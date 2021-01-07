三星推出新款MiniLED电视品牌Neo QLED，覆盖4K和8K

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今天，三星电子在2021年消费电子展（CES2021）之前的首个在线活动中推出了一款新的MiniLED TV，名为Neo QLED。

这款液晶显示器（LCD）使用 MiniLED作为光源，三星称其为 Quantum Mini LED，涵盖了4K 和8K 分辨率。

三星表示，Neo QLED电视上的LED将是传统LED背亮度的四十分之一。密集排列的LED将受到精确控制，以防止晕光，Neo QLED电视将使暗区更暗，亮区更亮。这款电视还将配备一个升级版处理器。值得一提的是，8K版将采用无边框和无电缆的设计。

Neo QLED将是三星液晶电视系列中最高端的品牌，其次是QLED。

三星将会在2021年针对MiniLED电视有望推出5大系列，其中8K产品有两个系列（ QN900A 和 QN800A ）;在4K产品上将有3大系列， 预计分别为QN95A、QN90A 和 QN85A 系列。

值得一提的是，LG 上周也发布旗下首款 Mini-LED 屏电视系列。该系列名为 QNED 系列，对比度可以达到100万比1。

QNED 系列 Mini LED 电视可选4K 和8K 分辨率，并支持120Hz，官方尚未公布相关价格。