可回收餐盒兴起，能成为减少外卖垃圾的救星吗?

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:外卖已经成为当下很多人主要的就餐方式之一，在带来便利的同时，外卖包装盒产生的垃圾问题也越来越严峻。

为了解决这个问题，美国一家第三方送货服务公司DeliverZero推出了一项新的配送服务，简单的说就是让食物装在可回收外卖餐盒中，从而减少外卖垃圾问题。

消费者在DeliverZero下单后，收到的外卖包装不再是一堆塑料盒，而是可重复使用的包装。用完之后，只要下次继续平台上点外卖，就可以把这些容器交给配送员，并把它们送回参与的餐厅，清洗后可继续利用。

数据显示，在美国食品和包装容器类垃圾占垃圾材料近45%，但随着在线食品外卖市场的增长——预计到2025年将价值2000亿美元——食品配送中的一次性垃圾也将急剧增长，尤其是在疫情期间更是如此。

DeliverZero复制了其他第三方快递服务，如GrubHub或UberEats:进入网站，输入地址，接口完成下订单，而商家端也能看到订单。但当他们完成订单时，会用DeliverZero可回收外卖餐盒打包。

该平台目前有100多家餐厅合作伙伴，而2019年11月刚推出时只有5家。DeliverZero创始人透露，他们每周会新增5到10家新餐厅。

DeliverZero选择创建自己的配送平台，而不是像其他可循环使用的容器公司一样与现有的配送平台合作，因为它解决了回收可重复使用物品这一经常令人讨厌的问题。

DeliverZero创始人表示，“我们的主要观点之一是，当送货员就在你家门口时，我们为什么不利用这一时机，让客户把可回收外卖餐盒给配送员呢?”对于送餐员来说，这并不是额外的工作，因为他们会直接回到另一家餐厅。

该公司表示，顾客还可以把这些餐盒送到任何参与的餐厅，然后把它们退回来。这些容器由坚固的、不含双酚a的聚丙烯塑料制成。顾客在点完餐后，有六周的时间归还餐盒，如果他们不归还的话，那么每个餐盒将收取3.25美元的费用。

尽管可循环使用融资比一次性的更贵，但是DeliverZero表示，从长远来看，它的可重复使用将为餐馆省钱。另外，该平台不会向商家收取使用可回收外卖餐盒的费用，因此也就没有成本方面的压力。

DeliverZero主要盈利模式是根据餐厅的销量收取佣金。接下来，这家公司将扩展到更多城市。

问题来了，个模式在中国可行吗?事实上，国内也已经有企业在试水“共享餐盒”模式。

国内某公司的做法是用户下单订餐时同时支付1元清洗费→商家配送、提供共享餐盒至外卖柜→用户归集餐盒→统一回收、清洗和消毒。

至于这种模式最终能否大范围推广，还有待市场进一步验证。

注：文章图片均来自DeliverZero官方。