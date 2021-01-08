特斯拉Model 3成2020年12月英国最畅销的汽车

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:数据显示，2019年12月，插电式电动车（pev）占英国市场份额的6.6%，而到了2020年12月，pev占市场份额已经涨至23.4%，这无疑是一个巨大的飞跃。

2020年最后一个月，特斯拉Model3成为英国最畅销的汽车，销量为5798辆。

2020年12月英国电动汽车市场销量如下:（数据来源：SMMT）

纯电动汽车 21，914 16.5% 混合电动车 9，108 6.9% 总计 31，022 23.4%

总体而言，插件式电动汽车的销量从2019年的72，834辆增加到2020年的175，082辆，增长了140%。

2020年在英国或其他领域可能都不是最好的一年，但对电动汽车来说却是最好的一年，电池和插电式混合动力汽车的市场份额高达10.7%。

去年12月最畅销的纯电动车是特斯拉的Model3，销量为5798辆。大众ID.3以3188辆排在第四。（排名第二和第三位的分别是ICE、大众 Golf和福特Fiesta。）

在整个2020年，特斯拉Model3占据了英国最大的纯电动汽车市场，而日产聆风（Nissan LEAF）位居第二。

2020年其他受欢迎的纯电动汽车车型依次为:捷豹I-Pace、MG ZS、奥迪e-tron和宝马i3，每款车型的年销量都在5000辆以上。

站长之家了解到，英国计划在2030年之前结束新型内燃机（ICE）汽车和货车的销售，这比2018年10月宣布的计划早了10年。不过，英国政府将允许销售混合动力汽车和货车，直到2035年。

美国汽车制造商与贸易商协会（SMMT）写道:

目前，有超过100款插电式汽车可供英国买家购买，而且汽车制造商计划在2021年推出超过35款的插电式汽车，这比今年计划推出的燃油新车型的数量都要多。

SMMT首席执行官迈克•霍斯（Mike Hawes）表示: