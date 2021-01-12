太阳能将成为美国2021年新发电量的第一大能源

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:美国能源信息管理局（EIA）今天宣布，2021年，该国公用事业规模的太阳能发电容量预计将增加15.4GW，刷新美国电网发电能力的新纪录。

2021年，太阳能发电占美国新增发电总量的39% 。 太阳能在2021年领先，占美国新增发电能力的39%。紧随其后的是风能（31%，12.2GW）、天然气(16%，6.6GW)、电池存储(11%，4.3GW)、核能(3%，1.1GW)和其他能源(0.2GW)。

数据显示，2021年的美国太阳能发电量预计为15.4GW，将超过2020年近12GW。

美国有四个州将拥有超过一半的新太阳能光伏发电能力:德克萨斯（28%）、内华达(9%)、加利福尼亚(9%)和北卡罗莱纳州(7%)。

据悉，德克萨斯州将主导美国最大的太阳能项目——Samson太阳能中心，该项目将在未来三年内分五期建设，每一阶段将在2023年完工后开始运行。

另外一个12.2GW的风电装机容量预计将于2021年上线。去年，21GW的风能已经投入使用。

德克萨斯州和俄克拉荷马州占2021年新增风风力发电能力的一半以上。

天然气是一种污染严重的化石燃料。据报道，计划增加的天然气产能为660GW，主要分布在德克萨斯州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州。

EIA预计，公用规模的电池存储容量将增加四倍以上;增加4.3GW的电池容量预计将在2021年底前上线，这是因为电池储能与绿色能源是密不可分的。

世界上最大的太阳能电池（409GW）正在佛罗里达州的Manatee 太阳能中心建设中，计划于2021年底投入使用。

在年度调查中，EIA要求受访者提供未来5年发电计划的上线日期。该月度调查以报告的运行日期为基础，跟踪来年投入使用的发电机的状态。