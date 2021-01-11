LG Display在CES 2021发布新高清画质的OLED面板

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:LG Display 表示，其在2021年消费电子展上推出一款亮度更高的77英寸OLED电视面板。

该公司称，显示器使用了一种新型高效有机材料，并增加了一层发光层，使亮度效率提高了20%。这将使显示器更明亮，从而展示更清晰的颜色。

注：图片来自LG Display 官网截图

与此同时，LG电子还称，它正在推出一个名为OLED evo的新OLED电视品牌，将使用这些面板。

据了解，新电视品牌将比之前的OLED电视提供更清晰的分辨率。不过，LG Display 和LG电子都没有公布这些产品的定价。

LG电子表示，还计划在今年某个时候推出一款新的83英寸OLED电视。今年该公司总共将推出7款屏幕尺寸超过70英寸的OLED电视。

与此同时，LG Display将展示一款48英寸曲面CSO显示器，该显示器可以在没有扬声器的情况下自行发出声音。针对游戏玩家，观看电视节目时显示器是扁平的，而在玩游戏时是弯曲的。

它还将展示使用其透明OLED面板的各种概念。

在2021年消费电子展上，LG电子还将展示其MiniLED电视品牌LG QNED。与此同时，韩国三星电子将在展会上展示自己的MiniLED电视品牌Neo QLED和110英寸MicroLED电视。