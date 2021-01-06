中国铁路推出免费退票措施 1月6日前车票均可免费退票

刚刚，中国铁路官方微博发布消息称，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集疫情防控政策的落实，自1月7日0时起，旅客在车站、铁路12306网站（含手机客户端）等各渠道办理1月6日24时前已购列车的有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买的铁路乘意险一同办理。
刚刚，中国铁路官方微博发布消息称，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集疫情防控政策的落实，自1月7日0时起，旅客在车站、铁路12306网站（含手机客户端）等各渠道办理1月6日24时前已购列车的有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买的铁路乘意险一同办理。
近日，迪普科技应用交付平台ADX3000 中标铁路核心票务系统应用交付建设项目。该项目是继ADX3000 稳定运行在多个铁路局的一体化信息集成平台、安全管理与控制、电子客票系统、货票3.0、界限管理及货检安全系统、外部服务通信网等业务系统之后，国产应用交付产品在铁路行业的又一重大核心系统的突破。 中国铁路 中国铁路是国家重要基础设施和重大民生工程。中国铁路总公司以及下辖的 18 个铁路局集团公司，负责铁路运输统一调度指挥
尽管RTX30系列依然存在缺货的状态，英伟达仍计划在2021年初发布新的RTX30系列显卡。原本有消息称在2021年1月份会发布的RTX3080（20GB）版本实际上是具有4GB VRAM的RTX3090，预计会在更晚一些时候发布，不过最新的消息显示，英伟达会在明年1月初发布12GB的入门级RTX3060显卡。
2020年12月23日，在今天，绝地求生开启了周三的例行更新维护，此次的更新维护内容是修复了一些运输机的bug，下面就来为大家分享一下绝地求生的更新维护公告。
2020年12月23日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于名小吃的，问题是“传统小吃驴打滚主要是用什么做的？”这个驴打滚很多人都听说过，但是没吃过的人估计还是大部分，下面就来为大家详细的科普一下这个驴打滚。
和平精英12月30日开启了一个“带兄弟上分”的线索图，要你根据线索图找出幸运数字，很多玩家还不清楚幸运数字是多少，下面就来为大家分享一下。
说到酒店，很多人首先想到的便是歇脚之处or睡眠场所。随着经济社会发展与消费升级，消费者对酒店服务和品质的要求也随之提高，现代酒店不再局限于住宿、餐饮，而是以越来越完善服务配置，多元化的功能设计，成为让人卸下疲惫，身心放松的享受之地。酒店中的顶配——东方明珠 230 空中酒店更是其中的佼佼者。该酒店霸气独占东方明珠塔上一整颗球，因距离地面足足有 230 米，而得名“ 230 空中酒店”，凭借“上不连天，下不连地，悬?
今日，理想汽车官方发布了2020年12月份交付数据，12月单月交付了6126 辆，再创历史新纪录， 2020 年全年交付 32624 辆。
2020年12月23日，在今天steam正式开启了冬季特卖的活动，活动一直持续到1月5日的早上10点，很多玩家还不清楚具体这次冬季特卖有什么好玩的游戏，下面就来为大家分享一下。
王者荣耀在12月23日开启了更新维护，此次的更新主要是修复玩家的闪退情况，下面就来为大家分享一下这次王者荣耀的更新维护公告。
12月12日，NVIDIA中国区产品经理吕壮、英雄联盟官方主持人小钰、宁美资深主播当当当齐聚宁美天猫官方旗舰店直播间，在线云品鉴GEFORCE RTX 3060 Ti显卡，并放送多重福利，为水友们带来了一场精彩、有趣的直播互动盛宴！直播品鉴GEFORCE RTX 3060 Ti在宁美天猫官方旗舰店直播间，NVIDIA中国区产品经理吕壮在线向水友们“爆料”30系列显卡背后的“黑科技”力量，GEFORCE RTX 3060 Ti显卡采用NVIDIA Ampere架构，支持光线追踪，并支持
你好，今天想讲讲我的真实故事，希望能对正在奋斗的朋友们有帮助。多年前，我只是个污水厂的工人，月薪只有2300，通过努力，我一步步成长为Linux工程师，月薪也从 2300 到年薪18W，听着是不是有些神奇？今天就和大家分享一下我自己的经历。开始时的焦虑我 07 年毕业于海南一所专科学校的计算机专业，毕业后先后做过复印机维修、防雷工程、工地文员、电脑维修、网吧网管。每一份工作做的时间都不长，半年到一年，工资也不高， 07 年
魔兽世界在12月23日开启了在线的更新修正，对一些不合理的bug进行了修复，也顺带改了一下纳斯利亚堡的一些内容，下面就来为大家分享一下。
今天，vivo官方微博正式宣布，vivo X60系列手机新品发布会将于2020年12月29日晚19:30正式举办。届时，搭载第二代防抖微云台技术的vivo X60系列手机将正式亮相。根据曝光的主题海报信息显示，vivo X60系列的第二代防抖微云台技术较上一代防抖效果更加出色，“夜色更精彩”则意味着vivo X60系列不仅防抖效果出色，而且低光照度环境下的拍摄质量也会尤为突出。
国外爆料者momomo_us发现了一款华硕TUF A17游戏本电脑，该笔记本电脑配备AMD Ryzen7-5800H处理器和英伟达GeForce RTX3060移动GPU，目前这些硬件都未正式发布，因此更加令人期待。
今日，小米官宣，小米11将在12月28日晚上7点30分正式发布。受此消息影响，小米股价目前上涨2.73%，报30.1港元，总市值7568.37亿港元。
2020年12月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于美食的，问题是“徽州名菜一品锅是人们冬季常吃的美食，做法是把各种菜品?”这个问题还是比较容易回答错的，毕竟很少听说过，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月30日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于高铁相关知识的，问题是“高铁上为什么没有E座位编号？”相信经常坐高铁的小伙伴都发现这个问题了，但是不清楚到底是为什么，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“让人不忍卒读的文章是指什么？”这个算是比较冷门的成语了，一些朋友还不清楚到底是什么意思，下面就来为大家详细的介绍一下。
在2020年12月31日，拜腾发布了一封内部邮件《中国区停工停产延期通知书》，拜腾通知中国区（不含香港）全体员工，公司自 2021 年 1 月 1 日起，停工停产时间将延至 2021 年 6 月 30 日。在此期间，中国区内地员工待岗，不予安排工作。
2020年12月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。榜单中30个手游发行商12月全球吸金21.6亿美元，占当期全球手游总收入29%。
今天下午，LG电子公布了第四季度的初步业绩，营业利润为6，470亿韩元（约合人民币38.3亿），销售额为18.8万亿韩元(约合人民币110.9亿)。..
