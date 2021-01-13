马斯克宣布退出Facebook 或开发操作系统取代Android和iOS

上周六特斯拉发布了备受关注的 2020 年第四季度生产和交付报告。在报告中，特斯拉指出 2020 年该公司共生产了近 50 万辆汽车，销量增长了36%。特斯拉公司创始人埃隆马斯克（Elon Musk）今天在推特上回应关于 2020 年第四季度生产和交付报告称，「特斯拉团队实现了如此重要的一个里程碑，我为他们感到骄傲！在创建初期，我认为特斯拉的生存几率仅为10%。即便如此，也是种乐观的估计。」