2020年12月31日,在今天港服的PSN公布了2021年的PSN港服会免游戏,分别为PS4版的《古墓丽影:暗影》和《贪婪之秋》,PS5版的《食人鲨》,领取的时间是2021年1月5日至2021年2月5日。古墓丽影:暗影 Shadow of the Tomb Raider 会免Ps4版,可以在Ps5上面用兼容模式游玩,港服有中文。《古墓丽影:暗影(Shadow of the Tomb Raider)》是一款由Eidos Montreal工作室制作、Square Enix出版的动作冒险游戏,该作将会是重启版《古墓丽影》的