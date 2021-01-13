马斯克宣布退出Facebook 或开发操作系统取代Android和iOS

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马斯克宣布退出Facebook 或开发操作系统取代Android和iOS

2021-01-13 15:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:据国外媒体报道，特斯拉创始人马斯克宣布已退出脸书，幷宣称他可以很快开发新的手机操作係統，以取代安卓和苹果操作系統，将终结几大高科技寡头对网络传媒业的全球垄断。

马斯克、特斯拉

目前，马斯克昨日清空了其在社交媒体Facebook上的全部内容，该传言目前尚不能证实其真实性，但马斯克此前确实曾多次公开批评Facebook。

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