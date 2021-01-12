2020胡润世界500强发布：苹果以14万亿估值位于第一

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 胡润排行榜最新资讯 > 正文

2020胡润世界500强发布：苹果以14万亿估值位于第一

2021-01-12 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:今日，胡润研究院发布2020胡润世界500强， 苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊，价值均超过10万亿元。Alphabet排名第四，价值8万亿元。


公司

价值（亿元人民币）涨幅总部首席执行官

1

苹果

139.900

89%

库比吞诺

蒂姆库克

2

微软

108.200

45%

      雷德葉德

萨揸证纳携拉

3

亚马逊

106.300

80%

西雅囝

贝佐断

4

Alphabet

80.500

40%

山暴城

皮查伊

5

Facebook

53.900

43%

门落帕克

扎克伯格

6

腾讯控股

47.200

76%

深圳

马化腾

7

阿里巴巴

47.000

31%

杭州

张勇

8

伯克希尔哈撒韦

36.200

4%

坎伯兰

巴菲特

9

特斯拉

36.000

760%

帕洛阿尔托

马斯克

10

visa

30.700

32%

福斯特城

阿尔弗雷德

 来源:《华祥苑·华茶· 2020 胡润世界 500 强》

世界上四家价值上万亿美元的公司一年内增加了17万亿元，相当于印度GDP，总价值达到44万亿元，占“胡润世界500强”的13%。

在新冠肺炎疫情影响下，“胡润世界500强”企业平均价值同比增长高达25%，达到6600亿元。60家公司的价值翻了一番，其中25家来自美国，21家来自中国。

其中，美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家，法国和英国各21家。美国上榜企业总价值增加了27%，中国上榜企业总价值增加了73%。

特斯拉

榜单显示，特斯拉冲进前十，价值增长至去年8倍，达到3.6万亿元，排名第九。中国电动汽车制造商蔚来是榜单上价值增长最快的，增长至去年23倍，达到4039亿元。其他还包括比亚迪（增长3600亿元）和小鹏汽车(增长2200亿元)。中国的电动汽车电池生产商宁德时代价值增长3900亿元，达到5735亿元。

此外，在电商方面，以美国的Pinterest和中国的拼多多为首，两家公司的价值都增长至去年4倍，达到2785亿元和1.1万亿元。刚上市的美国外卖平台DoorDash和中国的美团价值都增长至去年3倍，分别达到3670亿元和1.4万亿元。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 网站优化 网站 404 CPM CPC Alt标签 DA JavaScript渲染 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM