三星Exynos 2100或将于1月12日正式亮相，Galaxy S21系列首发搭载

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日消息:三星官方推特发布预告，表示2021年Exynos首场新品发布会将于1月12日举行，届时Exynos2100正式登场。

综合此前的消息，三星Exynos2100使用了5nm工艺制程，拥有超大核（ARM Cortex X1）、大核(ARM Cortex A78)和小核，采用“1+3+4”三丛集架构。其中ARM Cortex X1是Exynos首次引入的超大核，与前代Cortex-A77相比，Cortex-X1的性能提升了30%;与同步推出的Cortex-A78相比，性能提升了22%;机器学习性能更是较Cortex-A77/78提升了100%。

据了解，Cortex-X1的设计遵循ARM的新许可体系「Cortex-X Custom Program」，其允许客户在新微体系结构的设计阶段早期进行协作，并要求对芯片配置进行高度的自定义化。除了超大核，Exynos2100还是三星推出的第一颗5nm手机处理器，比前几代芯片拥有更好的能效比。

这颗芯片将由三星Galaxy S21系列首发，此前三星已经官宣布将于1月14日正式发布。三星正在通过宣传视频向Galaxy S21系列未来潜在的用户表示，新旗舰Exynos2100不会让用户对其性能感到失望。在电源效率的问题上，有消息人士声称，与Galaxy S20相比，可以期待Galaxy S21的电池寿命大幅提升35%。