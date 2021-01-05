最新中国市值500强重磅出炉 腾讯位居中国市值500强第一

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最新中国市值500强重磅出炉 腾讯位居中国市值500强第一

2021-01-05 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今天，21数据新闻实验室发布了最新的中国市值500强榜单。榜单显示，截至2020年底，腾讯市值超过4.5万亿元超阿里巴巴成为中国市值最高的企业。阿里巴巴排名第二，市值为4.2亿元。台积电顶替工商银行进入前三甲，市值约3.2亿元。

从榜单可以看到，排名前二十的企业大多是互联网企业，“中字头”公司逐步撤退，仅剩8家在TOP20行列。

近年来，互联网公司发展迅猛，诞生了不少“新贵”。其中，美团、拼多多增长较快，双双跻身“万亿市值俱乐部”，年内市值涨幅分别高达175%、364%。

京东、小米也表现不俗，市值均翻1倍以上。其中，小米排名上升了41名，顺利进入中国市值20强企业行列。

此外，新能源汽车和白酒企业实力亦不可小觑。榜单数据显示，新能源汽车领域龙头企业宁德时代排名上升较快，已排至17名。该公司市值于1月4日首次突破9000亿元，股价一度涨超11%。白酒股贵州茅台更是稳步前进，市值排名从第7名上升到第4名，年内市值增长万亿。

值得注意的是，最新的500强企业中，有43家是2020年新上市的公司，多集中在医药生物、半导体、新零售、新能源汽车等领域，包括泡泡玛特、京东健康、名创优品、小鹏汽车、理想汽车等。

