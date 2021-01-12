特斯拉遭曾经老员工疯狂挖墙脚，损失一名顶级制造工程师

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:在特斯拉工作了10年的资深制造工程师安迪·汉密尔顿（Andy Hamilton）宣布，他将离开这家汽车制造商，并加入到Redwood Materials。

Redwood Materials是特斯拉联合创始人、长期担任首席技术官的JB Straubel创办的新公司。

汉密尔顿称，“在特斯拉工作了10年之后，我现在要开始下一个冒险。我已经搬到内华达州加入Redwood Materials的团队，并承担了改变电动汽车世界的另一个重大挑战。我们将专注于电池制造中使用的最重要材料的供应链闭环。”

据悉，汉密尔顿在美国弗里蒙特特斯拉工厂担任ModelS/X总装、动力总成和生产控制的负责人。

Redwood Materials是一家总部位于内华达州的公司，正在开发回收材料的新工艺，重点关注电动汽车电池。

注：图片来自Redwood Materials官网截图

该公司由特斯拉早期创始成员、长期担任首席技术官的JB Straubel创立，2019年他离开特斯拉，专注于这家初创公司。

起初，有传言称，特斯拉投资了该公司，事实上与特斯拉没有直接关系。相反，Straubel的初创公司一直在大量挖角特斯拉的员工。

这位前特斯拉首席技术官聘请特斯拉另外一名员工安德鲁·史蒂文森（Andrew Stevenson）为Redwood Materials的首席财务官。

最近，Redwood Materials还聘请了特斯拉能源产品全球服务运营和维护高级经理克里斯特•福特（Christ Ford）。此外，这家初创公司还挖走了特斯拉的几名招聘人员和人力资源人员。