英伟达GeForce RTX 3060 Ultra曝光，将于下周正式发布

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英伟达GeForce RTX 3060 Ultra曝光，将于下周正式发布

2021-01-07 09:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:英伟达计划在下周举行GeForce硬件活动，预计该公司将发布台式机和笔记本显卡产品。根据过去曝光的信息，英伟达计划至少发布RTX3050和RTX3060显卡，同时还会有笔记本平台上的Max-P和Max-Q型号。

英伟达

最近国外媒体Wccftech透露了一个暂时未知的SKU，成为是RTX3060 Ultra，这张显卡将拥有12GB GDDR6VRAM，这是第二个RTX3060的衍生型号，上一个是RTX3060Ti，拥有256位总线、VRAM频率为14Gbps。

Wccftech预计英伟达将于1月12日在其GeForce硬件发布会上公布RTX3060Ultra。泄露的图片没有显示这款显卡的VRAM数据是多少，不过可预见的是，今年我们可能会看到更多以Ultra命名的显卡产品。

关于RTX3060Ultra价格的猜测现在有很多种版本，Wccftech认为GeForce RTX3060Ultra零售价为449美元，这比RTX3060Ti Founders Edition贵50美元，但也有网站给出的预测是RTX3060Ultra的价格为299美元。

不过最终的定价要看产品的参数规格，但今年英伟达很明显增加了其RTX30系列显卡的产品布局，推出了更多不同型号来占据不断价位段的市场空间。

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