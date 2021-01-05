最新中国市值500强重磅出炉 腾讯位居中国市值500强第一

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今天，21数据新闻实验室发布了最新的中国市值500强榜单。榜单显示，截至2020年底，腾讯市值超过4.5万亿元超阿里巴巴成为中国市值最高的企业。阿里巴巴排名第二，市值为4.2亿元。台积电顶替工商银行进入前三甲，市值约3.2亿元。
从榜单可以看到，排名前二十的企业大多是互联网企业，“中字头”公司逐步撤退，仅剩8家在TOP20行列。
近年来，互联网公司发展迅猛，诞生了不少“新贵”。其中，美团、拼多多增长较快，双双跻身“万亿市值俱乐部”，年内市值涨幅分别高达175%、364%。
京东、小米也表现不俗，市值均翻1倍以上。其中，小米排名上升了41名，顺利进入中国市值20强企业行列。
此外，新能源汽车和白酒企业实力亦不可小觑。榜单数据显示，新能源汽车领域龙头企业宁德时代排名上升较快，已排至17名。该公司市值于1月4日首次突破9000亿元，股价一度涨超11%。白酒股贵州茅台更是稳步前进，市值排名从第7名上升到第4名，年内市值增长万亿。
值得注意的是，最新的500强企业中，有43家是2020年新上市的公司，多集中在医药生物、半导体、新零售、新能源汽车等领域，包括泡泡玛特、京东健康、名创优品、小鹏汽车、理想汽车等。
最新排名
公司筒称
地区
行业
总市值 (亿人民帀）
市值增长
1
腾讯控股
广东
信息技术
45530
41.66%
2
阿里巴巴
浙江
信息技术
42015
5.47%
3
台积电
台湾
电子
31911
59.71%
4
责州茅台
贵州
食品饮料
25099
68.89%
5
工商银行
北京
银行
17128
-16.52%
6
中国平安
广东
保险
15377
-0.16%
7
美团
北京
信息技术
14589
175.17%
8
拼多多
上海
商业贸易
14217
363.51%
9
建设银行
北京
银行
12521
-17.56%
10
五粮液
四川
食品饮料
11328
119.42%
11
招商银行
广东
银行
10960
16.60%
12
农业银行
北京
银行
10759
-15.45%
13
友邦保险
香港
保险
9670
9.17%
14
中国人寿
北京
保险
9065
4.15%
15
京东
北京
信息技术
9009
150.69%
16
中国银行
北京
银行
8567
-16.59%
17
宁德时代
福建
电气设备
8179
248.08%
18
中国移动
北京
通信
7617
-36.60%
19
中国石油
北京
石油石化
7146
-29.80%
20
小米集团
北京
信息技术
7038
202.31%
21
美的集团
广东
家电
6912
70.21%
22
海天眛业
广东
食品饮料
6498
123.84%
23
恒瑞医药
江苏
医药生物
5943
53.53%
24
金龙鱼
上海
农林牧渔
5873
——
25
中国中免
北京
休闲服务
5515
217.54%
26
农夫山泉
浙江
食品饮料
5197
——
27
迈瑞医疗
广东
医药生物
5179
134.19%
28
比亚迪
广东
链
5088
330.17%
29
蔚来
上海
4970
1564.74%
30
百度
北京
信息技术
4812
57.81%
31
贝壳
北京
房地产
4733
——
32
中国石化
北京
石油石化
4596
-22.82%
33
香港交易所
香港
多元金融
4535
58.66%
34
海康威视
浙江
电子
4532
48.14%
35
长江电力
北京
公用事业
4357
7.76%
36
兴业银行
福建
银行
4336
5.40%
37
网易
广东
信息技术
4292
55.37%
38
顺丰控股
广东
交运物流
4020
144.87%
39
京东健康
北京
医药生物
4020
——
40
邮储银行
北京
银行
3940
-18.43%
41
立讯精密
广东
电子
3928
100.61%
42
平安银行
广东
银行
3753
17.57%
43
格力电器
广东
家电
3726
-5.55%
44
洋河股份
江苏
食品饮料
3556
113.57%
45
药明生物
江苏
医药生物
3532
208.75%
46
隆基股份
陕西
电气设备
3478
271.30%
47
中信证券
广东
证券经纪
3466
21.52%
48
中国神华
北京
煤炭
3388
-3.35%
49
中国太保
上海
保险
3337
6.22%
50
泸州老窖
四川
食品饮料
3313
160.91%
51
山西汾酒
山西
食品饮料
3271
318.38%
52
药明康德
江苏
医药生物
3268
116.20%
53
万科
广东
房地产
3217
-10.62%
54
爰尔眼科
湖南
医药生物
3087
151.87%
55
长城链
河北
2991
331.42%
56
交通银行
上海
银行
2967
-24.85%
57
三一重工
北京
机械设备
2965
106.37%
58
鸿海
台湾
信息技术
2961
1.06%
59
思摩尔国际
广东
电子
2952
——
60
牧原股份
河南
农林牧渔
2890
50.53%
61
万华化学
山东
化工
2858
62.08%
62
上汽集团
上海
2855
2.47%
63
百威亚太
香港
食品饮料
2853
-8.54%
64
浦发银行
上海
银行
2841
-21.75%
65
中信建投
北京
证券经纪
2837
40.67%
66
好未来
北京
教育服务
2798
40.59%
67
安踏体育
福建
纺织服装
2796
65.64%
68
京沪高铁
北京
交运物流
2779
——
69
联发科
台湾
信息技术
2758
67.99%
70
工业富联
广东
电子
2720
-25.01%
71
伊利股份
内蒙古
食品饮料
2699
43.08%
72
中海油
北京
石油石化
2698
-47.95%
73
东方财富
上海
多元金融
2670
152.12%
74
海底捞
北京
食品饮料
2663
79.21%
75
海螺水泥
安徽
建綱料
2596
-9.02%
76
阿里健康
香港
医药生物
2593
167.41%
77
中金公司
北京
证券经纪
2537
331.62%
78
中国人保
北京
保险
2513
-14.75%
79
海尔智家
山东
家电
2456
96.25%
80
新鸿基地产
香港
房地产
2439
-21.24%
81
智飞生物
mx
医药生物
2367
197.85%
82
金沙中国
澳门
休闲服务
2318
-23.17%
83
龙湖集团
北京
房地产
2315
18.33%
84
陆金所控股
上海
多元金融
2259
——
85
港铁公司
香港
交运物流
2255
-11.23%
86
紫金矿业
福建
有色金属
2249
104.25%
87
恒大汽车
广东
2241
272.65%
88
台塑石化
台湾
石油石化
2208
2.10%
89
银河娱乐
澳门
休闲服务
2203
-1.15%
90
中芯国际
上海
电子
2192
305.24%
91
吉利汽车
浙江
2189
74.95%
92
小睡汽车
广东
2187
——
93
中公教肓
安徽
教育服务
2167
96.48%
94
民生银行
北京
银行
2154
-19.54%
95
中信银行
北京
银行
2152
-20.98%
96
恒生银行
香港
银行
2151
-21.98%
97
宁波银行
浙江
银行
2123
34.01%
98
腾讯音乐
广东
传媒
2106
53.28%
99
中银香港
香港
银行
2091
-18.37%
100
中国建筑
北京
建筑装饰
2086
-11.59%
101
京东方A
北京
电子
2058
31.65%
102
韦尔股份
上海
电子
2005
61.89%
103
新东方
北京
教肓服务
1994
49.31%
104
碧桂园
广东
房地产
1988
-18.59%
105
恒力石化
辽宁
化工
1969
73.94%
106
光大银行
北京
银行
1965
-9.32%
107
中华电
台湾
通信
1955
-2.11%
108
华润啤酒
北京
食品饮料
1950
55.65%
109
申洲国际
浙江
纺织服装
1923
25.38%
110
华润罝地
香港
房地产
1921
-22.51%
111
金山办公
北京
信息技术
1895
150.76%
112
保利地产
广东
房地产
1893
-1.94%
113
翰森制药
江苏
医药生物
1873
39.47%
114
荣盛石化
浙江
化工
1864
139.11%
115
招商证券
广东
证券经纪
1857
63.81%
116
哔哩哔哩
上海
信息技术
1835
330.59%
117
长舂高新
吉林
医药生物
1817
100.85%
118
长和
香港
综合
1756
-31.59%
119
香港中华煤气
香港
公用事业
1732
-24.94%
120
_股份
四川
电气设备
1730
239.44%
121
创科实业
香港
家电
1706
63.75%
122
中国铁塔
北京
信息技术
1689
-37.73%
123
理想汽车
北京
1688
——
124
中国恒大
广东
房地产
1660
-35.12%
125
中通快递
上海
交运物流
1627
27.72%
126
双汇发展
河南
食品饮料
1626
68.78%
127
片觸
福建
医药生物
1614
143.48%
128
汇川技术
广东
电气设备
1605
202.20%
129
台达电
台湾
电子
1586
73.15%
130
航发动力
陕西
国防军工
1582
224.34%
131
舜宇光学科技
浙江
电子
1567
18.19%
132
百济神州
北京
医药生物
1562
119.31%
133
百胜中国
上海
休闲服务
1562
24.00%
134
蒙牛乳业
内蒙古
食品饮料
1555
40.02%
135
中国海外发展
香港
房地产
1554
-47.82%
136
亿纬锂能
广东
电气设备
1539
216.68%
137
中电控股
香港
公用事业
1525
-17.75%
138
华泰证券
江苏
证券经纪
1502
-12.01%
139
信义光能
安徽
电气设备
1501
275.02%
140
酌液压
江苏
机械赌
1475
236.16%
141
新华保险
北京
保险
1472
10.25%
142
中国电信
北京
通信
1464
-37.07%
143
上海机场
上海
交运物流
1458
-3.92%
144
云南白药
云南
医药生物
1451
27.03%
145
国泰君安
上海
证券经纪
1450
-7.16%
146
分众传媒
广东
传媒
1449
57.67%
147
海通证券
上海
证券经纪
1440
-6.00%
148
用友网络
北京
信息技术
1435
101.76%
149
台塑
台湾
化工
1425
-3.66%
150
中兴通讯
广东
通信
1422
2.30%
151
泰格医药
浙江
医药生物
1397
195.15%
152
中国中车
北京
机械赌
1390
-29.06%
153
中远海控
天津
交运物流
1384
137.30%
154
中国联通
北京
通信
1383
-24.32%
155
中国飞鹤
北京
食品饮料
1365
86.47%
156
中国燃气
香港
公用事业
1351
-1.01%
157
中信股份
香港
综合
1344
-50.50%
158
蓝思科技
湖南
电子
1342
128.41%
159
宝钢股份
上海
钢铁
1325
3.64%
160
南亚塑料
台湾
化工
1324
-1.49%
161
国信证券
广东
证券经纪
1311
27.41%
162
携程网
上海
休闲服务
1305
94.12%
163
江西
有色金属
1297
212.33%
164
碧桂园服务
广东
房地产
1294
103.07%
165
国泰金
台湾
保险
1292
-0.96%
166
芒果■
湖南
传媒
1291
107.38%
167
联电
台湾
电子
1290
194.20%
168
中泰证券
山东
证券经纪
1289
——
169
洛阳钼业
河南
有色金属
1272
43.22%
170
中国广核
广东
公用事业
1266
-22.04%
171
复星医药
上海
医药生物
1258
93.18%
172
恩捷股份
云南
化工
1244
205.81%
173
唯品会
广东
信息技术
1242
87.44%
174
长实集团
香港
房地产
1237
-33.52%
175
申万宏源
新疆
证券经纪
1237
2.50%
176
公牛集团
浙江
轻工制造
1233
——
177
恒基地产
香港
房地产
1233
-25.69%
178
闻泰科技
湖北
电子
1232
18.54%
179
国电南瑞
江苏
电气设备
1228
25.44%
180
歌尔股份
山东
电子
1222
89.10%
181
传音控股
广东
电子
1217
233.42%
182
三安光电
湖北
电子
1210
61.57%
183
潍柴动力
山东
1200
-3.00%
184
中国中铁
北京
建筑装饰
1194
-14.14%
185
康泰生物
广东
医药生物
1192
110.42%
186
中国生物制药
香港
医药生物
1191
-3.13%
187
广汽集团
广东
1187
7.55%
188
温氐股份
广东
农林牧渔
1162
-34.90%
189
台化
台湾
化工
1153
-3.45%
190
青岛啤酒
山东
食品饮料
1153
74.07%
191
古井贡酒
安徽
食品饮料
1152
92.88%
192
鹏鼎控股
广东
电子
1148
10.62%
193
中国联通香港
香港
通信
1146
-43.04%
194
福耀玻璃
福建
m.
1144
94.33%
195
融创中国
天津
房地产
1124
-39.43%
196
广发证券
广东
证券经纪
1121
7.48%
197
李宁
北京
纺织服装
1117
130.53%
198
上海银行
上海
银行
1114
-17.39%
199
富邦金
台湾
多元金融
1111
0.49%
200
太古地产
香港
房地产
1110
-18.04%
201
中信特钢
湖北
钢铁
1100
61.55%
202
中国财险
北京
保险
1099
-41.26%
203
恒生电子
浙江
信息技术
1095
75.44%
204
中航沈飞
山东
国防军工
1095
147.41%
205
海大集团
广东
农林牧渔
1088
91.25%
206
万国数据
上海
信息技术
1086
98.41%
207
新奧能源
河北
公用事业
1081
25.88%
208
三六零
北京
信息技术
1063
-33.18%
209
中升控股
辽宁
1061
63.46%
210
上港集团
上海
交运物流
1059
-20.80%
211
阳光电源
安徽
电气设备
1053
586.50%
212
招商蛇口
广东
房地产
1053
-33.06%
213
长安链
MR
1037
141.51%
214
九龙仓M4k
香港
房地产
1031
-20.27%
215
卓胜微
江苏
电子
1027
150.26%
216
深信服
广东
信息技术
1026
119.39%
217
北京银行
北京
银行
1023
-14.79%
218
中航西飞
陕西
国防军工
1016
123.93%
219
颐海国际
北京
食品饮料
1013
136.43%
220
新希望
四川
农林牧渔
1009
19.98%
221
台湾
电子
995
-36.26%
222
TCL科技
广东
电子
993
64.27%
223
中国铁建
北京
建筑装饰
983
-25.83%
224
中国国航
北京
交运物流
980
-23.92%
225
中国交建
北京
建筑装饰
977
-26.39%
226
信达生物
江苏
医药生物
967
222.17%
227
华夏银行
北京
银行
962
-18.51%
228
大秦铁路
山西
交运物流
960
-21.32%
229
泡泡玛特
北京
商业服务
960
——
230
山东黄金
山东
有色金属
959
3.02%
231
中国银河
北京
证券经纪
957
6.36%
232
中国重工
北京
国防军工
955
-20.04%
233
康龙化成
北京
医药生物
943
140.17%
234
兆丰金
台湾
银行
941
-2.87%
235
澜起科技
上海
电子
936
15.74%
236
陕西煤业
陕西
煤炭
934
3.89%
237
华住
上海
休闲服务
933
16.79%
238
广联达
北京
信息技术
933
143.34%
239
兆易创新
北京
电子
931
41.59%
240
长江基建集团
香港
公用事业
929
-29.43%
241
金蝶国际
广东
信息技术
922
297.83%
242
絲雨虹
北京
建綱料
911
132.86%
243
科大讯飞
安徽
信息技术
909
19.94%
244
华域链
上海
909
10.89%
245
平安好医生
上海
医药生物
908
67.00%
246
华友钴业
浙江
有色金属
905
113.00%
247
中钢
台湾
钢铁
904
3.29%
248
北方华创
北京
电子
897
107.81%
249
爰奇艺
北京
信息技术
894
-17.29%
250
中信金
台湾
银行
892
-12.28%
251
统一
台湾
食品饮料
891
-9.26%
252
通策医疗
mi
医药生物
887
169.70%
253
三花智控
浙江
家电
885
84.74%
254
杭州银行
浙江
银行
885
88.28%
255
万泰生物
北京
医药生物
874
——
256
复星国际
上海
综合
864
-0.59%
257
中航光电
河南
国防军工
862
106.19%
258
宝丰能源
宁夏
化工
858
23.03%
259
中油资本
新疆
多元金融
857
-22.01%
260
奇安信-U
北京
信息技术
857
——
261
方正证券
湖南
证券经纪
854
19.61%
262
领益智造
电子
845
14.01%
263
祥硕科技
台湾
电子
844
818.58%
264
中微公司
上海
机械设备
843
70.55%
265
正泰电器
浙江
电气设备
842
46.03%
266
浙商银行
浙江
银行
827
-14.28%
267
南方航空
广东
交运物流
825
4.49%
268
日月光投控
台湾
电子
825
-1.76%
269
沪桂产业-U
上海
电子
821
——
270
晨光文具
上海
轻工制造
821
83.16%
271
周大福
香港
商业贸易
821
22.96%
272
和费陆
台湾
m.
815
-6.10%
273
恒大物业
广东
房地产
813
——
274
紫光国微
河北
电子
812
163.20%
275
南京银行
江苏
银行
809
8.69%
276
台湾大
台湾
通信
807
-11.85%
277
万洲国际
香港
农林牧渔
807
-24.01%
278
江苏银行
江苏
银行
806
-3.52%
279
跟谁学
北京
教肓服劳
804
121.05%
280
华润燃气
香港
公用事业
803
-5.78%
281
华能水电
云南
公用事业
803
5.69%
282
欧派家居
na
轻工制造
802
63.16%
283
石药集团
香港
医药生物
799
-23.01%
284
中国船舶
上海
国防军工
791
163.83%
285
爱美客
北京
医药生物
787
——
286
新城娜
江苏
房地产
786
-10.09%
287
明源云集团控股
广东
信息技术
775
——
288
恒隆地产
香港
房地产
774
12.37%
289
汽车之家
北京
信息技术
774
16.60%
290
中环股份
天津
电气设备
773
135.12%
291
新世界发展
香港
房地产
773
-20.95%
292
华兰生物
河南
医药生物
771
56.25%
293
比亚迪电子
广东
电子
770
154.65%
294
中银证券
上海
证券趟
769
——
295
视源股份
广东
电子
769
36.79%
296
粵海投资
广东
公用事业
768
-19.53%
297
再鼎医药
上海
医药生物
766
286.93%
298
中国核电
北京
公用事业
766
-1.60%
299
光大证券
上海
证券经纪
765
38.52%
300
先导智能
江苏
机械设备
762
92.38%
301
华润微
江苏
电子
760
——
302
渤海银行
天津
银行
758
——
303
中联重科
湖南
机械设备
756
46.85%
304
电能实业
香港
公用事业
754
-30.77%
305
玉山金控
台湾
银行
744
-1.38%
306
甘李药业
北京
医药生物
742
——
307
联想集团
北京
信息技术
742
31.80%
308
东方证券
上海
证券经纪
741
7.88%
309
逸仙电商
广东
商业贸易
738
——
310
蓝月亮
广东
化工
738
——
311
信义玻璃
香港
736
98.06%
312
世茂集团
香港
房地产
735
-17.66%
313
中国卫通
北京
国防军工
726
60.25%
314
广达
台湾
信息技术
726
25.49%
315
凯菜英
天津
医药生物
725
142.11%
316
福茱特
浙江
建筑材料
724
257.16%
317
新和成
浙江
医药生物
724
44.80%
318
今世缘
江苏
食品饮料
720
75.37%
319
苏宁易购
江苏
商业贸易
718
-23.74%
320
上海电气
上海
电气设备
716
6.18%
321
ESR
香港
房地产
716
49.54%
322
汇顶科技
rm
电子
712
-24.28%
323
绿地控股
上海
房地产
709
-16.12%
324
稳健医疗
医药生物
708
——
325
华熙生物
山东
医药生物
703
75.58%
326
中国巨石
浙江
化工
699
83.12%
327
石头科技
北京
机械设备
691
——
328
华润万象生活
riR
房地产
691
——
329
永辉超市
福建
商业贸易
683
-5.31%
330
长电科技
江苏
电子
682
93.68%
331
三环集团
广东
电子
677
74.26%
332
北新建材
北京
建筑材料
677
57.37%
333
红塔证券
云南
证券跑
675
10.85%
334
宝信软件
上海
信息技术
671
111.66%
335
东方航空
上海
交运物流
670
-21.26%
336
安克创新
湖南
电子
668
——
337
威高股份
山东
医药生物
667
76.25%
338
同花顺
浙江
多元金融
667
13.63%
339
高德红外
湖北
电子
665
237.98%
340
中国建材
北京
662
0.65%
341
亿联网结
福建
通信
660
52.03%
342
三七互娱
安徽
游戏
660
15.97%
343
福斯特
浙江
电气设备
657
158.76%
344
东风集团
湖北
m
656
15.87%
345
安图生物
河南
医药生物
655
61.74%
346
晶澳科技
河北
电气设备
650
333.08%
347
君实生物
上海
医药生物
647
151.99%
348
越科技
广东
电子
645
35.42%
349
统一超
台湾
商业贸易
643
-12.56%
350
香港电讯
香港
通信
641
-13.87%
351
苏泊尔
浙江
家电
640
1.57%
352
微创医疗
上海
医药生物
639
376.05%
353
第一金控
台湾
银行
636
-7.45%
354
高鑫零售
上海
商业贸易
633
-21.65%
355
合库金
台湾
银行
630
0.75%
356
香港罝地
香港
房地产
629
-32.82%
357
研华
台湾
信息技术
628
27.46%
358
康师傅控股
天津
食品饮料
627
-6.46%
359
康希诺
天津
医药生物
626
432.86%
360
龙蟒佰利
河南
化工
625
99.93%
361
南亚科
台湾
电子
624
4.50%
362
信和置业
香港
房地产
623
-11.74%
363
宁波港
浙江
交运物流
620
23.79%
364
金山云
北京
信息技术
620
——
365
金地集团
广东
房地产
609
-6.90%
366
华鲁恒升
山东
化工
607
87.72%
367
微博
北京
信息技术
606
-17.23%
368
滔薄
上海
纺织服装
605
15.70%
369
华能国际
北京
公用事业
605
-22.44%
370
九号公司-UWD
北京
604
——
371
国投电力
北京
公用事业
602
-3.39%
372
大华股份
浙江
电子
596
-0.36%
373
沃森生物
云南
医药生物
595
19.33%
374
国巨
台湾
电子
594
35.65%
375
中国电建
北京
建筑装饰
594
-10.60%
376
金风科技
新疆
电气设备
593
24.86%
377
英科医疗
山东
医药生物
592
1698.05%
378
龙光集团
广东
房地产
590
-8.49%
379
金域医学
广东
医药生物
589
151.01%
380
寒武纪-U
北京
电子
587
——
381
紫光股份
北京
信息技术
585
-9.40%
382
国投资本
上海
证券鲍
585
-8.65%
383
华侨城A
广东
房地产
582
-8.99%
384
兴业证券
福建
证券鲍
581
22.60%
385
天齐涯业
四川
有色金属
580
30.12%
386
元大金
台湾
多元金融
579
5.53%
387
金山软件
北京
信息技术
578
132.57%
388
新濠溥亚娱乐
澳门
休闲服劳
577
-28.54%
389
重庆啤酒
mk
食品饮料
576
129.00%
390
中国旺旺
上海
食品饮料
575
-29.01%
391
海螺创业
安徽
公用事业
573
4.18%
392
完美世界
浙江
游戏
572
0.26%
393
永利澳门
澳门
休闲服劳
570
-36.28%
394
港灯-SS
香港
公用事业
567
-6.65%
395
天赐材料
广东
化工
567
399.46%
396
中国铝业
北京
有色金属
566
1.51%
397
秦淮数据
北京
信息技术
562
——
398
百润股份
上海
食品饮料
559
309.26%
399
璞泰来
上海
电气设备
557
50.43%
400
达达集团
上海
交运物流
556
——
401
江西铜业
江西
有色金属
556
14.79%
402
中国长城
广东
信息技术
556
22.04%
403
星宇股份
江苏
554
111.10%
404
浙商证券
浙江
证券鲍
553
49.04%
405
中国通号
北京
机械设备
548
-18.57%
406
恒安国际
福建
轻工制造
548
-7.32%
407
居然之家
湖北
商业贸易
548
-8.64%
408
华南金
台湾
银行
545
-12.62%
409
新产业
广东
医药生物
545
——
410
健帆生物
广东
医药生物
542
80.19%
411
中租-KY
台湾
多元金融
539
26.28%
412
敏华控股
香港
轻工制造
538
183.76%
413
-汽解放
吉林
538
231.82%
414
顺義农业
北京
食品饮料
538
37.70%
415
九龙仓集团
香港
房地产
535
-1.09%
416
盛京银行
辽宁
银行
535
12.28%
417
包钢股份
内蒙古
钢铁
533
-11.36%
418
中炬高新
食品饮料
531
69.38%
419
中国宏桥
山东
有色金属
531
47.02%
420
世纪华通
浙江
游戏
530
-22.17%
421
深南电路
广东
电子
529
9.65%
422
龙源电力
北京
公用事业
526
48.08%
423
名创优品
广东
商业贸易
523
——
424
人福医约
湖北
医药生物
523
186.03%
425
天坛生物
北京
医药生物
523
79.10%
426
联咏
台湾
电子
521
68.06%
427
中国中冶
北京
建筑装饰
520
-4.48%
428
阅文集团
上海
传媒
520
76.51%
429
硅力-KY
台湾
电子
519
156.72%
430
天昧食品
四川
食品饮料
518
179.49%
431
大参林
广东
医药生物
516
83.05%
432
华大基因
医药生物
514
87.13%
433
台泥
台湾
mmm
512
-1.40%
434
达利食品
福建
食品饮料
511
-27.86%
435
华润水泥控股
香港
建綱料
509
-17.98%
436
酒鬼酒
湖南
食品饮料
509
336.53%
437
春秋航空
上海
交运物流
508
26.26%
438
华夏幸福
河北
房地产
506
-41.48%
439
国轩高科
安徽
电气设备
501
202.91%
440
科沃斯
江苏
麵设备
499
336.05%
441
上海菜士
上海
医药生物
499
35.14%
442
金融壹账通
上海
信息技术
498
94.61%
443
欧普康视
安徽
医药生物
497
159.74%
444
中科曙光
天津
信息技术
497
59.50%
445
国药控股
上海
医药生物
495
-34.59%
446
中科创达
北京
信息技术
495
172.47%
447
睿创微纳
山东
电子
494
191.42%
448
浙能电力
浙江
公用事业
494
-8.33%
449
中控技术
浙江
电气设备
492
——
450
国金证券
四川
证券鲍
492
74.94%
451
华海药业
浙江
医药生物
492
115.48%
452
浙江鼎力
浙江
机械设备
491
98.14%
453
乐普医疗
北京
医药生物
490
-16.78%
454
孚能科技
江西
电气设备
490
——
455
昆仑能源
香港
石油石化
488
-8.50%
456
中煤能源
北京
魅
488
-14.88%
457
欣旺达
广东
电子
484
60.09%
458
玲從轮胎
山东
化工
483
75.56%
459
立昂微
浙江
电子
482
——
460
*ST盐湖
青海
化工
480
95.88%
461
华虹半导体
上海
电子
480
134.59%
462
艇技术
rs='
'陆
479
143.18%
463
益丰药房
湖南
医药生物
479
72.63%
464
天合光能
江苏
电气设备
479
——
465
中海油服
天津
石油石化
478
-37.65%
466
康泰医学
河北
医药生物
478
——
467
北方稀土
内蒙古
有色金属
476
20.76%
468
上海医药
上海
医药生物
475
-0.67%
469
中国信达
北京
多元金融
472
-21.97%
470
绝昧食品
湖南
食品饮料
472
66.93%
471
恒逸石化
广西
化工
471
19.13%
472
捷佳伟创
广东
机械设备
468
285.73%
473
华峰氣论
浙江
化工
468
74.04%
474
中伟股份
贵州
化工
466
——
475
渝农商行
mx
银行
465
-31.86%
476
华东医药
浙江
医药生物
465
8.94%
477
长江证券
湖北
证券跑
464
17.65%
478
宋城演艺
浙江
休闲服劳
463
3.19%
479
瑞昱
台湾
电子
463
66.59%
480
远传
台湾
通信
463
-15.34%
481
坚朗五金
广东
建额料
463
372.27%
482
德赛西威
rs='
信息技术
463
177.41%
483
光威复材
山东
化工
462
95.71%
484
护国民航信息网结
北京
信息技术
461
-7.62%
485
中国重汽
山东
460
11.93%
486
东方盛虹
江苏
化工
458
119.62%
487
安并食品
福建
食品饮料
456
233.97%
488
大族觥
广东
电子
456
6.87%
489
圣湘生物
湖南
医药生物
456
——
490
华测_
综合
456
84.41%
491
韵达股份
浙江
交运物流
455
-38.60%
492
长荣海运
台湾
交运物流
455
227.37%
493
旭辉控股集团
上海
房地产
455
-2.50%
494
财通证券
浙江
证券趟
454
11.55%
495
国瓷材料
山东
化工
453
105.71%
496
南京证券
江苏
证券鲍
452
6.21%
497
融创服务控股
天津
房地产
448
——
498
众安在线
上海
保险
448
21.04%
499
白云山
广东
医药生物
446
-19.28%
500
顾家家居
浙江
轻工制造
446
62.03%