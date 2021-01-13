智己汽车公布两款量产定型车 预计今年四季度实现量产交付

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:今日，由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同成立的智己汽车正式发布了两款量产定型电动车，分别为轿车和SUV。预计今年四季度实现量产交付。

其中，轿车方面，智己汽车搭载了瞬态响应高扭双电轴智慧动态四驱，以后轴为主驱动，功率为400kW，扭矩达700N.m，百公里加速3.9s。

该车还采用了掺硅补锂技术超级电池，全系标配93kWh，高配115kWh，能量密度300Wh/kg （单体），支持无线充电，最大续航里程超1000公里，NEDC工况下20万公里零衰减，并且永不自燃达最高安全等级。

视觉感知解决方案方面，智己汽车采用英伟达Xavier （算力30-60TOPS）以及15个高清视觉摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达。同时还采用了英伟达Orin X方案的3个激光雷达，算力达500-1000+ TOPS。

内饰方面，智己汽车全车采用双层静谧玻璃，科莫湖区实木饰板、德国巴伐利亚州半苯胺小牛皮、以及支持电开+电吸的智慧四门电动开闭系统。并且配备了39寸Incell巨幅显示屏幕采用IMOS，支持Linux系统级模块化能力，无界多屏交互，同时支持分屏升降。其中，中控屏幕为12.8寸2k AMOLED 曲面屏。

整车架构方面，智己汽车采用Williams专属底盘调校，前双叉臂+后五连杆全铝底盘，达全球5星安全标准。

智己汽车表示，2021年底，将具备点到点零接管自动驾驶能力，以及一线城市特选商业中心应用自动代客泊车和唤车功。，2022年起逐步向一线、新一线城市优选商超拓展。