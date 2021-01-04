PrestoSQL宣布更名为Trino Facebook注册"Presto"商标

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PrestoSQL宣布更名为Trino Facebook注册"Presto"商标

2021-01-04 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:近日，Presto创始团队宣布正式将 PrestoSQL 更名为 Trino。而原因也很简单，因为Facebook 注册"Presto"商标，使得PrestoSQL不能再使用原有的名字。

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官方称，PrestoSQL只是进行更名，而这个备受开发者喜爱的社区仍然存在。大家可前往https://github.com/trinodb/trino访问。

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据悉，Presto是Facebook开发的数据查询引擎，可对250PB以上的数据进行快速地交互式分析。该项目始于2012年秋季开始开发，2013年Facebook正式宣布开源 Presto。

具体来说，Presto 创始团队Dain、David 以及 Martin于2012年加入了Facebook数据基础设施团队，并创建了创建了 Presto，以解决Facebook海量Hadoop数据仓库的低延迟交互分析问题。

Presto创始团队称，他们在接下来的6年里积极为 Presto 构建健康的开源社区和生态。不幸的是，2018年，Facebook 管理层想要更紧密地控制 Presto 项目及其未来，所以他们决定让更多的没有相关经验的 Facebook 开发者参与到此项目中。

双方因此产生了分歧，Presto创始团队于是决定离开了Facebook ，以创建一个开放、协作和独立社区的成功项目。并于2019年1月成立 Presto 软件基金会 （Presto Software Foundation， PSF）。

之后，Presto也因此分裂为两个分支:Facebook 主导的 Presto 以及 Presto 软件基金会主导的 PrestoSQL。

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不过，Presto 软件基金会整合完成的几个月后，Facebook决定借助Linux基金会创建一个竞争社区。2019年9月，Facebook在Linux 基金会上成立了Presto基金会，并开始申请注册 Presto 的商标。

Presto 创始团队方面表示，在过去的一段时间里，他们一直试图与 Facebook 以及 Linux 基金会进行交涉，希望在继续使用 PrestoSQL 名字的前提下不会对双方社区产生负面的影响。

遗憾的是，最后他们无法形成一致的意见，因此 PrestoSQL 只能在短时间内进行更名。 Presto项目创始人表示，虽然这让人十分悲伤和失望，但也只能无奈的接受将 PrestoSQL改名为Trino。

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