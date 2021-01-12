2020胡润世界500强发布：苹果以14万亿估值位于第一

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:今日，胡润研究院发布2020胡润世界500强， 苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊，价值均超过10万亿元。Alphabet排名第四，价值8万亿元。



公司 价值（亿元人民币） 涨幅 总部 首席执行官 1 苹果 139.900 89% 库比吞诺 蒂姆库克 2 微软 108.200 45% 雷德葉德 萨揸证纳携拉 3 亚马逊 106.300 80% 西雅囝 贝佐断 4 Alphabet 80.500 40% 山暴城 皮查伊 5 Facebook 53.900 43% 门落帕克 扎克伯格 6 腾讯控股 47.200 76% 深圳 马化腾 7 阿里巴巴 47.000 31% 杭州 张勇 8 伯克希尔哈撒韦 36.200 4% 坎伯兰 巴菲特 9 特斯拉 36.000 760% 帕洛阿尔托 马斯克 10 visa 30.700 32% 福斯特城 阿尔弗雷德

来源:《华祥苑·华茶· 2020 胡润世界 500 强》

世界上四家价值上万亿美元的公司一年内增加了17万亿元，相当于印度GDP，总价值达到44万亿元，占“胡润世界500强”的13%。

在新冠肺炎疫情影响下，“胡润世界500强”企业平均价值同比增长高达25%，达到6600亿元。60家公司的价值翻了一番，其中25家来自美国，21家来自中国。

其中，美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家，法国和英国各21家。美国上榜企业总价值增加了27%，中国上榜企业总价值增加了73%。

榜单显示，特斯拉冲进前十，价值增长至去年8倍，达到3.6万亿元，排名第九。中国电动汽车制造商蔚来是榜单上价值增长最快的，增长至去年23倍，达到4039亿元。其他还包括比亚迪（增长3600亿元）和小鹏汽车(增长2200亿元)。中国的电动汽车电池生产商宁德时代价值增长3900亿元，达到5735亿元。

此外，在电商方面，以美国的Pinterest和中国的拼多多为首，两家公司的价值都增长至去年4倍，达到2785亿元和1.1万亿元。刚上市的美国外卖平台DoorDash和中国的美团价值都增长至去年3倍，分别达到3670亿元和1.4万亿元。