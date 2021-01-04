iPhone12成二手市场最受欢迎5G手机 华为Mate40 Pro最保值

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:虽然iPhone12曾因绿屏，信号差等问题而备受吐槽，但它依然是2020年度真香机，在二手市场也不例外。

1月4日，转转集团发布《2020年第四季度手机行情报告》。报告显示，2020年第四季度，二手手机交易量占比最高的依然是苹果手机，占比达47.23%，大于华米ov等几大手机之和。交易量第二的是华为手机，占比达11.7%。其次是vivo、小米、OPPO以及荣耀。

目前，新机市场5G手机发布超过半数，其中iPhone12和华为Mate40系列最受关注;二手市场苹果iPhone的市场份额较三季度大幅上涨，其中iPhone11夺得销量冠军;而iPhone12则成为二手市场最受欢迎的5G手机。

第四季度，二手市场iPhone主力机型包括iPhone12均出现了明显的降价趋势。其中，256G版本iPhone12Pro Max下跌幅度最大，相比11月下跌了12.1%。

而在iPhone及多数国产手机价格都在下滑的趋势下，华为Mate40Pro5G的价格却保持上涨趋势。如256G版本的99新转转严选华为Mate405G 在12月底的售价比11月上涨200元左右，保值率更是突破100%。