韩国电信公司LG Uplus通过廉价的付费计划吸引更多5G用户

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:韩国是全球较早开展5G商用服务的国家之一，但高昂的5G资费成为很多人更换套餐的障碍。如今韩国移动运营商LG Uplus正在推出廉价的支付计划，以吸引更多的5G用户，同时加速了用户向其高速5G网络的迁移。

LG Uplus Corp.周二表示将发布新的月度数据计划，以5G网路速度提供4GB数据，价格为47000韩元（279元人民币美元），此前竞争对手KT也在2020年年底推出了月度5G计划，价格为45000韩元，也可以享受到5G的高速网络。

与大多数现有的每月5万韩元以上的5G数据资费相比，新的数据计划相对更便宜。目前韩国最大的电信运营商SK Telecom也提高了其5G数据计划，目前正在进行审核。

自从2019年4月韩国5G网络商业化以来，韩国已经累计了大量的5G用户，到2020年11月底，5G用户已接近1100万，约占7000万移动用户总数的15.5%。到11月，SK Telecom拥有最多的5G用户，为510万，其次是KT，为330万，LG Uplus为250万。

但是用户迁移未能达到预期，这促使三大运营商制定了更有吸引力的资费计划。截至到2020年底，SK Telecom和LG Uplus已经争取到的5G用户，占旗下移动用户总数的30%。

不过已经足够快的4G网速以及5G网络覆盖不理想，使得去年有超过50万的5G用户在8月前又重新用回了4G LTE。

根据韩国政府的数据，2020年11月，平均每位5G用户使用了26GB数据。同时运营商仍希望通过较低的价格，来让用户加速转向5G网络。