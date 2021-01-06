中国铁路推出免费退票措施 1月6日前车票均可免费退票

你好，今天想讲讲我的真实故事，希望能对正在奋斗的朋友们有帮助。多年前，我只是个污水厂的工人，月薪只有2300，通过努力，我一步步成长为Linux工程师，月薪也从 2300 到年薪18W，听着是不是有些神奇？今天就和大家分享一下我自己的经历。开始时的焦虑我 07 年毕业于海南一所专科学校的计算机专业，毕业后先后做过复印机维修、防雷工程、工地文员、电脑维修、网吧网管。每一份工作做的时间都不长，半年到一年，工资也不高， 07 年