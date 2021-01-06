特斯拉2020年筹集120亿美元，全部用于德州工厂的建设

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:特斯拉在2020年一共通过资本渠道筹集了120亿美元，并全部用于得克萨斯州超级工厂的建设，为这座工厂的投产建设提供了重要的支持。

特斯拉在2020年进行了两次50亿美元的大融资，一次在9月份，一次在12月份。第二轮的50亿美元融资活动仅在一天之内就完成，因为投资者迅速抢购了特斯拉当时为了融资发售的股票。



通过股票发行方式完成了大约120亿美元融资后，特斯拉在得克萨斯州超级工厂也获得了全部资金。巴克莱银行分析师布莱恩·约翰逊（Brian Johnson）在给投资者的一份报告中写道，此次股票发行将照顾到特斯拉建设德州工厂的支出，为特斯拉在全球建立更多工厂打开了大门。

约翰逊写道：“由于特斯拉在2020财年筹集了超过 120 亿美元的资金，我们看到特斯拉的新生产工厂建设已获得全部资金，将会加速工厂投产的速度”“从众多新闻可以看到，特斯拉的股价也不断上涨，且会长期保持这一趋势。”

特斯拉在去年7月以大约9700万美元的价格购买了2100英亩的土地。据德克萨斯州州长格雷格·阿伯特（Greg Abbott）称，整个项目预计投资将达到 11 亿美元。

随着对电动汽车的需求增加，特斯拉也在全球其他地区开始布局工厂，提高产量的同时减少美国以外地区的交货时间。上海的超级工厂现在已可以生产Model3和Model Y，德国柏林工厂也可能在今年晚些时候正式投产。

在世界其他地区，比如印度，也可能需要自己的工厂，因为印度的进口税导致特斯拉汽车在当地的售价几乎翻倍。印度已经向特斯拉抛出了橄榄枝希望他们到印度建厂，特斯拉首席执行官马斯克表暗示，到2021年，他们可能会在印度建立业务。