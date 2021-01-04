新纪录！元旦前夕，WhatsApp上的通话量超14亿次

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:WhatsApp无疑已经目前最大的即时通讯平台之一，根据根据WhatsApp母公司Facebook的一份声明表示，在2021年元旦前夕，WhatsApp的语音和视频通话超过10亿次。

具体来说，Facebook声称，在1月1日当天，用户在WhatsApp进行了超过14亿次语音和视频通话。这是WhatsApp自推出以来单日通话次数最多的一次，与2019年同日相比，这一数字增长了50%。

当然这并不让人感到以为，鉴于疫情蔓延，各国政府建议人们尽量避免大型集会，这使得许多人转而使用线上的方式“见面”，而WhatsApp似乎也从中受益。

目前，这款应用只支持通过移动版WhatsApp进行语音和视频通话。不过目前有证据显示，测试版WhatsApp在不久的将来将来会桌面版支持语音和视频通话功能。

除了WhatsApp，Facebook旗下的Messenger、Instagram等视频聊天量也出现激增。

用户在Messenger中使用特效庆祝新的一年，美国最受欢迎的AR特效是“2020烟花”。另外，在元旦前夜，Facebook和Instagram上有超过5500万的现场直播。