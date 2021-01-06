马斯克：特斯拉创建之初能活下来的几率仅为 10％

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日消息:上周六特斯拉发布了备受关注的 2020 年第四季度生产和交付报告。在报告中，特斯拉指出 2020 年该公司共生产了近 50 万辆汽车，销量增长了36%。

根据报告， 2020 年第四季度，特斯拉共交付了近1. 9 万辆Model S/X，以及逾16. 1 万辆Model3/Y。从 2020 年全年来看，这家电动汽车制造商共生产了近 51 万辆汽车，其中包括大约45. 5 万辆Model3/Y 。具体来讲， 2020 年特斯拉总共交付了49. 955 万辆汽车。在报告中，特斯拉还宣布，旗下上海超级工厂已经开始生产Model Y，并且「预计很快就会开始」交付。

对此，特斯拉公司创始人埃隆马斯克（Elon Musk）今天在推特上回应关于 2020 年第四季度生产和交付报告称，「特斯拉团队实现了如此重要的一个里程碑，我为他们感到骄傲！在创建初期，我认为特斯拉的生存几率仅为10%。即便如此，也是种乐观的估计。」

另外，日前中信证券指出，特斯拉国产Model Y于 2021 年 1 月 1 日正式发售，33. 99 万元起售。相比竞争对手，Model Y在价格、尺寸和内饰等方面其实并不显著占优。我们认为其真正优势在于智能化配置带来的全新体验，其FSD套件收入截止 2020 年Q1 带来的递延收入已经超过 6 亿美元。在特斯拉的示范效应下，未来其他车企将加快自身智能化技术研发和智能化配置渗透，产业链有望显著受益。