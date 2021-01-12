快手小程序正式启动对外公测 内测日活已破百万

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:去年10月，快手小程序平台开启内测，目前内测阶段日活已破百万。近日，快手小程序平台正式开启公测，快手小程序公开课以直播的方式介绍了快手小程序、小游戏生态、技术说明及商业化规则。

快手方面介绍，快手小程序生态中分为内容类、工具类、服务类三类产品类型。“小程序首先作为一种连接，基于平台提供的基础能力，连接开发者与消费者 ;当消费者在平台上的行为主要为内容消费，连接就必然围绕着内容消费展开 。

对于短视频挂载场景化的分发形式 ，快手提供生产端手动挂载、 批量化挂载两种形式 。 当用户消费短视频，需要更多服务，可以通过左下角直接跳转小程序。

变现能力方面，快手提供广告组件、支付能力以支撑开发者变现 。据悉当前广告组件正在内测中，将在春节前后面向开发者开放 。

资料显示，2020年上半年，快手应用程序及小程序的平均日活为3.02亿，平均月活7.76亿，月活用户中26%为内容创作者;快手应用短视频和直播点赞、转发及评论达1.63万亿。值得关注的是，快手目前日活用户日均使用时长达85.3分钟。

经营数据方面，截至2020年6月30日的六个月中，快手收入253亿，同比上年同期的171亿增长约46%;线上营销服务收入72亿，同比上年同期的22亿增长约223%。