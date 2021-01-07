申通回应应届生拒绝996被辞退：不存在强制加班情况

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，针对“应届生拒绝996被申通快递辞退”一事，申通快递官方回应称，江同学因试用期与公司要求和预期有较大差距，在给予半个月整改时间但无任何改进后，申通与其解除劳动合同。

同时，申通强调，申通工作日时间为早9点晚6点，周末如果临时加班工作日可调休，不存在任何强制加班情况。和江同学解除劳动合同的原因是工作态度和工作结果，并非强制996。其主管和HR相关言论，和江同学解除劳动合同无关，对相关观点申通也不赞同，会在后续作出相应整改。

此外，申通还表示，对于劳动人事争议仲裁的裁决，已经提出上诉。

今日，一则“应届生拒绝996被申通快递辞退”的新闻登上热搜，2020年应届毕业生小江称，自己于2020年7月2日入职申通快递。按照规定，正常6点就能下班，但申通快递副总监要求员工不管事情做没做完都需要晚上9点下班。由于小江拒绝无意义的加班，就遭到了领导的谈话，称“工作态度有问题”被辞退。

对此，小江向青浦区仲裁委提交申请，仲裁委裁定申通快递构成违法解除劳动合同行为，判决依法支付赔偿金，对此申通快递提起上诉。

以下为申通回应全文:

关于“应届生拒绝996被辞退”情况的说明

江同学，是我司2020年7月招聘入职的员工，入职时间为2020年7月2日，因试用期与公司要求和预期有较大差距，在多次沟通后签订整改目标，在给予半个月整改时间但无任何改进后，我司与其解除劳动合同。

江同学在职88天，平均下班时间18:40，工作日平均工作时长9.97小时（其中包含中午1.5小时午饭时间）。

我司工作日时间为早9点晚6点，周末如果临时加班工作日可调休，不存在任何强制加班情况。我们保护每一名员工的奋斗，也一直努力为他们创造良好的环境。我们珍视每个团队和同学的成长，和江同学解除劳动合同的原因是工作态度和工作结果，并非强制996。

其主管和HR相关言论，和江同学解除劳动合同无关，对相关观点我们也不赞同，会在后续作出相应整改。我们认为，年轻人想爱就爱，想燃就燃，爱情和工作并不冲突，爱情也是工作的动力。

我们尊重上海市青浦区劳动人事争议仲裁委员会关于该事件的裁决，因在事实认定上存在争议，我司已经提出上诉，无论结果如何，都会遵照最终裁决执行。

我们相信，能在一起工作一定是一种缘分，无论发生什么争执，都不应该让这种缘分失去色彩。未来，各自向前，也祝江同学在新的工作中专注成长，创造精彩。

感谢社会各界的关心!

申通快递有限公司

2020年1月7日