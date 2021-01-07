特斯拉在西雅图寻找商业办公场地，或将总部从加州搬至西雅图

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:特斯拉首席执行官已经准备把家从加州搬到德州，如今又有消息称，特斯拉正在寻求在华盛顿州（西雅图市所在州）南部的叫做莱克伍德市的地方，确定一个超过20万平方英尺的商业场地。

特斯拉在过去一年为了增加汽车产能做了不少工作，包括宣布在美国得克萨斯州奥斯汀市建造一座新的工厂，同时还在德国柏林建设另一家工厂，但关于该公司办公地点转移的消息却比较少。

早前《普吉特商业杂志》（Puget Sound Business Journal）报道称，黑溪集团(Black Creek Group)在本周一宣布，已提前租出了莱克伍德物流中心II园区的两座建筑，目前世界上两家科技巨头亚马逊和特斯拉正准备搬进去。

亚马逊已经证实将入手其中一栋大楼，表示将用于数百名员工工作的的配送中心之一。第二座大楼虽然还未证实，但看起来像是特斯拉的建筑。房地产消息人士称，特斯拉公司目前正在就这一场地的租赁进行谈判，该地块占地面积为206000平方英尺。

值得一提的是，虽然这是一栋比较大的建筑，但和特斯拉最小的一座工厂相比，也十分渺小，仅仅是特斯拉最小工厂的1/6大小。

西雅图现在已经聚集了多家大型科技公司，包括亚马逊和微软。目前特斯拉的总部位于加州的帕洛阿托，在其弗里蒙特工厂附近，由于特斯拉首席执行官马斯克不断抱怨加州的一些政策，并且已经把家搬到德州，未来特斯拉很有可能将总部办公地点也迁出加州，现在在西雅图物色场地可能就是为此做准备。