最新排名


公司筒称

地区

行业

总市值 (亿人民帀）

市值增长

1


腾讯控股

广东

信息技术

45530

41.66%

2


阿里巴巴

浙江

信息技术

42015

5.47%

3


台积电

台湾

电子

31911

59.71%

4


责州茅台

贵州

食品饮料

25099

68.89%

5


工商银行

北京

银行

17128

-16.52%

6


中国平安

广东

保险

15377

-0.16%

7


美团

北京

信息技术

14589

175.17%

8


拼多多

上海

商业贸易

14217

363.51%

9


建设银行

北京

银行

12521

-17.56%

10


五粮液

四川

食品饮料

11328

119.42%

11


招商银行

广东

银行

10960

16.60%

12


农业银行

北京

银行

10759

-15.45%

13


友邦保险

香港

保险

9670

9.17%

14


中国人寿

北京

保险

9065

4.15%

15


京东

北京

信息技术

9009

150.69%

16


中国银行

北京

银行

8567

-16.59%

17


宁德时代

福建

电气设备

8179

248.08%

18


中国移动

北京

通信

7617

-36.60%

19


中国石油

北京

石油石化

7146

-29.80%

20


小米集团

北京

信息技术

7038

202.31%

21


美的集团

广东

家电

6912

70.21%

22


海天眛业

广东

食品饮料

6498

123.84%

23


恒瑞医药

江苏

医药生物

5943

53.53%

24


金龙鱼

上海

农林牧渔

5873

——

25


中国中免

北京

休闲服务

5515

217.54%

26


农夫山泉

浙江

食品饮料

5197

——

27


迈瑞医疗

广东

医药生物

5179

134.19%

28


比亚迪

广东

5088

330.17%

29


蔚来

上海


4970

1564.74%

30


百度

北京

信息技术

4812

57.81%

31


贝壳

北京

房地产

4733

——

32


中国石化

北京

石油石化

4596

-22.82%

33


香港交易所

香港

多元金融

4535

58.66%

34


海康威视

浙江

电子

4532

48.14%

35


长江电力

北京

公用事业

4357

7.76%

36


兴业银行

福建

银行

4336

5.40%

37


网易

广东

信息技术

4292

55.37%

38


顺丰控股

广东

交运物流

4020

144.87%

39


京东健康

北京

医药生物

4020

——

40


邮储银行

北京

银行

3940

-18.43%

41


立讯精密

广东

电子

3928

100.61%

42


平安银行

广东

银行

3753

17.57%

43


格力电器

广东

家电

3726

-5.55%

44


洋河股份

江苏

食品饮料

3556

113.57%

45


药明生物

江苏

医药生物

3532

208.75%

46


隆基股份

陕西

电气设备

3478

271.30%

47


中信证券

广东

证券经纪

3466

21.52%

48


中国神华

北京

煤炭

3388

-3.35%

49


中国太保

上海

保险

3337

6.22%

50


泸州老窖

四川

食品饮料

3313

160.91%

51


山西汾酒

山西

食品饮料

3271

318.38%

52


药明康德

江苏

医药生物

3268

116.20%

53


万科

广东

房地产

3217

-10.62%

54


爰尔眼科

湖南

医药生物

3087

151.87%

55


长城链

河北


2991

331.42%

56


交通银行

上海

银行

2967

-24.85%

57


三一重工

北京

机械设备

2965

106.37%

58


鸿海

台湾

信息技术

2961

1.06%

59


思摩尔国际

广东

电子

2952

——

60


牧原股份

河南

农林牧渔

2890

50.53%

61


万华化学

山东

化工

2858

62.08%

62


上汽集团

上海


2855

2.47%

63


百威亚太

香港

食品饮料

2853

-8.54%

64


浦发银行

上海

银行

2841

-21.75%

65


中信建投

北京

证券经纪

2837

40.67%

66


好未来

北京

教育服务

2798

40.59%

67


安踏体育

福建

纺织服装

2796

65.64%

68


京沪高铁

北京

交运物流

2779

——

69


联发科

台湾

信息技术

2758

67.99%

70


工业富联

广东

电子

2720

-25.01%

71


伊利股份

内蒙古

食品饮料

2699

43.08%

72


中海油

北京

石油石化

2698

-47.95%

73


东方财富

上海

多元金融

2670

152.12%

74


海底捞

北京

食品饮料

2663

79.21%

75


海螺水泥

安徽

建綱料

2596

-9.02%

76


阿里健康

香港

医药生物

2593

167.41%

77


中金公司

北京

证券经纪

2537

331.62%

78


中国人保

北京

保险

2513

-14.75%

79


海尔智家

山东

家电

2456

96.25%

80


新鸿基地产

香港

房地产

2439

-21.24%

81


智飞生物

mx

医药生物

2367

197.85%

82


金沙中国

澳门

休闲服务

2318

-23.17%

83


龙湖集团

北京

房地产

2315

18.33%

84


陆金所控股

上海

多元金融

2259

——

85


港铁公司

香港

交运物流

2255

-11.23%

86


紫金矿业

福建

有色金属

2249

104.25%

87


恒大汽车

广东


2241

272.65%

88


台塑石化

台湾

石油石化

2208

2.10%

89


银河娱乐

澳门

休闲服务

2203

-1.15%

90


中芯国际

上海

电子

2192

305.24%

91


吉利汽车

浙江


2189

74.95%

92


小睡汽车

广东


2187

——

93


中公教肓

安徽

教育服务

2167

96.48%

94


民生银行

北京

银行

2154

-19.54%

95


中信银行

北京

银行

2152

-20.98%

96


恒生银行

香港

银行

2151

-21.98%

97


宁波银行

浙江

银行

2123

34.01%

98


腾讯音乐

广东

传媒

2106

53.28%

99


中银香港

香港

银行

2091

-18.37%

100


中国建筑

北京

建筑装饰

2086

-11.59%

101


京东方A

北京

电子

2058

31.65%

102


韦尔股份

上海

电子

2005

61.89%

103


新东方

北京

教肓服务

1994

49.31%

104


碧桂园

广东

房地产

1988

-18.59%

105


恒力石化

辽宁

化工

1969

73.94%

106


光大银行

北京

银行

1965

-9.32%

107


中华电

台湾

通信

1955

-2.11%

108


华润啤酒

北京

食品饮料

1950

55.65%

109


申洲国际

浙江

纺织服装

1923

25.38%

110


华润罝地

香港

房地产

1921

-22.51%

111


金山办公

北京

信息技术

1895

150.76%

112


保利地产

广东

房地产

1893

-1.94%

113


翰森制药

江苏

医药生物

1873

39.47%

114


荣盛石化

浙江

化工

1864

139.11%

115


招商证券

广东

证券经纪

1857

63.81%

116


哔哩哔哩

上海

信息技术

1835

330.59%

117


长舂高新

吉林

医药生物

1817

100.85%

118


长和

香港

综合

1756

-31.59%

119


香港中华煤气

香港

公用事业

1732

-24.94%

120


_股份

四川

电气设备

1730

239.44%

121


创科实业

香港

家电

1706

63.75%

122


中国铁塔

北京

信息技术

1689

-37.73%

123


理想汽车

北京


1688

——

124


中国恒大

广东

房地产

1660

-35.12%

125


中通快递

上海

交运物流

1627

27.72%

126


双汇发展

河南

食品饮料

1626

68.78%

127


片觸

福建

医药生物

1614

143.48%

128


汇川技术

广东

电气设备

1605

202.20%

129


台达电

台湾

电子

1586

73.15%

130


航发动力

陕西

国防军工

1582

224.34%

131


舜宇光学科技

浙江

电子

1567

18.19%

132


百济神州

北京

医药生物

1562

119.31%

133


百胜中国

上海

休闲服务

1562

24.00%

134


蒙牛乳业

内蒙古

食品饮料

1555

40.02%

135


中国海外发展

香港

房地产

1554

-47.82%

136


亿纬锂能

广东

电气设备

1539

216.68%

137


中电控股

香港

公用事业

1525

-17.75%

138


华泰证券

江苏

证券经纪

1502

-12.01%

139


信义光能

安徽

电气设备

1501

275.02%

140


酌液压

江苏

机械赌

1475

236.16%

141


新华保险

北京

保险

1472

10.25%

142


中国电信

北京

通信

1464

-37.07%

143


上海机场

上海

交运物流

1458

-3.92%

144


云南白药

云南

医药生物

1451

27.03%

145


国泰君安

上海

证券经纪

1450

-7.16%

146


分众传媒

广东

传媒

1449

57.67%

147


海通证券

上海

证券经纪

1440

-6.00%

148


用友网络

北京

信息技术

1435

101.76%

149


台塑

台湾

化工

1425

-3.66%

150


中兴通讯

广东

通信

1422

2.30%

151


泰格医药

浙江

医药生物

1397

195.15%

152


中国中车

北京

机械赌

1390

-29.06%

153


中远海控

天津

交运物流

1384

137.30%

154


中国联通

北京

通信

1383

-24.32%

155


中国飞鹤

北京

食品饮料

1365

86.47%

156


中国燃气

香港

公用事业

1351

-1.01%

157


中信股份

香港

综合

1344

-50.50%

158


蓝思科技

湖南

电子

1342

128.41%

159


宝钢股份

上海

钢铁

1325

3.64%

160


南亚塑料

台湾

化工

1324

-1.49%

161


国信证券

广东

证券经纪

1311

27.41%

162


携程网

上海

休闲服务

1305

94.12%

163



江西

有色金属

1297

212.33%

164


碧桂园服务

广东

房地产

1294

103.07%

165


国泰金

台湾

保险

1292

-0.96%

166


芒果■

湖南

传媒

1291

107.38%

167


联电

台湾

电子

1290

194.20%

168


中泰证券

山东

证券经纪

1289

——

169


洛阳钼业

河南

有色金属

1272

43.22%

170


中国广核

广东

公用事业

1266

-22.04%

171


复星医药

上海

医药生物

1258

93.18%

172


恩捷股份

云南

化工

1244

205.81%

173


唯品会

广东

信息技术

1242

87.44%

174


长实集团

香港

房地产

1237

-33.52%

175


申万宏源

新疆

证券经纪

1237

2.50%

176


公牛集团

浙江

轻工制造

1233

——

177


恒基地产

香港

房地产

1233

-25.69%

178


闻泰科技

湖北

电子

1232

18.54%

179


国电南瑞

江苏

电气设备

1228

25.44%

180


歌尔股份

山东

电子

1222

89.10%

181


传音控股

广东

电子

1217

233.42%

182


三安光电

湖北

电子

1210

61.57%

183


潍柴动力

山东


1200

-3.00%

184


中国中铁

北京

建筑装饰

1194

-14.14%

185


康泰生物

广东

医药生物

1192

110.42%

186


中国生物制药

香港

医药生物

1191

-3.13%

187


广汽集团

广东


1187

7.55%

188


温氐股份

广东

农林牧渔

1162

-34.90%

189


台化

台湾

化工

1153

-3.45%

190


青岛啤酒

山东

食品饮料

1153

74.07%

191


古井贡酒

安徽

食品饮料

1152

92.88%

192


鹏鼎控股

广东

电子

1148

10.62%

193


中国联通香港

香港

通信

1146

-43.04%

194


福耀玻璃

福建

m.

1144

94.33%

195


融创中国

天津

房地产

1124

-39.43%

196


广发证券

广东

证券经纪

1121

7.48%

197


李宁

北京

纺织服装

1117

130.53%

198


上海银行

上海

银行

1114

-17.39%

199


富邦金

台湾

多元金融

1111

0.49%

200


太古地产

香港

房地产

1110

-18.04%

201


中信特钢

湖北

钢铁

1100

61.55%

202


中国财险

北京

保险

1099

-41.26%

203


恒生电子

浙江

信息技术

1095

75.44%

204


中航沈飞

山东

国防军工

1095

147.41%

205


海大集团

广东

农林牧渔

1088

91.25%

206


万国数据

上海

信息技术

1086

98.41%

207


新奧能源

河北

公用事业

1081

25.88%

208


三六零

北京

信息技术

1063

-33.18%

209


中升控股

辽宁


1061

63.46%

210


上港集团

上海

交运物流

1059

-20.80%

211


阳光电源

安徽

电气设备

1053

586.50%

212


招商蛇口

广东

房地产

1053

-33.06%

213


长安链

MR


1037

141.51%

214


九龙仓M4k

香港

房地产

1031

-20.27%

215


卓胜微

江苏

电子

1027

150.26%

216


深信服

广东

信息技术

1026

119.39%

217


北京银行

北京

银行

1023

-14.79%

218


中航西飞

陕西

国防军工

1016

123.93%

219


颐海国际

北京

食品饮料

1013

136.43%

220


新希望

四川

农林牧渔

1009

19.98%

221



台湾

电子

995

-36.26%

222


TCL科技

广东

电子

993

64.27%

223


中国铁建

北京

建筑装饰

983

-25.83%

224


中国国航

北京

交运物流

980

-23.92%

225


中国交建

北京

建筑装饰

977

-26.39%

226


信达生物

江苏

医药生物

967

222.17%

227


华夏银行

北京

银行

962

-18.51%

228


大秦铁路

山西

交运物流

960

-21.32%

229


泡泡玛特

北京

商业服务

960

——

230


山东黄金

山东

有色金属

959

3.02%

231


中国银河

北京

证券经纪

957

6.36%

232


中国重工

北京

国防军工

955

-20.04%

233


康龙化成

北京

医药生物

943

140.17%

234


兆丰金

台湾

银行

941

-2.87%

235


澜起科技

上海

电子

936

15.74%

236


陕西煤业

陕西

煤炭

934

3.89%

237


华住

上海

休闲服务

933

16.79%

238


广联达

北京

信息技术

933

143.34%

239


兆易创新

北京

电子

931

41.59%

240


长江基建集团

香港

公用事业

929

-29.43%

241


金蝶国际

广东

信息技术

922

297.83%

242


絲雨虹

北京

建綱料

911

132.86%

243


科大讯飞

安徽

信息技术

909

19.94%

244


华域链

上海


909

10.89%

245


平安好医生

上海

医药生物

908

67.00%

246


华友钴业

浙江

有色金属

905

113.00%

247


中钢

台湾

钢铁

904

3.29%

248


北方华创

北京

电子

897

107.81%

249


爰奇艺

北京

信息技术

894

-17.29%

250


中信金

台湾

银行

892

-12.28%

251


统一

台湾

食品饮料

891

-9.26%

252


通策医疗

mi

医药生物

887

169.70%

253


三花智控

浙江

家电

885

84.74%

254


杭州银行

浙江

银行

885

88.28%

255


万泰生物

北京

医药生物

874

——

256


复星国际

上海

综合

864

-0.59%

257


中航光电

河南

国防军工

862

106.19%

258


宝丰能源

宁夏

化工

858

23.03%

259


中油资本

新疆

多元金融

857

-22.01%

260


奇安信-U

北京

信息技术

857

——

261


方正证券

湖南

证券经纪

854

19.61%

262


领益智造


电子

845

14.01%

263


祥硕科技

台湾

电子

844

818.58%

264


中微公司

上海

机械设备

843

70.55%

265


正泰电器

浙江

电气设备

842

46.03%

266


浙商银行

浙江

银行

827

-14.28%

267


南方航空

广东

交运物流

825

4.49%

268


日月光投控

台湾

电子

825

-1.76%

269


沪桂产业-U

上海

电子

821

——

270


晨光文具

上海

轻工制造

821

83.16%

271


周大福

香港

商业贸易

821

22.96%

272


和费陆

台湾

m.

815

-6.10%

273


恒大物业

广东

房地产

813

——

274


紫光国微

河北

电子

812

163.20%

275


南京银行

江苏

银行

809

8.69%

276


台湾大

台湾

通信

807

-11.85%

277


万洲国际

香港

农林牧渔

807

-24.01%

278


江苏银行

江苏

银行

806

-3.52%

279


跟谁学

北京

教肓服劳

804

121.05%

280


华润燃气

香港

公用事业

803

-5.78%

281


华能水电

云南

公用事业

803

5.69%

282


欧派家居

na

轻工制造

802

63.16%

283


石药集团

香港

医药生物

799

-23.01%

284


中国船舶

上海

国防军工

791

163.83%

285


爱美客

北京

医药生物

787

——

286


新城娜

江苏

房地产

786

-10.09%

287


明源云集团控股

广东

信息技术

775

——

288


恒隆地产

香港

房地产

774

12.37%

289


汽车之家

北京

信息技术

774

16.60%

290


中环股份

天津

电气设备

773

135.12%

291


新世界发展

香港

房地产

773

-20.95%

292


华兰生物

河南

医药生物

771

56.25%

293


比亚迪电子

广东

电子

770

154.65%

294


中银证券

上海

证券趟

769

——

295


视源股份

广东

电子

769

36.79%

296


粵海投资

广东

公用事业

768

-19.53%

297


再鼎医药

上海

医药生物

766

286.93%

298


中国核电

北京

公用事业

766

-1.60%

299


光大证券

上海

证券经纪

765

38.52%

300


先导智能

江苏

机械设备

762

92.38%

301


华润微

江苏

电子

760

——

302


渤海银行

天津

银行

758

——

303


中联重科

湖南

机械设备

756

46.85%

304


电能实业

香港

公用事业

754

-30.77%

305


玉山金控

台湾

银行

744

-1.38%

306


甘李药业

北京

医药生物

742

——

307


联想集团

北京

信息技术

742

31.80%

308


东方证券

上海

证券经纪

741

7.88%

309


逸仙电商

广东

商业贸易

738

——

310


蓝月亮

广东

化工

738

——

311


信义玻璃

香港


736

98.06%

312


世茂集团

香港

房地产

735

-17.66%

313


中国卫通

北京

国防军工

726

60.25%

314


广达

台湾

信息技术

726

25.49%

315


凯菜英

天津

医药生物

725

142.11%

316


福茱特

浙江

建筑材料

724

257.16%

317


新和成

浙江

医药生物

724

44.80%

318


今世缘

江苏

食品饮料

720

75.37%

319


苏宁易购

江苏

商业贸易

718

-23.74%

320


上海电气

上海

电气设备

716

6.18%

321


ESR

香港

房地产

716

49.54%

322


汇顶科技

rm

电子

712

-24.28%

323


绿地控股

上海

房地产

709

-16.12%

324


稳健医疗


医药生物

708

——

325


华熙生物

山东

医药生物

703

75.58%

326


中国巨石

浙江

化工

699

83.12%

327


石头科技

北京

机械设备

691

——

328


华润万象生活

riR

房地产

691

——

329


永辉超市

福建

商业贸易

683

-5.31%

330


长电科技

江苏

电子

682

93.68%

331


三环集团

广东

电子

677

74.26%

332


北新建材

北京

建筑材料

677

57.37%

333


红塔证券

云南

证券跑

675

10.85%

334


宝信软件

上海

信息技术

671

111.66%

335


东方航空

上海

交运物流

670

-21.26%

336


安克创新

湖南

电子

668

——

337


威高股份

山东

医药生物

667

76.25%

338


同花顺

浙江

多元金融

667

13.63%

339


高德红外

湖北

电子

665

237.98%

340


中国建材

北京


662

0.65%

341


亿联网结

福建

通信

660

52.03%

342


三七互娱

安徽

游戏

660

15.97%

343


福斯特

浙江

电气设备

657

158.76%

344


东风集团

湖北

m

656

15.87%

345


安图生物

河南

医药生物

655

61.74%

346


晶澳科技

河北

电气设备

650

333.08%

347


君实生物

上海

医药生物

647

151.99%

348


越科技

广东

电子

645

35.42%

349


统一超

台湾

商业贸易

643

-12.56%

350


香港电讯

香港

通信

641

-13.87%

351


苏泊尔

浙江

家电

640

1.57%

352


微创医疗

上海

医药生物

639

376.05%

353


第一金控

台湾

银行

636

-7.45%

354


高鑫零售

上海

商业贸易

633

-21.65%

355


合库金

台湾

银行

630

0.75%

356


香港罝地

香港

房地产

629

-32.82%

357


研华

台湾

信息技术

628

27.46%

358


康师傅控股

天津

食品饮料

627

-6.46%

359


康希诺

天津

医药生物

626

432.86%

360


龙蟒佰利

河南

化工

625

99.93%

361


南亚科

台湾

电子

624

4.50%

362


信和置业

香港

房地产

623

-11.74%

363


宁波港

浙江

交运物流

620

23.79%

364


金山云

北京

信息技术

620

——

365


金地集团

广东

房地产

609

-6.90%

366


华鲁恒升

山东

化工

607

87.72%

367


微博

北京

信息技术

606

-17.23%

368


滔薄

上海

纺织服装

605

15.70%

369


华能国际

北京

公用事业

605

-22.44%

370


九号公司-UWD

北京


604

——

371


国投电力

北京

公用事业

602

-3.39%

372


大华股份

浙江

电子

596

-0.36%

373


沃森生物

云南

医药生物

595

19.33%

374


国巨

台湾

电子

594

35.65%

375


中国电建

北京

建筑装饰

594

-10.60%

376


金风科技

新疆

电气设备

593

24.86%

377


英科医疗

山东

医药生物

592

1698.05%

378


龙光集团

广东

房地产

590

-8.49%

379


金域医学

广东

医药生物

589

151.01%

380


寒武纪-U

北京

电子

587

——

381


紫光股份

北京

信息技术

585

-9.40%

382


国投资本

上海

证券鲍

585

-8.65%

383


华侨城A

广东

房地产

582

-8.99%

384


兴业证券

福建

证券鲍

581

22.60%

385


天齐涯业

四川

有色金属

580

30.12%

386


元大金

台湾

多元金融

579

5.53%

387


金山软件

北京

信息技术

578

132.57%

388


新濠溥亚娱乐

澳门

休闲服劳

577

-28.54%

389


重庆啤酒

mk

食品饮料

576

129.00%

390


中国旺旺

上海

食品饮料

575

-29.01%

391


海螺创业

安徽

公用事业

573

4.18%

392


完美世界

浙江

游戏

572

0.26%

393


永利澳门

澳门

休闲服劳

570

-36.28%

394


港灯-SS

香港

公用事业

567

-6.65%

395


天赐材料

广东

化工

567

399.46%

396


中国铝业

北京

有色金属

566

1.51%

397


秦淮数据

北京

信息技术

562

——

398


百润股份

上海

食品饮料

559

309.26%

399


璞泰来

上海

电气设备

557

50.43%

400


达达集团

上海

交运物流

556

——

401


江西铜业

江西

有色金属

556

14.79%

402


中国长城

广东

信息技术

556

22.04%

403


星宇股份

江苏


554

111.10%

404


浙商证券

浙江

证券鲍

553

49.04%

405


中国通号

北京

机械设备

548

-18.57%

406


恒安国际

福建

轻工制造

548

-7.32%

407


居然之家

湖北

商业贸易

548

-8.64%

408


华南金

台湾

银行

545

-12.62%

409


新产业

广东

医药生物

545

——

410


健帆生物

广东

医药生物

542

80.19%

411


中租-KY

台湾

多元金融

539

26.28%

412


敏华控股

香港

轻工制造

538

183.76%

413


-汽解放

吉林


538

231.82%

414


顺義农业

北京

食品饮料

538

37.70%

415


九龙仓集团

香港

房地产

535

-1.09%

416


盛京银行

辽宁

银行

535

12.28%

417


包钢股份

内蒙古

钢铁

533

-11.36%

418


中炬高新


食品饮料

531

69.38%

419


中国宏桥

山东

有色金属

531

47.02%

420


世纪华通

浙江

游戏

530

-22.17%

421


深南电路

广东

电子

529

9.65%

422


龙源电力

北京

公用事业

526

48.08%

423


名创优品

广东

商业贸易

523

——

424


人福医约

湖北

医药生物

523

186.03%

425


天坛生物

北京

医药生物

523

79.10%

426


联咏

台湾

电子

521

68.06%

427


中国中冶

北京

建筑装饰

520

-4.48%

428


阅文集团

上海

传媒

520

76.51%

429


硅力-KY

台湾

电子

519

156.72%

430


天昧食品

四川

食品饮料

518

179.49%

431


大参林

广东

医药生物

516

83.05%

432


华大基因


医药生物

514

87.13%

433


台泥

台湾

mmm

512

-1.40%

434


达利食品

福建

食品饮料

511

-27.86%

435


华润水泥控股

香港

建綱料

509

-17.98%

436


酒鬼酒

湖南

食品饮料

509

336.53%

437


春秋航空

上海

交运物流

508

26.26%

438


华夏幸福

河北

房地产

506

-41.48%

439


国轩高科

安徽

电气设备

501

202.91%

440


科沃斯

江苏

麵设备

499

336.05%

441


上海菜士

上海

医药生物

499

35.14%

442


金融壹账通

上海

信息技术

498

94.61%

443


欧普康视

安徽

医药生物

497

159.74%

444


中科曙光

天津

信息技术

497

59.50%

445


国药控股

上海

医药生物

495

-34.59%

446


中科创达

北京

信息技术

495

172.47%

447


睿创微纳

山东

电子

494

191.42%

448


浙能电力

浙江

公用事业

494

-8.33%

449


中控技术

浙江

电气设备

492

——

450


国金证券

四川

证券鲍

492

74.94%

451


华海药业

浙江

医药生物

492

115.48%

452


浙江鼎力

浙江

机械设备

491

98.14%

453


乐普医疗

北京

医药生物

490

-16.78%

454


孚能科技

江西

电气设备

490

——

455


昆仑能源

香港

石油石化

488

-8.50%

456


中煤能源

北京

488

-14.88%

457


欣旺达

广东

电子

484

60.09%

458


玲從轮胎

山东

化工

483

75.56%

459


立昂微

浙江

电子

482

——

460


*ST盐湖

青海

化工

480

95.88%

461


华虹半导体

上海

电子

480

134.59%

462


艇技术

rs='

'陆

479

143.18%

463


益丰药房

湖南

医药生物

479

72.63%

464


天合光能

江苏

电气设备

479

——

465


中海油服

天津

石油石化

478

-37.65%

466


康泰医学

河北

医药生物

478

——

467


北方稀土

内蒙古

有色金属

476

20.76%

468


上海医药

上海

医药生物

475

-0.67%

469


中国信达

北京

多元金融

472

-21.97%

470


绝昧食品

湖南

食品饮料

472

66.93%

471


恒逸石化

广西

化工

471

19.13%

472


捷佳伟创

广东

机械设备

468

285.73%

473


华峰氣论

浙江

化工

468

74.04%

474


中伟股份

贵州

化工

466

——

475


渝农商行

mx

银行

465

-31.86%

476


华东医药

浙江

医药生物

465

8.94%

477


长江证券

湖北

证券跑

464

17.65%

478


宋城演艺

浙江

休闲服劳

463

3.19%

479


瑞昱

台湾

电子

463

66.59%

480


远传

台湾

通信

463

-15.34%

481


坚朗五金

广东

建额料

463

372.27%

482


德赛西威

rs='

信息技术

463

177.41%

483


光威复材

山东

化工

462

95.71%

484


护国民航信息网结

北京

信息技术

461

-7.62%

485


中国重汽

山东


460

11.93%

486


东方盛虹

江苏

化工

458

119.62%

487


安并食品

福建

食品饮料

456

233.97%

488


大族觥

广东

电子

456

6.87%

489


圣湘生物

湖南

医药生物

456

——

490


华测_


综合

456

84.41%

491


韵达股份

浙江

交运物流

455

-38.60%

492


长荣海运

台湾

交运物流

455

227.37%

493


旭辉控股集团

上海

房地产

455

-2.50%

494


财通证券

浙江

证券趟

454

11.55%

495


国瓷材料

山东

化工

453

105.71%

496


南京证券

江苏

证券鲍

452

6.21%

497


融创服务控股

天津

房地产

448

——

498


众安在线

上海

保险

448

21.04%

499


白云山

广东

医药生物

446

-19.28%

500


顾家家居

浙江

轻工制造

446

62.03%


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