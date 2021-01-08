波音将支付超25亿美元罚款 以解决737 Max坠机事件指控

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:波音公司与美国司法部达成协议，将支付超过25亿美元罚款，以解决在737Max飞机上欺骗美国联邦航空管理局的刑事指控。

注:图片来自波音公司官网截图

根据和解协议，波音公司将支付总计超过25亿美元的刑事罚款。该罚款金额可细分为:

刑事罚款2.436亿美元。

向波音737Max客户赔偿17.7亿美元。

以及一项5亿美元的空难受害者受益人基金，用于资助 狮航 610航班和埃塞俄比亚航空302航班上波音737MAX空难346名遇难者的继承人、亲属和受益人。

目前，波音及其客户已恢复737Max的飞行，并在2021年增加更多航班。

美国司法部表示，波音“选择利润而不是坦诚的道理”，并隐瞒了有关737MAX机动特性增强系统（MCAC）缺陷的信息。

波音公司承认，联邦航空局A缺乏MCAS的信息，因此飞行员没有培训材料和关键信息。

MCAC可能在狮航610航班和埃塞俄比亚航空302航班中扮演了重要角色，因为它在飞行中被激活。

事件回顾:

2018年10月29日，狮航610航班一架波音737MAX在起飞后不久坠入印度尼西亚附近的爪哇海。机上189名乘客和机组人员全部遇难。狮航坠机事件发生后，美国联邦航空局AEG获悉，MCAS在飞行过程中启动，可能在坠机事件中发挥了作用。FAA AEG也首次了解到MCAS的变化，包括波音向FAA AEG隐瞒的MCAS信息。与此同时，在狮航坠机调查继续进行的同时，两名737MAX飞行技术飞行员继续误导其他人——包括波音公司和联邦航空局的——关于他们事先知道MCAS的变化。

2019年3月10日，埃塞俄比亚航空公司302航班一架波音737MAX在埃塞俄比亚埃杰雷附近起飞后不久坠毁。机上157名乘客和机组人员全部遇难。埃塞俄比亚航空公司坠机事件发生后，美国联邦航空管理局AEG获悉，MCAS在飞行过程中启动，可能在坠机事件中发挥了作用。

2019年3月13日，737MAX在美国正式停飞，美国任何航空公司无限期停飞这架飞机。

2020年11月，美国联邦航空管理局取消了对波音737MAX长达20个月的禁飞令。