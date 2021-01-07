Twitter冻结特朗普账户12小时，强制删除违规推文

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:Twitter改变了其长期以来的政策，冻结了美国推特账户总统，并强制删除了三条违规推文。

Twitter方面写道:“由于华盛顿特区前所未有的持续暴力局势，我们要求删除今天早些时候发布的@realDonaldTrump的三条推文，这些推文反复严重违反了我们的公民诚信政策。”

作为行动的一部分，Twitter将对美国总统特朗普的账号锁定12小时。

据悉，美国当地时间1月6日下午，数百名抗议者聚集在美国首都华盛顿特区，为支持特朗普进行示威活动，以向正在进行的国会联席会议施压，让其拒绝确认乔·拜登选举获胜的结果。

在这期间，特朗在Twitter发视频回应暴力冲突，让示威者回家，但同时说“我们爱你，你们是很特别的”。同时，还吐槽称彭斯没有挑战大选结果是缺乏勇气。

除了删除违规推文和暂时冻结特朗普账号，Twitter还称，如果特朗普继续违反公司规则，其账号将被永久冻结。

据悉，在乔·拜登1 月 20 日正式就职后，特朗普总统将失去他作为世界领导人所享有的推特特权。去年 11 月份，推特就证实，特朗普的@realDonaldTrump账号将与其他用户遵守同样的规则，包括禁止煽动暴力、发布关于投票或疫情相关的虚假信息。

在日前的事件中，要求删除总统Twitter账户的呼声越来越高。在很大程度上，人们认为特朗普至少在任期结束前可以继续发推文，但今天在国会大厦发生的暴力事件，以及特朗普回应的推文，似乎导致推特加快了这些惩罚行动。

值得一提的是，此前Facebook和YouTube也已删除特朗普对支持者讲话的视频。