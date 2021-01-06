中国铁路推出免费退票措施 1月6日前车票均可免费退票

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中国铁路推出免费退票措施 1月6日前车票均可免费退票

2021-01-06 17:53 · 稿源：站长之家

刚刚，中国铁路官方微博发布消息称，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集疫情防控政策的落实，自1月7日0时起，旅客在车站、铁路12306网站（含手机客户端）等各渠道办理1月6日24时前已购列车的有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买的铁路乘意险一同办理。

QQ截图20210106175556.jpg

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