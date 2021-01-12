2020胡润世界500强发布：苹果以14万亿估值位于第一

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:今日，胡润研究院发布2020胡润世界500强， 苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊，价值均超过10万亿元。Alphabet排名第四，价值8万亿元。
公司
|价值（亿元人民币）
|涨幅
|总部
|首席执行官
1
苹果
139.900
89%
库比吞诺
蒂姆库克
2
微软
108.200
45%
|雷德葉德
萨揸证纳携拉
3
亚马逊
106.300
80%
西雅囝
贝佐断
4
Alphabet
80.500
40%
山暴城
皮查伊
5
53.900
43%
门落帕克
扎克伯格
6
腾讯控股
47.200
76%
深圳
马化腾
7
阿里巴巴
47.000
31%
杭州
张勇
8
伯克希尔哈撒韦
36.200
4%
坎伯兰
巴菲特
9
36.000
760%
帕洛阿尔托
|马斯克
10
visa
30.700
32%
福斯特城
阿尔弗雷德
来源:《华祥苑·华茶· 2020 胡润世界 500 强》
世界上四家价值上万亿美元的公司一年内增加了17万亿元，相当于印度GDP，总价值达到44万亿元，占“胡润世界500强”的13%。
在新冠肺炎疫情影响下，“胡润世界500强”企业平均价值同比增长高达25%，达到6600亿元。60家公司的价值翻了一番，其中25家来自美国，21家来自中国。
其中，美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家，法国和英国各21家。美国上榜企业总价值增加了27%，中国上榜企业总价值增加了73%。
榜单显示，特斯拉冲进前十，价值增长至去年8倍，达到3.6万亿元，排名第九。中国电动汽车制造商蔚来是榜单上价值增长最快的，增长至去年23倍，达到4039亿元。其他还包括比亚迪（增长3600亿元）和小鹏汽车(增长2200亿元)。中国的电动汽车电池生产商宁德时代价值增长3900亿元，达到5735亿元。
此外，在电商方面，以美国的Pinterest和中国的拼多多为首，两家公司的价值都增长至去年4倍，达到2785亿元和1.1万亿元。刚上市的美国外卖平台DoorDash和中国的美团价值都增长至去年3倍，分别达到3670亿元和1.4万亿元。