨论苹果收购特斯拉的可能性，价格仅为目前的十分之一。但被库克拒绝。
在去年 9 月的一场活动上，马克·扎克伯格宣布，Facebook将于 2021 年推出「增强现实眼镜之路的下一步」，这是一款不具备增强现实功能的智能眼镜。Facebook将引入奢侈眼镜巨头Luxottica，新的消费设备将拥有Ray-ban品牌。扎克伯格表示，与Luxottica的合作将有助于适应人们对这些设备可能有的一系列风格和偏好。
近年来，尽管埃隆·马斯克不断在撇清自己与区块链的暧昧关系，但他又不断地通过与数字货币有关的举措吸引着公众的目光。
近日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）泄露的一封电子邮件显示，这家电动汽车制造商有望实现其雄心勃勃的2020年交付目标。
最近一直有消息显示特斯拉上海工厂的Model Y车型已经在制造当中，有望在2021年初就交付车主，作为特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）希望下个月访问该工厂，出席Model Y车型的交付仪式。
截至昨日收盘，特斯拉股价上涨7.94%，报816.04美元，总市值7735.25亿美元。随着特斯拉股价的上涨，其CEO马斯克超越亚马逊创始人贝索斯荣登世界首富宝座。
近日，Presto创始团队宣布正式将 PrestoSQL 更名为 Trino。而原因也很简单，因为Facebook 注册"Presto"商标，使得PrestoSQL不能再使用原有的名字。
特斯拉汽车自推出以来就因其性能以及科技感受到很多用户的欢迎，其中全自动驾驶（FSD）功能也经常出现在新闻报道中，这项功能在购买新车的时候还需要额外支付一笔不少的费用选装，但是特斯拉CEO马斯克近日宣布2021年初将推出全自动驾驶的订阅制度。
据electrek报道，预计特斯拉将很快带来自动驾驶服务的订阅制套餐，特斯拉 CEO 马斯克日前推特上回答网友问题时表示，该公司计划于明年初推出完全自动驾驶（FSD）的按月使用服务，但他没有透露具体价格。
近日，针对特斯拉价格问题，特斯拉副总裁陶琳表示，电动车的价格与成本相关，目前特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。同时，陶琳还指出，如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉也有可能出现涨价的情况。
由玩具厂商美泰的风火轮（Hot Wheels）制造的特斯拉Cybertruck RC遥控车玩具推出时间被推迟。今年早些时候，特斯拉与风火轮宣布合作开发两款Cybertruck遥控玩具车，分别是的Cybertruck原车64:1和10:1的比例进行缩放，车身大部分由塑料制成，并于2月份开始接受预购，两款售价分别为20美元和400美元。
据外媒报道称，英国汽车制造商捷豹将推出一款纯电动车型J-Pace，该车型将在英国西米德兰兹郡的布罗姆维奇城堡工厂生产，其定位的竞争对手是特斯拉的Model X。
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