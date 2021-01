新纪录！元旦前夕，WhatsApp上的通话量超14亿次

12月27日14:07分,得物App重磅首发华晨宇主理品牌BORN TO LOVE节日星空潮玩公仔MARSPER ,商品一经上架即刻售罄!该款公仔是潮流主理人华晨宇的主理品牌BORN TO LOVE携手火星空间站,以漫天星河为灵感打造的全新HOLIDAY COLLECTION节日系列MARSPER节日星空版。据了解,MARSPER 节日星空版是火星空间站以浪漫星河为灵感的节日限量款,同时也是BORN TO LOVE-HOLIDAY COLLECTION节日系列的第一款产品。得物社区达人“潮玩八爪鱼”带来?