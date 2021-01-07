iQOO 7宣布将搭载业内首款4K级动力泵液冷散热系统

站长之家（ChinaZ.com）1月7日消息:此前iQOO官方宣布，iQOO7将于1月11日19:30正式发布。此前iQOO手机官微正式宣布新一代iQOO7将搭载高动态独立Hi-Fi芯片，配合Monster Beat立体双扬声器，可以打造沉浸的旗舰级听感。同时海报中显示，该手机有着 Hi-Res、Hi-Res Wireless 双认证，Super Audio 音效。

据介绍，iQOO7手机将搭载独立 HiFi 芯片，这款芯片动态范围 >120dB，THD+N 失真度 + 噪声 <0.0003%。不过需要注意的是，该参数为芯片本身参数，非实际带载测量值。

今天下午，iQOO手机官微宣布iQOO7将配备4K级动力泵液冷散热，采用4096mm²超大均热板，能带来MVP级液冷散热效果，手感冷酷，持久爽酷输出高能。

据iQOO产品经理@戈蓝V介绍，这也是业内首次采用4K级动力泵液冷散热系统，散热黑科技拉满。这也是iQOO7工程机能得到安兔兔75万+跑分的重要原因之一。戈蓝V强调:“跑分，是基于平台基础上，机身结构和系统优化的双重艺术。”

此前 iQOO 官方已公布 iQOO7将会搭载将搭载骁龙888处理器，增强版 LPDDR5与增强版 UFS3.1组成的「性能铁三角」，还将全系标配120W 超快闪充可在15分钟将手机充至100%，带来疾速充电体验。此外，iQOO7还将采用120Hz 高刷新率 AMOLED 屏幕、配置「Monster Touch 屏下双控压感」，势必带来更便捷的游戏操控体验、更优秀的显示效果与更顺滑的操控体验。