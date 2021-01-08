三星Exynos 2100或将于1月12日正式亮相，Galaxy S21系列首发搭载

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > GalaxyS21最新资讯 > 正文

三星Exynos 2100或将于1月12日正式亮相，Galaxy S21系列首发搭载

2021-01-08 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日消息:三星官方推特发布预告，表示2021年Exynos首场新品发布会将于1月12日举行，届时Exynos2100正式登场。

三星2

综合此前的消息，三星Exynos2100使用了5nm工艺制程，拥有超大核（ARM Cortex X1）、大核(ARM Cortex A78)和小核，采用“1+3+4”三丛集架构。其中ARM Cortex X1是Exynos首次引入的超大核，与前代Cortex-A77相比，Cortex-X1的性能提升了30%;与同步推出的Cortex-A78相比，性能提升了22%;机器学习性能更是较Cortex-A77/78提升了100%。

三星最强5G SoC Exynos2100 即将登场：Galaxy S21 首发

据了解，Cortex-X1的设计遵循ARM的新许可体系「Cortex-X Custom Program」，其允许客户在新微体系结构的设计阶段早期进行协作，并要求对芯片配置进行高度的自定义化。除了超大核，Exynos2100还是三星推出的第一颗5nm手机处理器，比前几代芯片拥有更好的能效比

这颗芯片将由三星Galaxy S21系列首发，此前三星已经官宣布将于1月14日正式发布。三星正在通过宣传视频向Galaxy S21系列未来潜在的用户表示，新旗舰Exynos2100不会让用户对其性能感到失望。在电源效率的问题上，有消息人士声称，与Galaxy S20相比，可以期待Galaxy S21的电池寿命大幅提升35%。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM