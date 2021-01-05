最新中国市值500强重磅出炉 腾讯位居中国市值500强第一

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今天，21数据新闻实验室发布了最新的中国市值500强榜单。榜单显示，截至2020年底，腾讯市值超过4.5万亿元超阿里巴巴成为中国市值最高的企业。阿里巴巴排名第二，市值为4.2亿元。台积电顶替工商银行进入前三甲，市值约3.2亿元。

从榜单可以看到，排名前二十的企业大多是互联网企业，“中字头”公司逐步撤退，仅剩8家在TOP20行列。

近年来，互联网公司发展迅猛，诞生了不少“新贵”。其中，美团、拼多多增长较快，双双跻身“万亿市值俱乐部”，年内市值涨幅分别高达175%、364%。

京东、小米也表现不俗，市值均翻1倍以上。其中，小米排名上升了41名，顺利进入中国市值20强企业行列。

此外，新能源汽车和白酒企业实力亦不可小觑。榜单数据显示，新能源汽车领域龙头企业宁德时代排名上升较快，已排至17名。该公司市值于1月4日首次突破9000亿元，股价一度涨超11%。白酒股贵州茅台更是稳步前进，市值排名从第7名上升到第4名，年内市值增长万亿。

值得注意的是，最新的500强企业中，有43家是2020年新上市的公司，多集中在医药生物、半导体、新零售、新能源汽车等领域，包括泡泡玛特、京东健康、名创优品、小鹏汽车、理想汽车等。

最新排名

公司筒称 地区 行业 总市值 (亿人民帀） 市值增长 1

腾讯控股 广东 信息技术 45530 41.66% 2

阿里巴巴 浙江 信息技术 42015 5.47% 3

台积电 台湾 电子 31911 59.71% 4

责州茅台 贵州 食品饮料 25099 68.89% 5

工商银行 北京 银行 17128 -16.52% 6

中国平安 广东 保险 15377 -0.16% 7

美团 北京 信息技术 14589 175.17% 8

拼多多 上海 商业贸易 14217 363.51% 9

建设银行 北京 银行 12521 -17.56% 10

五粮液 四川 食品饮料 11328 119.42% 11

招商银行 广东 银行 10960 16.60% 12

农业银行 北京 银行 10759 -15.45% 13

友邦保险 香港 保险 9670 9.17% 14

中国人寿 北京 保险 9065 4.15% 15

京东 北京 信息技术 9009 150.69% 16

中国银行 北京 银行 8567 -16.59% 17

宁德时代 福建 电气设备 8179 248.08% 18

中国移动 北京 通信 7617 -36.60% 19

中国石油 北京 石油石化 7146 -29.80% 20

小米集团 北京 信息技术 7038 202.31% 21

美的集团 广东 家电 6912 70.21% 22

海天眛业 广东 食品饮料 6498 123.84% 23

恒瑞医药 江苏 医药生物 5943 53.53% 24

金龙鱼 上海 农林牧渔 5873 —— 25

中国中免 北京 休闲服务 5515 217.54% 26

农夫山泉 浙江 食品饮料 5197 —— 27

迈瑞医疗 广东 医药生物 5179 134.19% 28

比亚迪 广东 链 5088 330.17% 29

蔚来 上海

4970 1564.74% 30

百度 北京 信息技术 4812 57.81% 31

贝壳 北京 房地产 4733 —— 32

中国石化 北京 石油石化 4596 -22.82% 33

香港交易所 香港 多元金融 4535 58.66% 34

海康威视 浙江 电子 4532 48.14% 35

长江电力 北京 公用事业 4357 7.76% 36

兴业银行 福建 银行 4336 5.40% 37

网易 广东 信息技术 4292 55.37% 38

顺丰控股 广东 交运物流 4020 144.87% 39

京东健康 北京 医药生物 4020 —— 40

邮储银行 北京 银行 3940 -18.43% 41

立讯精密 广东 电子 3928 100.61% 42

平安银行 广东 银行 3753 17.57% 43

格力电器 广东 家电 3726 -5.55% 44

洋河股份 江苏 食品饮料 3556 113.57% 45

药明生物 江苏 医药生物 3532 208.75% 46

隆基股份 陕西 电气设备 3478 271.30% 47

中信证券 广东 证券经纪 3466 21.52% 48

中国神华 北京 煤炭 3388 -3.35% 49

中国太保 上海 保险 3337 6.22% 50

泸州老窖 四川 食品饮料 3313 160.91% 51

山西汾酒 山西 食品饮料 3271 318.38% 52

药明康德 江苏 医药生物 3268 116.20% 53

万科 广东 房地产 3217 -10.62% 54

爰尔眼科 湖南 医药生物 3087 151.87% 55

长城链 河北

2991 331.42% 56

交通银行 上海 银行 2967 -24.85% 57

三一重工 北京 机械设备 2965 106.37% 58

鸿海 台湾 信息技术 2961 1.06% 59

思摩尔国际 广东 电子 2952 —— 60

牧原股份 河南 农林牧渔 2890 50.53% 61

万华化学 山东 化工 2858 62.08% 62

上汽集团 上海

2855 2.47% 63

百威亚太 香港 食品饮料 2853 -8.54% 64

浦发银行 上海 银行 2841 -21.75% 65

中信建投 北京 证券经纪 2837 40.67% 66

好未来 北京 教育服务 2798 40.59% 67

安踏体育 福建 纺织服装 2796 65.64% 68

京沪高铁 北京 交运物流 2779 —— 69

联发科 台湾 信息技术 2758 67.99% 70

工业富联 广东 电子 2720 -25.01% 71

伊利股份 内蒙古 食品饮料 2699 43.08% 72

中海油 北京 石油石化 2698 -47.95% 73

东方财富 上海 多元金融 2670 152.12% 74

海底捞 北京 食品饮料 2663 79.21% 75

海螺水泥 安徽 建綱料 2596 -9.02% 76

阿里健康 香港 医药生物 2593 167.41% 77

中金公司 北京 证券经纪 2537 331.62% 78

中国人保 北京 保险 2513 -14.75% 79

海尔智家 山东 家电 2456 96.25% 80

新鸿基地产 香港 房地产 2439 -21.24% 81

智飞生物 mx 医药生物 2367 197.85% 82

金沙中国 澳门 休闲服务 2318 -23.17% 83

龙湖集团 北京 房地产 2315 18.33% 84

陆金所控股 上海 多元金融 2259 —— 85

港铁公司 香港 交运物流 2255 -11.23% 86

紫金矿业 福建 有色金属 2249 104.25% 87

恒大汽车 广东

2241 272.65% 88

台塑石化 台湾 石油石化 2208 2.10% 89

银河娱乐 澳门 休闲服务 2203 -1.15% 90

中芯国际 上海 电子 2192 305.24% 91

吉利汽车 浙江

2189 74.95% 92

小睡汽车 广东

2187 —— 93

中公教肓 安徽 教育服务 2167 96.48% 94

民生银行 北京 银行 2154 -19.54% 95

中信银行 北京 银行 2152 -20.98% 96

恒生银行 香港 银行 2151 -21.98% 97

宁波银行 浙江 银行 2123 34.01% 98

腾讯音乐 广东 传媒 2106 53.28% 99

中银香港 香港 银行 2091 -18.37% 100

中国建筑 北京 建筑装饰 2086 -11.59% 101

京东方A 北京 电子 2058 31.65% 102

韦尔股份 上海 电子 2005 61.89% 103

新东方 北京 教肓服务 1994 49.31% 104

碧桂园 广东 房地产 1988 -18.59% 105

恒力石化 辽宁 化工 1969 73.94% 106

光大银行 北京 银行 1965 -9.32% 107

中华电 台湾 通信 1955 -2.11% 108

华润啤酒 北京 食品饮料 1950 55.65% 109

申洲国际 浙江 纺织服装 1923 25.38% 110

华润罝地 香港 房地产 1921 -22.51% 111

金山办公 北京 信息技术 1895 150.76% 112

保利地产 广东 房地产 1893 -1.94% 113

翰森制药 江苏 医药生物 1873 39.47% 114

荣盛石化 浙江 化工 1864 139.11% 115

招商证券 广东 证券经纪 1857 63.81% 116

哔哩哔哩 上海 信息技术 1835 330.59% 117

长舂高新 吉林 医药生物 1817 100.85% 118

长和 香港 综合 1756 -31.59% 119

香港中华煤气 香港 公用事业 1732 -24.94% 120

_股份 四川 电气设备 1730 239.44% 121

创科实业 香港 家电 1706 63.75% 122

中国铁塔 北京 信息技术 1689 -37.73% 123

理想汽车 北京

1688 —— 124

中国恒大 广东 房地产 1660 -35.12% 125

中通快递 上海 交运物流 1627 27.72% 126

双汇发展 河南 食品饮料 1626 68.78% 127

片觸 福建 医药生物 1614 143.48% 128

汇川技术 广东 电气设备 1605 202.20% 129

台达电 台湾 电子 1586 73.15% 130

航发动力 陕西 国防军工 1582 224.34% 131

舜宇光学科技 浙江 电子 1567 18.19% 132

百济神州 北京 医药生物 1562 119.31% 133

百胜中国 上海 休闲服务 1562 24.00% 134

蒙牛乳业 内蒙古 食品饮料 1555 40.02% 135

中国海外发展 香港 房地产 1554 -47.82% 136

亿纬锂能 广东 电气设备 1539 216.68% 137

中电控股 香港 公用事业 1525 -17.75% 138

华泰证券 江苏 证券经纪 1502 -12.01% 139

信义光能 安徽 电气设备 1501 275.02% 140

酌液压 江苏 机械赌 1475 236.16% 141

新华保险 北京 保险 1472 10.25% 142

中国电信 北京 通信 1464 -37.07% 143

上海机场 上海 交运物流 1458 -3.92% 144

云南白药 云南 医药生物 1451 27.03% 145

国泰君安 上海 证券经纪 1450 -7.16% 146

分众传媒 广东 传媒 1449 57.67% 147

海通证券 上海 证券经纪 1440 -6.00% 148

用友网络 北京 信息技术 1435 101.76% 149

台塑 台湾 化工 1425 -3.66% 150

中兴通讯 广东 通信 1422 2.30% 151

泰格医药 浙江 医药生物 1397 195.15% 152

中国中车 北京 机械赌 1390 -29.06% 153

中远海控 天津 交运物流 1384 137.30% 154

中国联通 北京 通信 1383 -24.32% 155

中国飞鹤 北京 食品饮料 1365 86.47% 156

中国燃气 香港 公用事业 1351 -1.01% 157

中信股份 香港 综合 1344 -50.50% 158

蓝思科技 湖南 电子 1342 128.41% 159

宝钢股份 上海 钢铁 1325 3.64% 160

南亚塑料 台湾 化工 1324 -1.49% 161

国信证券 广东 证券经纪 1311 27.41% 162

携程网 上海 休闲服务 1305 94.12% 163



江西 有色金属 1297 212.33% 164

碧桂园服务 广东 房地产 1294 103.07% 165

国泰金 台湾 保险 1292 -0.96% 166

芒果■ 湖南 传媒 1291 107.38% 167

联电 台湾 电子 1290 194.20% 168

中泰证券 山东 证券经纪 1289 —— 169

洛阳钼业 河南 有色金属 1272 43.22% 170

中国广核 广东 公用事业 1266 -22.04% 171

复星医药 上海 医药生物 1258 93.18% 172

恩捷股份 云南 化工 1244 205.81% 173

唯品会 广东 信息技术 1242 87.44% 174

长实集团 香港 房地产 1237 -33.52% 175

申万宏源 新疆 证券经纪 1237 2.50% 176

公牛集团 浙江 轻工制造 1233 —— 177

恒基地产 香港 房地产 1233 -25.69% 178

闻泰科技 湖北 电子 1232 18.54% 179

国电南瑞 江苏 电气设备 1228 25.44% 180

歌尔股份 山东 电子 1222 89.10% 181

传音控股 广东 电子 1217 233.42% 182

三安光电 湖北 电子 1210 61.57% 183

潍柴动力 山东

1200 -3.00% 184

中国中铁 北京 建筑装饰 1194 -14.14% 185

康泰生物 广东 医药生物 1192 110.42% 186

中国生物制药 香港 医药生物 1191 -3.13% 187

广汽集团 广东

1187 7.55% 188

温氐股份 广东 农林牧渔 1162 -34.90% 189

台化 台湾 化工 1153 -3.45% 190

青岛啤酒 山东 食品饮料 1153 74.07% 191

古井贡酒 安徽 食品饮料 1152 92.88% 192

鹏鼎控股 广东 电子 1148 10.62% 193

中国联通香港 香港 通信 1146 -43.04% 194

福耀玻璃 福建 m. 1144 94.33% 195

融创中国 天津 房地产 1124 -39.43% 196

广发证券 广东 证券经纪 1121 7.48% 197

李宁 北京 纺织服装 1117 130.53% 198

上海银行 上海 银行 1114 -17.39% 199

富邦金 台湾 多元金融 1111 0.49% 200

太古地产 香港 房地产 1110 -18.04% 201

中信特钢 湖北 钢铁 1100 61.55% 202

中国财险 北京 保险 1099 -41.26% 203

恒生电子 浙江 信息技术 1095 75.44% 204

中航沈飞 山东 国防军工 1095 147.41% 205

海大集团 广东 农林牧渔 1088 91.25% 206

万国数据 上海 信息技术 1086 98.41% 207

新奧能源 河北 公用事业 1081 25.88% 208

三六零 北京 信息技术 1063 -33.18% 209

中升控股 辽宁

1061 63.46% 210

上港集团 上海 交运物流 1059 -20.80% 211

阳光电源 安徽 电气设备 1053 586.50% 212

招商蛇口 广东 房地产 1053 -33.06% 213

长安链 MR

1037 141.51% 214

九龙仓M4k 香港 房地产 1031 -20.27% 215

卓胜微 江苏 电子 1027 150.26% 216

深信服 广东 信息技术 1026 119.39% 217

北京银行 北京 银行 1023 -14.79% 218

中航西飞 陕西 国防军工 1016 123.93% 219

颐海国际 北京 食品饮料 1013 136.43% 220

新希望 四川 农林牧渔 1009 19.98% 221



台湾 电子 995 -36.26% 222

TCL科技 广东 电子 993 64.27% 223

中国铁建 北京 建筑装饰 983 -25.83% 224

中国国航 北京 交运物流 980 -23.92% 225

中国交建 北京 建筑装饰 977 -26.39% 226

信达生物 江苏 医药生物 967 222.17% 227

华夏银行 北京 银行 962 -18.51% 228

大秦铁路 山西 交运物流 960 -21.32% 229

泡泡玛特 北京 商业服务 960 —— 230

山东黄金 山东 有色金属 959 3.02% 231

中国银河 北京 证券经纪 957 6.36% 232

中国重工 北京 国防军工 955 -20.04% 233

康龙化成 北京 医药生物 943 140.17% 234

兆丰金 台湾 银行 941 -2.87% 235

澜起科技 上海 电子 936 15.74% 236

陕西煤业 陕西 煤炭 934 3.89% 237

华住 上海 休闲服务 933 16.79% 238

广联达 北京 信息技术 933 143.34% 239

兆易创新 北京 电子 931 41.59% 240

长江基建集团 香港 公用事业 929 -29.43% 241

金蝶国际 广东 信息技术 922 297.83% 242

絲雨虹 北京 建綱料 911 132.86% 243

科大讯飞 安徽 信息技术 909 19.94% 244

华域链 上海

909 10.89% 245

平安好医生 上海 医药生物 908 67.00% 246

华友钴业 浙江 有色金属 905 113.00% 247

中钢 台湾 钢铁 904 3.29% 248

北方华创 北京 电子 897 107.81% 249

爰奇艺 北京 信息技术 894 -17.29% 250

中信金 台湾 银行 892 -12.28%

251

统一 台湾 食品饮料 891 -9.26% 252

通策医疗 mi 医药生物 887 169.70% 253

三花智控 浙江 家电 885 84.74% 254

杭州银行 浙江 银行 885 88.28% 255

万泰生物 北京 医药生物 874 —— 256

复星国际 上海 综合 864 -0.59% 257

中航光电 河南 国防军工 862 106.19% 258

宝丰能源 宁夏 化工 858 23.03% 259

中油资本 新疆 多元金融 857 -22.01% 260

奇安信-U 北京 信息技术 857 —— 261

方正证券 湖南 证券经纪 854 19.61% 262

领益智造

电子 845 14.01% 263

祥硕科技 台湾 电子 844 818.58% 264

中微公司 上海 机械设备 843 70.55% 265

正泰电器 浙江 电气设备 842 46.03% 266

浙商银行 浙江 银行 827 -14.28% 267

南方航空 广东 交运物流 825 4.49% 268

日月光投控 台湾 电子 825 -1.76% 269

沪桂产业-U 上海 电子 821 —— 270

晨光文具 上海 轻工制造 821 83.16% 271

周大福 香港 商业贸易 821 22.96% 272

和费陆 台湾 m. 815 -6.10% 273

恒大物业 广东 房地产 813 —— 274

紫光国微 河北 电子 812 163.20% 275

南京银行 江苏 银行 809 8.69% 276

台湾大 台湾 通信 807 -11.85% 277

万洲国际 香港 农林牧渔 807 -24.01% 278

江苏银行 江苏 银行 806 -3.52% 279

跟谁学 北京 教肓服劳 804 121.05% 280

华润燃气 香港 公用事业 803 -5.78% 281

华能水电 云南 公用事业 803 5.69% 282

欧派家居 na 轻工制造 802 63.16% 283

石药集团 香港 医药生物 799 -23.01% 284

中国船舶 上海 国防军工 791 163.83% 285

爱美客 北京 医药生物 787 —— 286

新城娜 江苏 房地产 786 -10.09% 287

明源云集团控股 广东 信息技术 775 —— 288

恒隆地产 香港 房地产 774 12.37% 289

汽车之家 北京 信息技术 774 16.60% 290

中环股份 天津 电气设备 773 135.12% 291

新世界发展 香港 房地产 773 -20.95% 292

华兰生物 河南 医药生物 771 56.25% 293

比亚迪电子 广东 电子 770 154.65% 294

中银证券 上海 证券趟 769 —— 295

视源股份 广东 电子 769 36.79% 296

粵海投资 广东 公用事业 768 -19.53% 297

再鼎医药 上海 医药生物 766 286.93% 298

中国核电 北京 公用事业 766 -1.60% 299

光大证券 上海 证券经纪 765 38.52% 300

先导智能 江苏 机械设备 762 92.38% 301

华润微 江苏 电子 760 —— 302

渤海银行 天津 银行 758 —— 303

中联重科 湖南 机械设备 756 46.85% 304

电能实业 香港 公用事业 754 -30.77% 305

玉山金控 台湾 银行 744 -1.38% 306

甘李药业 北京 医药生物 742 —— 307

联想集团 北京 信息技术 742 31.80% 308

东方证券 上海 证券经纪 741 7.88% 309

逸仙电商 广东 商业贸易 738 —— 310

蓝月亮 广东 化工 738 —— 311

信义玻璃 香港

736 98.06% 312

世茂集团 香港 房地产 735 -17.66% 313

中国卫通 北京 国防军工 726 60.25% 314

广达 台湾 信息技术 726 25.49% 315

凯菜英 天津 医药生物 725 142.11% 316

福茱特 浙江 建筑材料 724 257.16% 317

新和成 浙江 医药生物 724 44.80% 318

今世缘 江苏 食品饮料 720 75.37% 319

苏宁易购 江苏 商业贸易 718 -23.74% 320

上海电气 上海 电气设备 716 6.18% 321

ESR 香港 房地产 716 49.54% 322

汇顶科技 rm 电子 712 -24.28% 323

绿地控股 上海 房地产 709 -16.12% 324

稳健医疗

医药生物 708 —— 325

华熙生物 山东 医药生物 703 75.58% 326

中国巨石 浙江 化工 699 83.12% 327

石头科技 北京 机械设备 691 —— 328

华润万象生活 riR 房地产 691 —— 329

永辉超市 福建 商业贸易 683 -5.31% 330

长电科技 江苏 电子 682 93.68% 331

三环集团 广东 电子 677 74.26% 332

北新建材 北京 建筑材料 677 57.37% 333

红塔证券 云南 证券跑 675 10.85% 334

宝信软件 上海 信息技术 671 111.66% 335

东方航空 上海 交运物流 670 -21.26% 336

安克创新 湖南 电子 668 —— 337

威高股份 山东 医药生物 667 76.25% 338

同花顺 浙江 多元金融 667 13.63% 339

高德红外 湖北 电子 665 237.98% 340

中国建材 北京

662 0.65% 341

亿联网结 福建 通信 660 52.03% 342

三七互娱 安徽 游戏 660 15.97% 343

福斯特 浙江 电气设备 657 158.76% 344

东风集团 湖北 m 656 15.87% 345

安图生物 河南 医药生物 655 61.74% 346

晶澳科技 河北 电气设备 650 333.08% 347

君实生物 上海 医药生物 647 151.99% 348

越科技 广东 电子 645 35.42% 349

统一超 台湾 商业贸易 643 -12.56% 350

香港电讯 香港 通信 641 -13.87% 351

苏泊尔 浙江 家电 640 1.57% 352

微创医疗 上海 医药生物 639 376.05% 353

第一金控 台湾 银行 636 -7.45% 354

高鑫零售 上海 商业贸易 633 -21.65% 355

合库金 台湾 银行 630 0.75% 356

香港罝地 香港 房地产 629 -32.82% 357

研华 台湾 信息技术 628 27.46% 358

康师傅控股 天津 食品饮料 627 -6.46% 359

康希诺 天津 医药生物 626 432.86% 360

龙蟒佰利 河南 化工 625 99.93% 361

南亚科 台湾 电子 624 4.50% 362

信和置业 香港 房地产 623 -11.74% 363

宁波港 浙江 交运物流 620 23.79% 364

金山云 北京 信息技术 620 —— 365

金地集团 广东 房地产 609 -6.90% 366

华鲁恒升 山东 化工 607 87.72% 367

微博 北京 信息技术 606 -17.23% 368

滔薄 上海 纺织服装 605 15.70% 369

华能国际 北京 公用事业 605 -22.44% 370

九号公司-UWD 北京

604 —— 371

国投电力 北京 公用事业 602 -3.39% 372

大华股份 浙江 电子 596 -0.36% 373

沃森生物 云南 医药生物 595 19.33% 374

国巨 台湾 电子 594 35.65% 375

中国电建 北京 建筑装饰 594 -10.60% 376

金风科技 新疆 电气设备 593 24.86% 377

英科医疗 山东 医药生物 592 1698.05% 378

龙光集团 广东 房地产 590 -8.49% 379

金域医学 广东 医药生物 589 151.01% 380

寒武纪-U 北京 电子 587 —— 381

紫光股份 北京 信息技术 585 -9.40% 382

国投资本 上海 证券鲍 585 -8.65% 383

华侨城A 广东 房地产 582 -8.99% 384

兴业证券 福建 证券鲍 581 22.60% 385

天齐涯业 四川 有色金属 580 30.12% 386

元大金 台湾 多元金融 579 5.53% 387

金山软件 北京 信息技术 578 132.57% 388

新濠溥亚娱乐 澳门 休闲服劳 577 -28.54% 389

重庆啤酒 mk 食品饮料 576 129.00% 390

中国旺旺 上海 食品饮料 575 -29.01% 391

海螺创业 安徽 公用事业 573 4.18% 392

完美世界 浙江 游戏 572 0.26% 393

永利澳门 澳门 休闲服劳 570 -36.28% 394

港灯-SS 香港 公用事业 567 -6.65% 395

天赐材料 广东 化工 567 399.46% 396

中国铝业 北京 有色金属 566 1.51% 397

秦淮数据 北京 信息技术 562 —— 398

百润股份 上海 食品饮料 559 309.26% 399

璞泰来 上海 电气设备 557 50.43% 400

达达集团 上海 交运物流 556 —— 401

江西铜业 江西 有色金属 556 14.79% 402

中国长城 广东 信息技术 556 22.04% 403

星宇股份 江苏

554 111.10% 404

浙商证券 浙江 证券鲍 553 49.04% 405

中国通号 北京 机械设备 548 -18.57% 406

恒安国际 福建 轻工制造 548 -7.32% 407

居然之家 湖北 商业贸易 548 -8.64% 408

华南金 台湾 银行 545 -12.62% 409

新产业 广东 医药生物 545 —— 410

健帆生物 广东 医药生物 542 80.19% 411

中租-KY 台湾 多元金融 539 26.28% 412

敏华控股 香港 轻工制造 538 183.76% 413

-汽解放 吉林

538 231.82% 414

顺義农业 北京 食品饮料 538 37.70% 415

九龙仓集团 香港 房地产 535 -1.09% 416

盛京银行 辽宁 银行 535 12.28% 417

包钢股份 内蒙古 钢铁 533 -11.36% 418

中炬高新

食品饮料 531 69.38% 419

中国宏桥 山东 有色金属 531 47.02% 420

世纪华通 浙江 游戏 530 -22.17% 421

深南电路 广东 电子 529 9.65% 422

龙源电力 北京 公用事业 526 48.08% 423

名创优品 广东 商业贸易 523 —— 424

人福医约 湖北 医药生物 523 186.03% 425

天坛生物 北京 医药生物 523 79.10% 426

联咏 台湾 电子 521 68.06% 427

中国中冶 北京 建筑装饰 520 -4.48% 428

阅文集团 上海 传媒 520 76.51% 429

硅力-KY 台湾 电子 519 156.72% 430

天昧食品 四川 食品饮料 518 179.49% 431

大参林 广东 医药生物 516 83.05% 432

华大基因

医药生物 514 87.13% 433

台泥 台湾 mmm 512 -1.40% 434

达利食品 福建 食品饮料 511 -27.86% 435

华润水泥控股 香港 建綱料 509 -17.98% 436

酒鬼酒 湖南 食品饮料 509 336.53% 437

春秋航空 上海 交运物流 508 26.26% 438

华夏幸福 河北 房地产 506 -41.48% 439

国轩高科 安徽 电气设备 501 202.91% 440

科沃斯 江苏 麵设备 499 336.05% 441

上海菜士 上海 医药生物 499 35.14% 442

金融壹账通 上海 信息技术 498 94.61% 443

欧普康视 安徽 医药生物 497 159.74% 444

中科曙光 天津 信息技术 497 59.50% 445

国药控股 上海 医药生物 495 -34.59% 446

中科创达 北京 信息技术 495 172.47% 447

睿创微纳 山东 电子 494 191.42% 448

浙能电力 浙江 公用事业 494 -8.33% 449

中控技术 浙江 电气设备 492 —— 450

国金证券 四川 证券鲍 492 74.94% 451

华海药业 浙江 医药生物 492 115.48% 452

浙江鼎力 浙江 机械设备 491 98.14% 453

乐普医疗 北京 医药生物 490 -16.78% 454

孚能科技 江西 电气设备 490 —— 455

昆仑能源 香港 石油石化 488 -8.50% 456

中煤能源 北京 魅 488 -14.88% 457

欣旺达 广东 电子 484 60.09% 458

玲從轮胎 山东 化工 483 75.56% 459

立昂微 浙江 电子 482 —— 460

*ST盐湖 青海 化工 480 95.88% 461

华虹半导体 上海 电子 480 134.59% 462

艇技术 rs=' '陆 479 143.18% 463

益丰药房 湖南 医药生物 479 72.63% 464

天合光能 江苏 电气设备 479 —— 465

中海油服 天津 石油石化 478 -37.65% 466

康泰医学 河北 医药生物 478 —— 467

北方稀土 内蒙古 有色金属 476 20.76% 468

上海医药 上海 医药生物 475 -0.67% 469

中国信达 北京 多元金融 472 -21.97% 470

绝昧食品 湖南 食品饮料 472 66.93% 471

恒逸石化 广西 化工 471 19.13% 472

捷佳伟创 广东 机械设备 468 285.73% 473

华峰氣论 浙江 化工 468 74.04% 474

中伟股份 贵州 化工 466 —— 475

渝农商行 mx 银行 465 -31.86% 476

华东医药 浙江 医药生物 465 8.94% 477

长江证券 湖北 证券跑 464 17.65% 478

宋城演艺 浙江 休闲服劳 463 3.19% 479

瑞昱 台湾 电子 463 66.59% 480

远传 台湾 通信 463 -15.34% 481

坚朗五金 广东 建额料 463 372.27% 482

德赛西威 rs=' 信息技术 463 177.41% 483

光威复材 山东 化工 462 95.71% 484

护国民航信息网结 北京 信息技术 461 -7.62% 485

中国重汽 山东

460 11.93% 486

东方盛虹 江苏 化工 458 119.62% 487

安并食品 福建 食品饮料 456 233.97% 488

大族觥 广东 电子 456 6.87% 489

圣湘生物 湖南 医药生物 456 —— 490

华测_

综合 456 84.41% 491

韵达股份 浙江 交运物流 455 -38.60% 492

长荣海运 台湾 交运物流 455 227.37% 493

旭辉控股集团 上海 房地产 455 -2.50% 494

财通证券 浙江 证券趟 454 11.55% 495

国瓷材料 山东 化工 453 105.71% 496

南京证券 江苏 证券鲍 452 6.21% 497

融创服务控股 天津 房地产 448 —— 498

众安在线 上海 保险 448 21.04% 499

白云山 广东 医药生物 446 -19.28% 500

顾家家居 浙江 轻工制造 446 62.03%



