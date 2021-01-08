德国12月纯电动汽车注册量达43000辆，较前一年增长660％

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:2020年12月，德国联邦汽车运输管理局（KBA）录入了43000多个纯电动汽车的新注册，与2019年12月相比，电动汽车增长了整整660%。

根据KBA当前的数据显示，到2020年，共有194163辆电动汽车上路，与2019年同期相比增长了206%，2019年年底德国注册的电动汽车仅为63281辆。

在194163辆电动汽车中，大众品牌在新注册中所占的比例最大，为23.8%，其次是雷诺（16.2%）和特斯拉(8.6%)。纯电动小型汽车在2020年全部电动汽车新登记中占比最多，为29.9%，纯电动SUV车型占据新注册数量的1/5(19.9%)，紧凑型类型获得了大约19.6%的份额。

德国所有新登记的乘用车中有13.5%为电动车型，这包括纯电动汽车、插电混合动力汽车以及燃料电池汽车。按照地区来看，德国的石勒苏益格-荷尔斯泰因州，柏林和巴登-符腾堡州的比例最高，分贝超过了16%。

就纯电动汽车而言，新的个人注册用户占所有注册用户的一半左右，为48.8%。而用途来看，商用的又占其中的63.5%，个人自用的占36.4%。

KBA部长Richard Damm表示:“如果像2020年最后一个季度的表现那样，电动汽车注册趋势继续保持在22%左右，那么到2030年德国注册的电动汽车会达到700万至1000万辆。”