擅长提供解决方案的方太，这一次也给出了破局之道。炸响铃、爆炒双脆、鸡煲翅、梅菜扣肉、东坡肉、蟹粉小笼，焖煮熬炖、煎炒蒸炸，动作行云流水一..
【导语】过去的 2020 年，对再惠来说，是虽然坎坷但却充实的一年，一路不易，收获满满。再惠（上海）网络科技有限公司（以下简称“再惠”）成立于..
随着国家招募人才的公开、公平、公正,为怀抱梦想走出大学校门的万千学子提供了红色机遇。今天的学员就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的挑梁人,..
怎么判断体温测量到底准不准呢？因为人体体温正常情况下并不是始终不变的，而是有一个稳定的温度区间。会根据人体部位，测量时段，性别差异，测量..
长期以来，信控管理以难度大、专业度高成为企业管理中的薄弱环节。很多企业缺少行之有效的信用管理的机制、方法、工具，具体表现在信用管理机制不..
长江三峡水利枢纽工程是我国以举国之力规划建设的世界级水利工程项目，具有防洪、发电、航运等多项综合效益，是目前综合效益最大的水利枢纽。三峡..
都说中华上下五千年，然而在它被发现之前，国际社会多有质疑之声。它，就是良渚古城遗址，于 2019 年正式列入世界遗产名录，五千年历史文明真正得..
阴阳师在最近开启了彼世之花活动玩法，其实就是简单的问答，很多玩家还不清楚这些问题的答案，下面就来为大家分享一下阴阳师迷梦之思问题答案大全..
台积电今天在官网公布去年12月业绩，根据公布的数据显示，在苹果 iPhone12强劲需求推动下，台积电该月销售额为42亿美元（1173.65亿元新台币），较..
最近火爆的互联网巨头卖菜成了巨头们眼中的香饽饽，多家企业进入了这个赛道。近日，当当创始人李国庆发布视频表示，看衰互联网卖菜，也就是社区团..
紧随时代发展，美萍云科技体验馆会员管理系统帮您助力一大步。随着人们对科技的进步越来越重视，科技体验馆不断涌出上市，然而科技体验馆行业还没..
“未来，安全应该走向哪里？”近日，在360未来安全研究院年度思想荟上，360首席安全官杜跃进博士发表了题为《安全未来之2020——安全大脑：数智时..
近日，上海陆家嘴中心商场“7分甜”奶茶店已支持数字人民币支付，但目前仅限支付宝员工使用。对此，蚂蚁集团回应称，目前尚在试点初期，没有更多信..
当前，品牌主越来越看重品效协同，只有能更精准地满足这一营销诉求的代理商才更能获得品牌主的青睐，而解决这个问题的关键在于人才。为此，巨量大..
近日，电脑之家关联公司上海网策广告有限公司发生投资人工商变更，投资人由北京科博思爱信息技术有限公司变更为杭州埃米网络科技有限公司。从股权..
大众ID.4电动SUV汽车在2020年9月就有消息，并将于今年1月正式发布。最近这款电动汽车的配置有了新的消息，传闻有6个不同的配置版本，分别是Pro，L..
天风国际证券分析师郭明錤今天发布报告指出，预测大立光为提升产能利用率，将在今年上半年砍价iPhone中高阶镜头ASP约15-25%，玉晶光的订单比重、产..
随着高速增长的经济形势，我国国民经济得到飞速发展。近年来，我国倡导发展“创新创业”企业，促使中小型企业如雨后春笋。然而，当前我国企业在发..
2021CF1月在1月份开启了先抽后付的活动，其中玩家可以在这个抽奖的页面抽取到很多新的奖励，下面就来为大家分享一下2021CF1月先抽后付活动地址。..